От Центральной площади города мы направимся к острову Русский, там мы по желанию посетим монастырь, искупаемся в морском бассейне, посмотрим как в Приморье выращивают морскую ракушку, мидию, трепанг, по желанию будем останавливаться и фотографироваться возле разрушенного царского кирпича.
Описание фото-прогулки
Что Вас ждет
Эта захватывающая экскурсия предложит вам уникальную возможность взглянуть на остров Русский с исторической точки зрения, охватывая при этом его современный облик.
Программа экскурсии
- Вы увидите два впечатляющих подвесных моста.
- Посетите Свято-Серафимовский монастырь, погружаясь в атмосферу духовности и умиротворения.
- Окунётесь в освежающую воду Японского моря в здании бывшей тюрьмы для моряков, которое теперь стало современным профилакторием.
Фотосессия и морепродукты
После приятного сеанса в бассейне мы устроим фотосессию. Вокруг профилактория создано множество красивых фотозон, где вы сможете запечатлеть яркие моменты своего отдыха.
В завершение нашей экскурсии мы направимся на ферму морепродуктов. Это будет интересной и познавательной частью нашей программы! Присоединяйтесь к нам!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- О. Русский
- Мореферму
- Водно-оздоровительный комплекс
- Свято-Серафимовский монастырь
Что включено
- Транспортное сопровождение, гид-экскурсовод, по желанию посещение Свято-Серафимовского монастыря.
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы: питание, личные траты, входные билеты в бассейн, экскурсия на мореферме.
Место начала и завершения?
Центральная площадь или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Во-первых было очень комфортно в общении и было понятно, что Евгения опытный экскурсовод. Мы узнали много нового! о приморском крае! Экскурсия была очень насыщенной, понравилось все. Мы побывали в центре
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И
Большое спасибо вам за организацию экскурсии! Отдельное спасибо гиду Павлу за возможность узнать много исторических фактов, посетить исторические места о- ва Русский. С удовольствием посетили ферму морских деликатесов, побывали в
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С
Большое спасибо вам за организацию экскурсии! Отдельное спасибо гиду Павлу за возможность узнать много исторических фактов, посетить исторические места о- ва Русский. С удовольствием посетили ферму морских деликатесов, побывали в
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О
Хорошая, позновательная экскурсия. Гид Павел рассказал историю города и острова русский, побывать в мужском монастыре с очень симпатичной территорией,сопроводил в дальнейшие места по маршруту, было очень интересно и познавательно побывать на ферме морепродуктов, а также вкусно обедать в прилегающем кафе, свежими морепродуктами и посмотреть на шоу готовки от повара кафе. Рекомендую к помещению
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Л
Экскурсия прошла замечательно, все намеченное по программе выполнено на высоком уровне. Большая благодарность экскурсоводу Игорю за интересную информацию и красивые виды природы. Очень понравилось.
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Л
Экскурсия прошла замечательно, все намеченное по программе выполнено на высоком уровне. Большая благодарность экскурсоводу Игорю за интересную информацию и красивые виды природы. Очень понравилось.
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