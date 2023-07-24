Индивидуальная экскурсия по Владивостоку: пешеходные маршруты и остров Русский
Мы проедем с вами по знаменитым мостам, мимо кампуса ДВФУ, серферского лагеря и Приморского океанариума.
Бонусом мы посетим Новосильцевскую батарею, откуда открывается панорама Русского моста, где вы сможете сделать фото с 2000 рублевой купюрой, на которой изображен этот гигант.
Бонусом мы посетим Новосильцевскую батарею, откуда открывается панорама Русского моста, где вы сможете сделать фото с 2000 рублевой купюрой, на которой изображен этот гигант.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Золотой и Русский мосты
- Новосильцевская батарея
- Форт Поспелова
- Остров Русский
- Мыс Вятлина
- Мыс Тобизина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Авто-пешеходная экскурсия к самому посещаемому месту острова Русский — мысу Тобизина.
По дороге будет несколько остановок:
- форт Поспелова с его таинственным лабиринтом;
- видовая на мыс Вятлина с красивыми видами.
- видовая на Русский мост, где сделано фото на 2000 купюру.
- Пешая часть маршрута начнется с узенькой тропинки над обрывистыми скалами и далее до самого мыса. Здесь мы с вами можем повстречать местных попрошаек-лис, которых можно покормить сосисками. Далее пройдем через переешеек, где стоит замаскированный пулеметный капонир, который в свое время мог препятствовать высадке десанта противника на берег. Я покажу вам древние окаменелости и точку, откуда прыгают роупджамперы и клиффдайверы. Мы увидим, как на отвесных скалах гнездятся бакланы, сможем найти на мелководье морских ежей и звезд для фото, а в летний период поплавать с маской.
- По пути я покажу и расскажу об интересных фактах из истории Владивостока, подскажу куда сходить, где лучше всего поесть и что посмотреть гостям города (при желании свожу вас и туда).
- И, конечно же, сделаю для вас незабываемые кадры на память!
Организационные моменты:
- Заберем вас из любой точки города.
- Цена указана за 1-4 человек.
- Возможны остановки и корректировки маршрута по желанию, все обговаривается.
- Пешая часть маршрута займет около 30-40 минут в одну сторону. Вся поездка рассчитана на 3-4 часа.
В любой день и в любое время по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Гид
- Фото и видео
- Что не входит
- Дополнительных расходов не требуется
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем вас из любой точки городаЗавершение: В любой точке города
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день и в любое время по договоренностиЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Заберем вас из любой точки города.
- Цена указана за 1-4 человек.
- Возможны остановки и корректировки маршрута по желанию, все обговаривается.
- Пешая часть маршрута займет около 30-40 минут в одну сторону. Вся поездка рассчитана на 3-4 часа.
- Дополнительно оплачивается билет 100р с человека на форт Поспелова
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
24 июля 2023
Живописное место. Красивая природа. Виды шикарные. Экскурсовод Максим молодец!
О
Ольга
2 июля 2023
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