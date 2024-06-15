Остров Русский был одним из самых боеспособных рубежей Приморья. К концу 20 века его армейское наследие перешло в разряд музейных экспонатов. Погулять по некогда закрытой военной локации сегодня может любой. На экскурсии гид подробно расскажет об истории острова с середины 19 века до наших дней. А также затронет период неолита, когда здесь жили первые люди.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

9:00 — сбор группы и отправление

10:00–10:25 — посещение Новосильцевской батареи на полуострове Сапёрный и киота Поспеловской береговой батареи

10:30–11:00 — посещение форта Дмитрия Донского на полуострове Сапёрный

11:10–11:25 — остановка у канала острова Елены: панорамный вид на город и малые ворота Босфора Восточного

12:00–13:30 — экскурсия по знаменитой Ворошиловской батарее. Вы посетите её тайные места и самое сердце — башню, воочию увидите орудие 305 калибра, механизм подачи снарядов

13:30–14:00 — остановка у дома генерала Лавра Корнилова и Сергея Лазо, знакомство со знаменитой 6-дюймовой пушкой Канэ. Именно такие орудия стояли на крейсерах «Аврора» и «Варяг».

14:00–14:15 — осмотр порохового погреба № 13 — одного из важных объектов Владивостокской крепости

14:30–14:50 — посещение Серафимовского мужского монастыря. В его трапезной можно пообедать.

15:00–15:40 — прогулка по территории санатория «Белый Лебедь», знакомство с историей здания

15:40–17:00 — осмотр форта имени князя Олега и батареи № 982, а также рубки дальномерного пункта батареи

17:20 — возвращение в город

На экскурсии вы узнаете:

Об истории становления Владивостокской крепости

Судьбах людей, участвующих в истории Приморья в горящие 20-е годы 20 века

Секретах Ворошиловской батареи

Создании острова Елены

Истории пушки Канэ

Организационные детали