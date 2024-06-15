Авторская экскурсия «Кругосветка по острову Русский» (в мини-группе)

Проехать почти весь остров по кругу и посетить его значимые объекты
Остров Русский был одним из самых боеспособных рубежей Приморья. К концу 20 века его армейское наследие перешло в разряд музейных экспонатов. Погулять по некогда закрытой военной локации сегодня может любой. На экскурсии гид подробно расскажет об истории острова с середины 19 века до наших дней. А также затронет период неолита, когда здесь жили первые люди.
Авторская экскурсия «Кругосветка по острову Русский» (в мини-группе)
Авторская экскурсия «Кругосветка по острову Русский» (в мини-группе)
Авторская экскурсия «Кругосветка по острову Русский» (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

9:00 — сбор группы и отправление
10:00–10:25 — посещение Новосильцевской батареи на полуострове Сапёрный и киота Поспеловской береговой батареи
10:30–11:00 — посещение форта Дмитрия Донского на полуострове Сапёрный
11:10–11:25 — остановка у канала острова Елены: панорамный вид на город и малые ворота Босфора Восточного
12:00–13:30 — экскурсия по знаменитой Ворошиловской батарее. Вы посетите её тайные места и самое сердце — башню, воочию увидите орудие 305 калибра, механизм подачи снарядов
13:30–14:00 — остановка у дома генерала Лавра Корнилова и Сергея Лазо, знакомство со знаменитой 6-дюймовой пушкой Канэ. Именно такие орудия стояли на крейсерах «Аврора» и «Варяг».
14:00–14:15 — осмотр порохового погреба № 13 — одного из важных объектов Владивостокской крепости
14:30–14:50 — посещение Серафимовского мужского монастыря. В его трапезной можно пообедать.
15:00–15:40 — прогулка по территории санатория «Белый Лебедь», знакомство с историей здания
15:40–17:00 — осмотр форта имени князя Олега и батареи № 982, а также рубки дальномерного пункта батареи
17:20 — возвращение в город

На экскурсии вы узнаете:

  • Об истории становления Владивостокской крепости
  • Судьбах людей, участвующих в истории Приморья в горящие 20-е годы 20 века
  • Секретах Ворошиловской батареи
  • Создании острова Елены
  • Истории пушки Канэ

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Toyota Wish или Toyota HiAce, услуги гида, входные билеты
  • Дополнительно оплачивается обед — по желанию
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный6 000 ₽
индивидуально25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Борцам Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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