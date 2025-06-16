Приглашаю вас в путешествие по невероятному острову Русский! Нас ждёт поездка по неповторимым ландшафтам Приморского края к самому южному мысу, названному в честь вице-адмирала Тобизина.
Я расскажу вам об истории острова и покажу живописнейшие места, а вы зарядитесь силой и спокойствием величественной местной природы.
Я расскажу вам об истории острова и покажу живописнейшие места, а вы зарядитесь силой и спокойствием величественной местной природы.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Наша путешествие начнётся со знакомства с Владивостоком, проедем по Золотому мосту и Русскому, я вам расскажу, как они строились и как изменился город с их появлением. По пути к полуострову Тобизина заедем на форт Поспелова, откуда открываются шикарные виды на окрестности. Пройдемся в лабиринте «Небо» и загадаем желание. Прогуляемся по полуострову Тобизина — одно из самых живописных и знаковых мест Русского острова, место прекрасно в любое время года. Наша прогулка по мысу продлиться около 2-3 часов, маршрут подходит для любой возрастной группы. Насладимся чистым морским воздухом, дикой природой, красивыми отвесными скалами и бирюзово-голубым морем. Важная информация: Если вас 3-4 человека и более напишете заранее, автомобили для такой компании не всегда свободны! Экскурсия подходит для детей старше 7 лет!
В любой день и в любое время по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Русский
- Форт Поспелова
- Мыс Вятлина (видовая)
- Бухта Карпинского
- Мыс Тобизина (пешая прогулка)
- Золотой и Русский мост
Что включено
- Транспортные услуги от места встречи
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы (дополнительные напитки и еда).
- Входной билет на Форт Поспелова и Новосильцевскую батарею:
- Взрослый 100 рублей
- Детский 50 рублей.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения в черте города
Завершение: Ваша гостиница, адрес размещения
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Если вас 3-4 человека и более напишете заранее, автомобили для такой компании не всегда свободны
- Экскурсия подходит для детей старше 7 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 135 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Недавно мы имели возможность посетить мыс Тобызина, и это путешествие оставило самые яркие впечатления!
Экскурсия была организована на высоком уровне — наш гид Владислав оказался истинным знатоком и ценителем своего родного
Экскурсия была организована на высоком уровне — наш гид Владислав оказался истинным знатоком и ценителем своего родного
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И
Ксения провела потрясающую и интереснейшую экскурсию по живописным местам, провела и показала все видовые площадки, а также помогла заранее выбрать наилучшее место, чтобы сделаиь предложение девушке)
Благодарны за то, что не
Благодарны за то, что не
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И
В июне 2024 года посетили мыс Тобизина. Нашим гидом была Александра, спасибо ей за наше небольшое путешествие! Я была с двумя детьми подростками и немного переживала будет ли им так
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Т
Огромное спасибо гиду Александре! Нашла общий язык с дочкой (которой 6 лет и она не большой любитель пеших прогулок), рассказала все про Русский остров, все окрестности, куда мы идем и
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Т
Огромное спасибо гиду Александре! Нашла общий язык с дочкой (которой 6 лет и она не большой любитель пеших прогулок), рассказала все про Русский остров, все окрестности, куда мы идем и
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Д
Спасибо Михаилу за то, что свозил нас в это невероятное путешествие. Действительно, не передать ни словами, ни фотографиями всего происходящего, здесь нужно обязательно побывать самому. Дорога заковыристая, что добавляет какой-то
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