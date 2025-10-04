Водная прогулка
Путешествие на мыс Тобизина
Индивидуальная экскурсия на мыс Тобизина для тех, кто ценит природу и захватывающие виды. Без спешки и с комфортом, наслаждайтесь каждым моментом
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Приморская Шотландия: к мысу Лисученко
Погрузитесь в атмосферу Приморья: скалы, море и захватывающие виды на мысе Лисученко. Ощутите свежий морской бриз и насладитесь природой
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Откройте для себя красоту Приморья: водопады, дикие пляжи и могильные сосны ждут вас в индивидуальной экскурсии без толп туристов
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
33 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владивостока - к побережью Находки
Откройте для себя удивительные места Приморья: мыс Пассека, горы Сестра и Брат, видовая площадка Находки. Погрузитесь в атмосферу и легенды региона
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
Начало: Вашего отеля в центральной части города
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
22 515 ₽
23 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Восхождение на мистическую гору Пидан (Ливадийскую)
Испытать себя и подняться на вершину к головокружительным панорамам Сихотэ-Алиня - из Владивостока
11 дек в 05:00
12 дек в 05:00
38 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССолонин4 октября 2025Путешествие на мыс ТобизинаДата посещения: 4 октября 2025Спасибо большое за экскурсию! Все прошло на отлично. Интересные рассказы о истории Владивостока. Ответы на любые вопросы, вежливое и тактичное общение.
- ТТатьяна12 октября 2025Восторг! Была в первых числах октября. Маршрут просто бомбический) и несложный. С вершины октрывается невероятная красота. Да и сама дорога
- ДДина5 октября 2025Нашим гидом была прекрасная Ксения! Она показала нам самые потрясающие места, рассказала массу интересных вещей, помогла сделать незабываемые фото и
- ЖЖурина4 октября 2025Прекрасная экскурсия. Большое спасибо Богдану- он профессиональный водитель. С ним было спокойно. Все в восторге от экскурсии и если еще раз поедем,то знаем,то только с ним.
- ТТатьяна24 сентября 2025Прогулка в ущелье, организованная Александром, была великолепна! На комфортабельном автомобиле очень быстро доехали до начала тропы, Александр угостил нас чаем,
- ААлександр21 сентября 2025Наверное это лучшая экскурсия, которая была в наш мини отпуск во Владивостоке. Мы остались очень благодарны Екатерине, во первых за
- ЛЛюдмила19 сентября 2025Антон, замечательный организатор и человек!
С ним было очень спокойно и душевно, особенно в свой день рождения было очень приятно быть
- ИИрина14 сентября 2025Благодарим Екатерину за прекрасное путешествие! Екатерина - профессионал! Рекомендуем данное путешествие!
- ТТатьяна2 сентября 2025Огромное спасибо Екатерине за нашу восхитительную экстремальную поездку! Никогда бы не могла подумать,что смогу подняться на такие вершины,чтобы увидеть великолепную красоту моря,гор,пейзажей. Катя прекрасный рассказчик,великолепный водитель,внимательный человек. Если хотите много нового,красивого,то вам на встречу к Катюше!!!
- ШШульгина26 августа 2025Очень понравилась экскурсия!
Екатерина очень классный гид и водитель, доехали с комфортом!
Виды чудесные, по нагрузке все адекватно, мы совсем не устали)
Рекомендуем от души!!!
- RRostova21 августа 2025Отличная прогулка! Весь маршрут соответствовал описаниям. На мысе искупались, был пикник (Александр позаботился). Александр прекрасный увлекательный человек. Всем рекомендую, кто любит активный отдых
- ВВлад15 августа 2025Ездили с гидом Ксения! Очень душевно и замечательно провели время. Пешая прогулка, купание, фото, море впечатлений. Однозначно рекомендуем места потрясающие!!!
- ЛЛюдмила11 августа 202515 июля провели замечательный день с Екатериной. Она показала нам удивительные места, много рассказала о Приморском крае и городе Находка. екатерина сделала все, что бы наше путешествие было комфортным.
- ЮЮлия,10 августа 2025Всё прошло отлично! Маршрут не сложный, интересный, сочетания подъемов и спусков. Приятный бонус - пикник на берегу! Темп движения умеренный, в сопровождении рассказа о крае! Экскурсовод приятный собеседник! Очень понравилось!
- ВВячеслав5 августа 2025Поездка займет весь день, мы даже чуть-чуть задержались по графику (спасибо гиду, что особо нас не поторапливал)
Машина была не та,
- ССемен5 августа 2025Отличная экскурсия, очень красивые места. Идеально если хочется посмотреть местную природу вне города. Один минус далеко ехать и дорога не
- ППавел1 августа 2025Екатерина свозила нас в очень атмосферные места, все было очень интересно!
- ААлексей31 июля 2025Екатерина - прекрасный гид, который отвезет вас в самые непроходимые места Приморья. Не смотря на продолжительное путешествие она оставалась активной
- ООльга24 июля 2025Поездку с Катериной будем долго вспоминать! Познавательно, увлекательно, весело и с огоньком! Посетили, всё что заявлено в описании, плюс по
- ААнна17 июля 2025Отличный маршрут, а с гидом Александрой он превратился в дружескую поездку-прогулку. Казалось бы, так не бывает, чтобы раньше не знакомые
