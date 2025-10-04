Мои заказы

На гору Пидан – экскурсии во Владивостоке

Найдено 6 экскурсий в категории «На гору Пидан» во Владивостоке, цены от 14 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие на мыс Тобизина
На машине
5 часов
20 отзывов
Водная прогулка
Путешествие на мыс Тобизина
Индивидуальная экскурсия на мыс Тобизина для тех, кто ценит природу и захватывающие виды. Без спешки и с комфортом, наслаждайтесь каждым моментом
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 8 чел.
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
Пешая
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приморская Шотландия: к мысу Лисученко
Погрузитесь в атмосферу Приморья: скалы, море и захватывающие виды на мысе Лисученко. Ощутите свежий морской бриз и насладитесь природой
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
На машине
13 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Откройте для себя красоту Приморья: водопады, дикие пляжи и могильные сосны ждут вас в индивидуальной экскурсии без толп туристов
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
33 999 ₽ за всё до 3 чел.
Из Владивостока - к побережью Находки
На машине
12 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владивостока - к побережью Находки
Откройте для себя удивительные места Приморья: мыс Пассека, горы Сестра и Брат, видовая площадка Находки. Погрузитесь в атмосферу и легенды региона
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
На машине
7 часов
-
5%
9 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
Начало: Вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
22 515 ₽23 700 ₽ за всё до 3 чел.
Восхождение на мистическую гору Пидан (Ливадийскую)
Пешая
Джиппинг
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Восхождение на мистическую гору Пидан (Ливадийскую)
Испытать себя и подняться на вершину к головокружительным панорамам Сихотэ-Алиня - из Владивостока
11 дек в 05:00
12 дек в 05:00
38 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Солонин
    4 октября 2025
    Путешествие на мыс Тобизина
    Дата посещения: 4 октября 2025
    Спасибо большое за экскурсию! Все прошло на отлично. Интересные рассказы о истории Владивостока. Ответы на любые вопросы, вежливое и тактичное общение.
  • Т
    Татьяна
    12 октября 2025
    Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
    Восторг! Была в первых числах октября. Маршрут просто бомбический) и несложный. С вершины октрывается невероятная красота. Да и сама дорога
    читать дальше

    с осеннями видами до точки начала восхождения, сказачная. На обратном пути решили заехать на водопад Неожиданный и это было абсолютно правильным решением. Красные клены, за которыми едут в Японию, были во всей своей красе. Отдельное спасибо Александру за то, что запечатлел всю красовту с нами в фоточках)

  • Д
    Дина
    5 октября 2025
    Путешествие на мыс Тобизина
    Нашим гидом была прекрасная Ксения! Она показала нам самые потрясающие места, рассказала массу интересных вещей, помогла сделать незабываемые фото и
    читать дальше

    видео. Лучшего гида представить мы не могли. Мы добирались по тропе до мыса Тобизина с двумя детьми семи лет. Она смогла превратить наш поход из достаточно сложного маршрута в увлекательное и легкое приключение. Огромное спасибо Ксении за незабываемые впечатления на всю жизнь!

    Нашим гидом была прекрасная Ксения! Она показала нам самые потрясающие места, рассказала массу интересных вещей, помоглаНашим гидом была прекрасная Ксения! Она показала нам самые потрясающие места, рассказала массу интересных вещей, помоглаНашим гидом была прекрасная Ксения! Она показала нам самые потрясающие места, рассказала массу интересных вещей, помоглаНашим гидом была прекрасная Ксения! Она показала нам самые потрясающие места, рассказала массу интересных вещей, помоглаНашим гидом была прекрасная Ксения! Она показала нам самые потрясающие места, рассказала массу интересных вещей, помогла
  • Ж
    Журина
    4 октября 2025
    Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
    Прекрасная экскурсия. Большое спасибо Богдану- он профессиональный водитель. С ним было спокойно. Все в восторге от экскурсии и если еще раз поедем,то знаем,то только с ним.
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2025
    Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
    Прогулка в ущелье, организованная Александром, была великолепна! На комфортабельном автомобиле очень быстро доехали до начала тропы, Александр угостил нас чаем,
    читать дальше

    и мы отправилсь. Путь до скалы несложный, тропа живописная, и виды при подъеме - абсолютно захватывающие дух! В результате мы получили незабываемые впечатления, отличные фото и видео от Александра! Спасибо огромное!))
    Рекомендую и место, и организатора 👍

    Прогулка в ущелье, организованная Александром, была великолепна! На комфортабельном автомобиле очень быстро доехали до начала тропыПрогулка в ущелье, организованная Александром, была великолепна! На комфортабельном автомобиле очень быстро доехали до начала тропыПрогулка в ущелье, организованная Александром, была великолепна! На комфортабельном автомобиле очень быстро доехали до начала тропы
  • А
    Александр
    21 сентября 2025
    Из Владивостока - к побережью Находки
    Наверное это лучшая экскурсия, которая была в наш мини отпуск во Владивостоке. Мы остались очень благодарны Екатерине, во первых за
    читать дальше

    ее человечность и позитивный настрой! Просто остались максимально позитивные эмоции после посещения прекрасных мест. Спасибо огромное, успехов вам в работе и благодарных туристов!!!

    Наверное это лучшая экскурсия, которая была в наш мини отпуск во Владивостоке. Мы остались очень благодарныНаверное это лучшая экскурсия, которая была в наш мини отпуск во Владивостоке. Мы остались очень благодарны
  • Л
    Людмила
    19 сентября 2025
    Путешествие на мыс Тобизина
    Антон, замечательный организатор и человек!
    С ним было очень спокойно и душевно, особенно в свой день рождения было очень приятно быть
    читать дальше

    в компании такого отзывчивого человека! Он даже приготовил пикник и шампанское, чтобы было ощущение праздника. Места очень красивые и к посещению рекомендую

    Антон, замечательный организатор и человек!Антон, замечательный организатор и человек!Антон, замечательный организатор и человек!
  • И
    Ирина
    14 сентября 2025
    Из Владивостока - к побережью Находки
    Благодарим Екатерину за прекрасное путешествие! Екатерина - профессионал! Рекомендуем данное путешествие!
  • Т
    Татьяна
    2 сентября 2025
    Из Владивостока - к побережью Находки
    Огромное спасибо Екатерине за нашу восхитительную экстремальную поездку! Никогда бы не могла подумать,что смогу подняться на такие вершины,чтобы увидеть великолепную красоту моря,гор,пейзажей. Катя прекрасный рассказчик,великолепный водитель,внимательный человек. Если хотите много нового,красивого,то вам на встречу к Катюше!!!
  • Ш
    Шульгина
    26 августа 2025
    Из Владивостока - к побережью Находки
    Очень понравилась экскурсия!
    Екатерина очень классный гид и водитель, доехали с комфортом!
    Виды чудесные, по нагрузке все адекватно, мы совсем не устали)
    Рекомендуем от души!!!
    Очень понравилась экскурсия!Очень понравилась экскурсия!
  • R
    Rostova
    21 августа 2025
    Путешествие на мыс Тобизина
    Отличная прогулка! Весь маршрут соответствовал описаниям. На мысе искупались, был пикник (Александр позаботился). Александр прекрасный увлекательный человек. Всем рекомендую, кто любит активный отдых
  • В
    Влад
    15 августа 2025
    Путешествие на мыс Тобизина
    Ездили с гидом Ксения! Очень душевно и замечательно провели время. Пешая прогулка, купание, фото, море впечатлений. Однозначно рекомендуем места потрясающие!!!
    Ездили с гидом Ксения! Очень душевно и замечательно провели время. Пешая прогулка, купание, фото, море впечатленийЕздили с гидом Ксения! Очень душевно и замечательно провели время. Пешая прогулка, купание, фото, море впечатленийЕздили с гидом Ксения! Очень душевно и замечательно провели время. Пешая прогулка, купание, фото, море впечатленийЕздили с гидом Ксения! Очень душевно и замечательно провели время. Пешая прогулка, купание, фото, море впечатленийЕздили с гидом Ксения! Очень душевно и замечательно провели время. Пешая прогулка, купание, фото, море впечатлений
  • Л
    Людмила
    11 августа 2025
    Из Владивостока - к побережью Находки
    15 июля провели замечательный день с Екатериной. Она показала нам удивительные места, много рассказала о Приморском крае и городе Находка. екатерина сделала все, что бы наше путешествие было комфортным.
  • Ю
    Юлия,
    10 августа 2025
    Путешествие на мыс Тобизина
    Всё прошло отлично! Маршрут не сложный, интересный, сочетания подъемов и спусков. Приятный бонус - пикник на берегу! Темп движения умеренный, в сопровождении рассказа о крае! Экскурсовод приятный собеседник! Очень понравилось!
  • В
    Вячеслав
    5 августа 2025
    Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
    Поездка займет весь день, мы даже чуть-чуть задержались по графику (спасибо гиду, что особо нас не поторапливал)

    Машина была не та,
    читать дальше

    что заявлено (вместо минивэна, указанного на сайте, был Форестер, что, возможно, даже лучше - проходимая, просторная, кондер работает). Дорога в одну сторону занимает 3-4 часа (было много ремонтных работ, покрытие плохое).

    Гид Денис - хороший человек и собеседник, но точно не экскурсовод. Если ждете большого и структурированного погружения в материал, поставленной речи, интересных рассказов по теме, то этого не будет. Но можно будет пообщаться общие жизненные темы - Денис достаточно общительный)

    Сам поход - это небольшая прогулка по водопадам, пару заездов на смотровые площадки и итоговый поход к острову. Предупреждаю: дорога очень долгая, особенно подъем назад (крутой и непрерывно вертикальный). На сам остров, скорее всего, не попадете - и по времени экскурсии не успеете, и спуск там достаточно сложный (канаты, потом по пояс в воде). В конце приятный бонус с купанием в классной бухте.

    В целом эти места стоят того, чтобы их посмотреть, но в следующий раз я бы брал экскурсию на катере и пытался попасть на остров с воды - и быстрее, и проще, и красивее.

    Поездка займет весь день, мы даже чуть-чуть задержались по графику (спасибо гиду, что особо нас не поторапливал)Поездка займет весь день, мы даже чуть-чуть задержались по графику (спасибо гиду, что особо нас не поторапливал)Поездка займет весь день, мы даже чуть-чуть задержались по графику (спасибо гиду, что особо нас не поторапливал)Поездка займет весь день, мы даже чуть-чуть задержались по графику (спасибо гиду, что особо нас не поторапливал)
  • С
    Семен
    5 августа 2025
    Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
    Отличная экскурсия, очень красивые места. Идеально если хочется посмотреть местную природу вне города. Один минус далеко ехать и дорога не
    читать дальше

    самого лучшего качества, особенно последняя ее часть в районе сосен и пляжей. Придется потерпеть, если есть желание до всего этого добраться. Отдельное спасибо нашему гиду Богдану за то, что показал нам все это и свозил искупаться на пляж, где практически никого не было. Водитель просто классный.

  • П
    Павел
    1 августа 2025
    Из Владивостока - к побережью Находки
    Екатерина свозила нас в очень атмосферные места, все было очень интересно!
    Екатерина свозила нас в очень атмосферные места, все было очень интересно!Екатерина свозила нас в очень атмосферные места, все было очень интересно!Екатерина свозила нас в очень атмосферные места, все было очень интересно!Екатерина свозила нас в очень атмосферные места, все было очень интересно!Екатерина свозила нас в очень атмосферные места, все было очень интересно!Екатерина свозила нас в очень атмосферные места, все было очень интересно!Екатерина свозила нас в очень атмосферные места, все было очень интересно!Екатерина свозила нас в очень атмосферные места, все было очень интересно!
  • А
    Алексей
    31 июля 2025
    Из Владивостока - к побережью Находки
    Екатерина - прекрасный гид, который отвезет вас в самые непроходимые места Приморья. Не смотря на продолжительное путешествие она оставалась активной
    читать дальше

    и коммуникабельной, были рады услышать множество историй из путешествий и узнать новое о флоре и фауне края. Несомненно, хочется отметить водительские способности гида. Рекомендуем к выбору в качестве проводника в Приморье и, при возможности, обратимся вновь

    Екатерина - прекрасный гид, который отвезет вас в самые непроходимые места Приморья. Не смотря на продолжительноеЕкатерина - прекрасный гид, который отвезет вас в самые непроходимые места Приморья. Не смотря на продолжительноеЕкатерина - прекрасный гид, который отвезет вас в самые непроходимые места Приморья. Не смотря на продолжительноеЕкатерина - прекрасный гид, который отвезет вас в самые непроходимые места Приморья. Не смотря на продолжительное
  • О
    Ольга
    24 июля 2025
    Из Владивостока - к побережью Находки
    Поездку с Катериной будем долго вспоминать! Познавательно, увлекательно, весело и с огоньком! Посетили, всё что заявлено в описании, плюс по
    читать дальше

    нашей просьбе заехали в бухту Стеклянную. Автомобиль у Катерины просто вездеход! Катя - увлечённый человек, любящий свой край, и поэтому нам было интересно. Природа неподражаемая! Однозначно стоит своих денег это путешествие! Огромная благодарность Екатерине! Это был один из лучших дней!

    Поездку с Катериной будем долго вспоминать! Познавательно, увлекательно, весело и с огоньком! Посетили, всё что заявленоПоездку с Катериной будем долго вспоминать! Познавательно, увлекательно, весело и с огоньком! Посетили, всё что заявленоПоездку с Катериной будем долго вспоминать! Познавательно, увлекательно, весело и с огоньком! Посетили, всё что заявленоПоездку с Катериной будем долго вспоминать! Познавательно, увлекательно, весело и с огоньком! Посетили, всё что заявленоПоездку с Катериной будем долго вспоминать! Познавательно, увлекательно, весело и с огоньком! Посетили, всё что заявленоПоездку с Катериной будем долго вспоминать! Познавательно, увлекательно, весело и с огоньком! Посетили, всё что заявленоПоездку с Катериной будем долго вспоминать! Познавательно, увлекательно, весело и с огоньком! Посетили, всё что заявленоПоездку с Катериной будем долго вспоминать! Познавательно, увлекательно, весело и с огоньком! Посетили, всё что заявленоПоездку с Катериной будем долго вспоминать! Познавательно, увлекательно, весело и с огоньком! Посетили, всё что заявленоПоездку с Катериной будем долго вспоминать! Познавательно, увлекательно, весело и с огоньком! Посетили, всё что заявлено
  • А
    Анна
    17 июля 2025
    Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
    Отличный маршрут, а с гидом Александрой он превратился в дружескую поездку-прогулку. Казалось бы, так не бывает, чтобы раньше не знакомые
    читать дальше

    друг другу люди больше 15 часов общались бы так, как будто давно друг друга знают и дружат, но Александре удаётся создать именно такую обстановку.
    На Гамова необыкновенно красиво: мне очень понравился дом Янковского, произвела большое и сильное впечатление 220 береговая батарея и её хранитель Олег Владимирович Паленко (не пожалейте времени и съездите туда - вы увидите удивительного человека, для которого память, подвиг и родина - не формальные слова, а образ жизни), но, конечно, незабываемые ощущения дарит спуск по верёвкам и переправа на Остров Томящегося Сердца. Ах, какие там сосны и камни, ах, как хорошо ощущать себя человеком, способным преодолеть трудности: именно тогда открывается самая необыкновенная красота!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На гору Пидан»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Путешествие на мыс Тобизина
  2. Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
  3. Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
  4. Из Владивостока - к побережью Находки
  5. Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Набережная
  7. Нагорный парк
  8. Бухта Теляковского
  9. Сафари-парк
  10. Полуостров Гамова
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в декабре 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "На гору Пидан" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 14 000 до 38 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий во Владивостоке на 2025 год на гору пидан, 63 ⭐ отзыва, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль