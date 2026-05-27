Прогуляться по кварталам колоритных двориков и криминального прошлого в центре Владивостока
Всего за полтора часа вы перенесётесь в дореволюционный Владивосток — город, где скрывается китайский квартал, известный как Миллионка. Её улицы до сих пор хранят следы «другой» жизни — контрастной, шумной, полной тайн.
Мы покажем, как устроен город, когда он выходит из-под контроля властей — и как выглядит история, которую не расскажут в школьных учебниках.
Сегодня точные границы Миллионки известны разве что краеведам да старожилам. Она скрыта в самом сердце Владивостока — между улицами Алеутской, Адмирала Фокина, Семёновской и Пограничной. Проходя мимо, вы вряд ли заподозрите, что за фасадами привычных домов скрываются целые лабиринты:
запутанные лестницы и сквозные дворы
узкие проходы, тупики и внутренние дворики
следы того, что некогда было живым городом в городе
Миллионка со своими воздушными переходами, подземными ходами и подвалами, соединявшими целые кварталы, всегда была запретной территорией — и оставалась жилым районом. Вы заглянете в этот исчезающий мир, ощутите, как жил «теневой» Владивосток. И представите места, где кипела жизнь:
харчевни, чайные, бани и прачечные
уличные парикмахеры, мастерские по ремонту обуви, часов и посуды
подпольные дома терпимости, опиекурильни, игорные притоны
скупки краденного, обмен валюты, поддельные документы
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!