читать дальше

что заявлено (вместо минивэна, указанного на сайте, был Форестер, что, возможно, даже лучше - проходимая, просторная, кондер работает). Дорога в одну сторону занимает 3-4 часа (было много ремонтных работ, покрытие плохое).



Гид Денис - хороший человек и собеседник, но точно не экскурсовод. Если ждете большого и структурированного погружения в материал, поставленной речи, интересных рассказов по теме, то этого не будет. Но можно будет пообщаться общие жизненные темы - Денис достаточно общительный)



Сам поход - это небольшая прогулка по водопадам, пару заездов на смотровые площадки и итоговый поход к острову. Предупреждаю: дорога очень долгая, особенно подъем назад (крутой и непрерывно вертикальный). На сам остров, скорее всего, не попадете - и по времени экскурсии не успеете, и спуск там достаточно сложный (канаты, потом по пояс в воде). В конце приятный бонус с купанием в классной бухте.



В целом эти места стоят того, чтобы их посмотреть, но в следующий раз я бы брал экскурсию на катере и пытался попасть на остров с воды - и быстрее, и проще, и красивее.