От Центральной площади города мы направимся к острову Русский, там мы по желанию посетим монастырь, искупаемся в морском бассейне, посмотрим как в Приморье выращивают морскую ракушку, мидию, трепанг, по желанию будем останавливаться и фотографироваться возле разрушенного царского кирпича.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Что Вас ждет

Эта захватывающая экскурсия предложит вам уникальную возможность взглянуть на остров Русский с исторической точки зрения, охватывая при этом его современный облик.

Программа экскурсии

Вы увидите два впечатляющих подвесных моста.

Посетите Свято-Серафимовский монастырь, погружаясь в атмосферу духовности и умиротворения.

Окунётесь в освежающую воду Японского моря в здании бывшей тюрьмы для моряков, которое теперь стало современным профилакторием.

Фотосессия и морепродукты

После приятного сеанса в бассейне мы устроим фотосессию. Вокруг профилактория создано множество красивых фотозон, где вы сможете запечатлеть яркие моменты своего отдыха.

В завершение нашей экскурсии мы направимся на ферму морепродуктов. Это будет интересной и познавательной частью нашей программы! Присоединяйтесь к нам!