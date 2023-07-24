Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути

Индивидуальная экскурсия по Владивостоку: пешеходные маршруты и остров Русский

5
2 отзыва
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Мы проедем с вами по знаменитым мостам, мимо кампуса ДВФУ, серферского лагеря и Приморского океанариума.

Бонусом мы посетим Новосильцевскую батарею, откуда открывается панорама Русского моста, где вы сможете сделать фото с 2000 рублевой купюрой, на которой изображен этот гигант.
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
Атмосферный мыс Тобизина на о. Русском и красивые локации по пути
Ближайшие даты:
11
авг
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авг
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авг
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Что вас ожидает:

  • Золотой и Русский мосты
  • Новосильцевская батарея
  • Форт Поспелова
  • Остров Русский
  • Мыс Вятлина
  • Мыс Тобизина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Авто-пешеходная экскурсия к самому посещаемому месту острова Русский — мысу Тобизина.

По дороге будет несколько остановок:

  • форт Поспелова с его таинственным лабиринтом;
  • видовая на мыс Вятлина с красивыми видами.
  • видовая на Русский мост, где сделано фото на 2000 купюру.
  • Пешая часть маршрута начнется с узенькой тропинки над обрывистыми скалами и далее до самого мыса. Здесь мы с вами можем повстречать местных попрошаек-лис, которых можно покормить сосисками. Далее пройдем через переешеек, где стоит замаскированный пулеметный капонир, который в свое время мог препятствовать высадке десанта противника на берег. Я покажу вам древние окаменелости и точку, откуда прыгают роупджамперы и клиффдайверы. Мы увидим, как на отвесных скалах гнездятся бакланы, сможем найти на мелководье морских ежей и звезд для фото, а в летний период поплавать с маской.
  • По пути я покажу и расскажу об интересных фактах из истории Владивостока, подскажу куда сходить, где лучше всего поесть и что посмотреть гостям города (при желании свожу вас и туда).
  • И, конечно же, сделаю для вас незабываемые кадры на память!

Организационные моменты:

  • Заберем вас из любой точки города.
  • Цена указана за 1-4 человек.
  • Возможны остановки и корректировки маршрута по желанию, все обговаривается.
  • Пешая часть маршрута займет около 30-40 минут в одну сторону. Вся поездка рассчитана на 3-4 часа.

В любой день и в любое время по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид
  • Фото и видео
Что не входит
  • Дополнительных расходов не требуется
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из любой точки города
Завершение: В любой точке города
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Заберем вас из любой точки города.
  • Цена указана за 1-4 человек.
  • Возможны остановки и корректировки маршрута по желанию, все обговаривается.
  • Пешая часть маршрута займет около 30-40 минут в одну сторону. Вся поездка рассчитана на 3-4 часа.
  • Дополнительно оплачивается билет 100р с человека на форт Поспелова
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
24 июля 2023
Живописное место. Красивая природа. Виды шикарные. Экскурсовод Максим молодец!
О
2 июля 2023

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