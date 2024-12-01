Иммерсивная прогулка (в наушниках) с самыми захватывающими видами Владивостока на мысе Тобизина. Приглашаем отправиться иммерсивное путешествие по следам первопроходцев о. Русский, ощутить связь с природой и историей, которая ждет своего часа, чтобы быть услышанной.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00
Описание билетаЧто вас ожидает: Иммерсивная прогулка на мыс Тобизина поможет участникам погрузиться в тайны истории острова Русский, ощутить связь с приморской природой и насладиться невероятными видами самого красивого мыса. Вы останетесь наедине с историей, которая будет звучать у вас в наушниках. Пройдете путь первопроходцев, поразмышляете о важном в диалоге с Морем, узнаете множество увлекательных историй здешних земель. Данная прогулка - не обычная экскурсия, а погружение в себя и способ познакомиться с Приморским краем через самый необычный формат экскурсии на мыс Тобизина. Мы сделали прогулку познавательной, трогательной и наполненной историей, чтобы вам было не только красиво, но и интересно. «На краю земли» — это удивительное путешествие по самым живописным маршрутам мыса Тобизина. Очаровательная историческая сказка об о. Русский, прогулка по следам первых жителей, рассказ о смелости, решимости и готовности принимать вызовы судьбы. Важная информация:
- Трансфер — вы можете приехать с нами или самостоятельно.
- Продолжительность — 120 минут.
- После — пикник с закусками из дальневосточных морепродуктов и не только.
- В подарок от нас — список лучших локаций Владивостока и края.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Билет без трансфера
|3 000 ₽
|Билет с трансфером
|3 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер (в зависимости от билета)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бухта Карпинского, остров Русский
Завершение: Остров Русский, бухта Карпинского
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Время в пути до б. Карпинского - 40-60 минут
- Продолжительность прогулки от б. Карпинского на о. Русский (иммерсивная часть и пикник - 120 минут)
- Продолжительность обратного пути до стоянки авто - 30 минут
- После окончания основной части при желании вы можете остаться на острове
- Важно:
- Удобная обувь с протектором - прогулка проходит по сыпучему грунту
- Комфортная одежда по погоде
- Солнцезащитный крем и головной убор на случай палящего солнца
- Бутылка воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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