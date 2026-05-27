Мои заказы

В лабиринтах Миллионки

Прогуляться по кварталам колоритных двориков и криминального прошлого в центре Владивостока
Всего за полтора часа вы перенесётесь в дореволюционный Владивосток — город, где скрывается китайский квартал, известный как Миллионка. Её улицы до сих пор хранят следы «другой» жизни — контрастной, шумной, полной тайн.

Мы покажем, как устроен город, когда он выходит из-под контроля властей — и как выглядит история, которую не расскажут в школьных учебниках.
В лабиринтах Миллионки
В лабиринтах Миллионки
В лабиринтах Миллионки

Описание экскурсии

Где проходит маршрут

Сегодня точные границы Миллионки известны разве что краеведам да старожилам. Она скрыта в самом сердце Владивостока — между улицами Алеутской, Адмирала Фокина, Семёновской и Пограничной. Проходя мимо, вы вряд ли заподозрите, что за фасадами привычных домов скрываются целые лабиринты:

  • запутанные лестницы и сквозные дворы
  • узкие проходы, тупики и внутренние дворики
  • следы того, что некогда было живым городом в городе

Чего ждать на экскурсии

Миллионка со своими воздушными переходами, подземными ходами и подвалами, соединявшими целые кварталы, всегда была запретной территорией — и оставалась жилым районом. Вы заглянете в этот исчезающий мир, ощутите, как жил «теневой» Владивосток. И представите места, где кипела жизнь:

  • харчевни, чайные, бани и прачечные
  • уличные парикмахеры, мастерские по ремонту обуви, часов и посуды
  • подпольные дома терпимости, опиекурильни, игорные притоны
  • скупки краденного, обмен валюты, поддельные документы

Организационные детали

* Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до экскурсии. При отмене с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается

  • Программа будет интересна взрослым и детям старше 12 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в четверг в 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 802 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии на «В лабиринтах Миллионки»

Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе
Пешая
1.5 часа
161 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Экстравагантный Владивосток: экскурсия по Миллионке в мини-группе
Откройте для себя тайны Миллионки, исторического района Владивостока, и насладитесь традиционной чайной церемонией
Начало: У входа в музей
30 мая в 12:00
1 июн в 10:00
1700 ₽ за человека
История китайского квартала Миллионка во Владивостоке
Пешая
2 часа
269 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
История китайского квартала Миллионка во Владивостоке
Прогулка по загадочному району Владивостока раскроет секреты китайского квартала и его влияние на историю города
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
7270 ₽ за всё до 8 чел.
Загадочный квартал: тайны Миллионки
Пешая
2 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Загадочный квартал: тайны Миллионки
Прогулка по историческому китайскому кварталу Владивостока, где сохранилась уникальная атмосфера. Откройте для себя Миллионку и её секреты
Начало: На улице Светланской
Завтра в 11:00
30 мая в 15:30
2500 ₽ за человека
Китайский квартал: Миллионка вне закона (в мини-группе)
Пешая
2 часа
112 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Китайский квартал: Миллионка вне закона (в мини-группе)
Путешествие в прошлое Владивостока через криминальные истории Китайского квартала. Узнайте о банковках, морфиниловках и судьбе короля Миллионки
Начало: На улице Фокина
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
Завтра в 15:00
2 июн в 15:00
1600 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
1500 ₽ за человека