Приглашаю в путешествие по легендарному острову Русский! Когда-то он был неприступной крепостью. Вы погуляете по руинам фортов и послушаете байки времён Гражданской войны.
Посетите открыточные бухты, насладитесь шикарными видами и, если позволит погода, искупаетесь в Японском море.
Посетите открыточные бухты, насладитесь шикарными видами и, если позволит погода, искупаетесь в Японском море.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Сопку Орлиная.
- Форт Поспелова.
- Форт №11.
- Ворошиловскую батарею.
- Бухту Джигит.
Я расскажу:
- О создании и развитии Владивостока.
- Периоде интервенции Дальневосточной республики.
- Статусе «порто-франко».
- Военной мощи Владивостокской крепости.
- Тайне кладов Белой гвардии и крахе армии Колчака.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на внедорожнике UAZ Patriot.
- По желанию в рамках экскурсии можно прокатиться на фуникулёре — 60 ₽ за человека.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид во Владивостоке
Здравствуйте! Меня зовут Сергей, я работаю школьным учителем истории во Владивостоке. Люблю свой город и в свободное время с радостью показываю его гостям.Задать вопрос
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