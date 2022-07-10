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Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водой

Искупайтесь в морском бассейне на острове Русский с билетами из Владивостока
От Центральной площади города мы направимся к острову Русский, там мы по желанию посетим монастырь, искупаемся в морском бассейне, посмотрим как в Приморье выращивают морскую ракушку, мидию, трепанг, по желанию будем останавливаться и фотографироваться возле разрушенного царского кирпича.
4.5
17 отзывов
Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водой
Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водой
Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водой

Описание фото-прогулки

Что Вас ждет

Эта захватывающая экскурсия предложит вам уникальную возможность взглянуть на остров Русский с исторической точки зрения, охватывая при этом его современный облик.

Программа экскурсии

  • Вы увидите два впечатляющих подвесных моста.
  • Посетите Свято-Серафимовский монастырь, погружаясь в атмосферу духовности и умиротворения.
  • Окунётесь в освежающую воду Японского моря в здании бывшей тюрьмы для моряков, которое теперь стало современным профилакторием.

Фотосессия и морепродукты

После приятного сеанса в бассейне мы устроим фотосессию. Вокруг профилактория создано множество красивых фотозон, где вы сможете запечатлеть яркие моменты своего отдыха.

В завершение нашей экскурсии мы направимся на ферму морепродуктов. Это будет интересной и познавательной частью нашей программы! Присоединяйтесь к нам!

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • О. Русский
  • Мореферму
  • Водно-оздоровительный комплекс
  • Свято-Серафимовский монастырь
Что включено
  • Транспортное сопровождение, гид-экскурсовод, по желанию посещение Свято-Серафимовского монастыря.
Что не входит в цену
  • Дополнительные расходы: питание, личные траты, входные билеты в бассейн, экскурсия на мореферме.
Место начала и завершения?
Центральная площадь или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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3
3
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1
1
1
О
Во-первых было очень комфортно в общении и было понятно, что Евгения опытный экскурсовод. Мы узнали много нового! о приморском крае! Экскурсия была очень насыщенной, понравилось все. Мы побывали в центре
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города и в китайском квартале. Узнали историю Владивостока. побывали в мужском монастыре и в санатории Белый Лебедь, освежились в бассейне с морской водой. И все это воспринималось с восторгом, особое впечатление произвела ферма по выращиванию мидий, гребешков и крабов. В кафе отведали морских деликатесов. В целом экскурсия произвела неизгладимое впечатление. Спасибо, дорогая Евгения! Нам с вами повезло! Всем буду рекомендовать!

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И
Большое спасибо вам за организацию экскурсии! Отдельное спасибо гиду Павлу за возможность узнать много исторических фактов, посетить исторические места о- ва Русский. С удовольствием посетили ферму морских деликатесов, побывали в
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мужском монастыре, насладились морскими пейзажами. За одну экскурсию мы побывали на трех батареях. Очень приятно было общаться с человеком, который так искренне гордится своим родным краем. Мы обязательно воспользуемся услугами вашей туристической фирмы по организации экскурсий в наших следующих путешествиях. Удачи вам и процветания!

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С
Большое спасибо вам за организацию экскурсии! Отдельное спасибо гиду Павлу за возможность узнать много исторических фактов, посетить исторические места о- ва Русский. С удовольствием посетили ферму морских деликатесов, побывали в
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мужском монастыре, насладились морскими пейзажами. За одну экскурсию мы побывали на трех батареях. Очень приятно было общаться с человеком, который так искренне гордится своим родным краем. Мы обязательно воспользуемся услугами вашей туристической фирмы по организации экскурсий в наших следующих путешествиях. Удачи вам и процветания!

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О
Хорошая, позновательная экскурсия. Гид Павел рассказал историю города и острова русский, побывать в мужском монастыре с очень симпатичной территорией,сопроводил в дальнейшие места по маршруту, было очень интересно и познавательно побывать на ферме морепродуктов, а также вкусно обедать в прилегающем кафе, свежими морепродуктами и посмотреть на шоу готовки от повара кафе. Рекомендую к помещению
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Л
Экскурсия прошла замечательно, все намеченное по программе выполнено на высоком уровне. Большая благодарность экскурсоводу Игорю за интересную информацию и красивые виды природы. Очень понравилось.
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Л
Экскурсия прошла замечательно, все намеченное по программе выполнено на высоком уровне. Большая благодарность экскурсоводу Игорю за интересную информацию и красивые виды природы. Очень понравилось.
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