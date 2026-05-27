Всего за полтора часа вы перенесётесь в дореволюционный Владивосток — город, где скрывается китайский квартал, известный как Миллионка. Её улицы до сих пор хранят следы «другой» жизни — контрастной, шумной, полной тайн. Мы покажем, как устроен город, когда он выходит из-под контроля властей — и как выглядит история, которую не расскажут в школьных учебниках.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Где проходит маршрут

Сегодня точные границы Миллионки известны разве что краеведам да старожилам. Она скрыта в самом сердце Владивостока — между улицами Алеутской, Адмирала Фокина, Семёновской и Пограничной. Проходя мимо, вы вряд ли заподозрите, что за фасадами привычных домов скрываются целые лабиринты:

запутанные лестницы и сквозные дворы

узкие проходы, тупики и внутренние дворики

следы того, что некогда было живым городом в городе

Чего ждать на экскурсии

Миллионка со своими воздушными переходами, подземными ходами и подвалами, соединявшими целые кварталы, всегда была запретной территорией — и оставалась жилым районом. Вы заглянете в этот исчезающий мир, ощутите, как жил «теневой» Владивосток. И представите места, где кипела жизнь:

харчевни, чайные, бани и прачечные

уличные парикмахеры, мастерские по ремонту обуви, часов и посуды

подпольные дома терпимости, опиекурильни, игорные притоны

скупки краденного, обмен валюты, поддельные документы

Организационные детали

* Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до экскурсии. При отмене с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается