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Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края

Путешествие по фортам и мостам Владивостока на индивидуальной экскурсии
Приглашаю вас в путешествие по невероятному острову Русский! Нас ждёт поездка по неповторимым ландшафтам Приморского края к самому южному мысу, названному в честь вице-адмирала Тобизина.

Я расскажу вам об истории острова и покажу живописнейшие места, а вы зарядитесь силой и спокойствием величественной местной природы.
4.9
135 отзывов
Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края
Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края
Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Наша путешествие начнётся со знакомства с Владивостоком, проедем по Золотому мосту и Русскому, я вам расскажу, как они строились и как изменился город с их появлением. По пути к полуострову Тобизина заедем на форт Поспелова, откуда открываются шикарные виды на окрестности. Пройдемся в лабиринте «Небо» и загадаем желание. Прогуляемся по полуострову Тобизина — одно из самых живописных и знаковых мест Русского острова, место прекрасно в любое время года. Наша прогулка по мысу продлиться около 2-3 часов, маршрут подходит для любой возрастной группы. Насладимся чистым морским воздухом, дикой природой, красивыми отвесными скалами и бирюзово-голубым морем. Важная информация: Если вас 3-4 человека и более напишете заранее, автомобили для такой компании не всегда свободны! Экскурсия подходит для детей старше 7 лет!

В любой день и в любое время по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Русский
  • Форт Поспелова
  • Мыс Вятлина (видовая)
  • Бухта Карпинского
  • Мыс Тобизина (пешая прогулка)
  • Золотой и Русский мост
Что включено
  • Транспортные услуги от места встречи
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Личные расходы (дополнительные напитки и еда).
  • Входной билет на Форт Поспелова и Новосильцевскую батарею:
  • Взрослый 100 рублей
  • Детский 50 рублей.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения в черте города
Завершение: Ваша гостиница, адрес размещения
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Если вас 3-4 человека и более напишете заранее, автомобили для такой компании не всегда свободны
  • Экскурсия подходит для детей старше 7 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 135 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
132
4
2
3
1
2
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Н
Недавно мы имели возможность посетить мыс Тобызина, и это путешествие оставило самые яркие впечатления!

Экскурсия была организована на высоком уровне — наш гид Владислав оказался истинным знатоком и ценителем своего родного
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края. Он делился увлекательными историями о природных явлениях и культурном наследии региона, благодаря чему время пролетело незаметно.
Не можем не упомянуть о возможности понаблюдать за местной флорой и фауной. Увидеть редкие виды растений и животных в их естественной среде обитания было настоящим подарком.

Также стоит отметить непередаваемую атмосферу единения с природой. Мыс Тобызина стал для нас местом силы, куда хочется возвращаться снова и снова.

В целом, это была невероятно насыщенная и вдохновляющая экскурсия. Рекомендую всем, кто ищет гармонию с природой и хочет насладиться прекрасными видами! Спасибо организаторам за такие яркие эмоции и воспоминания!

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И
Ксения провела потрясающую и интереснейшую экскурсию по живописным местам, провела и показала все видовые площадки, а также помогла заранее выбрать наилучшее место, чтобы сделаиь предложение девушке)
Благодарны за то, что не
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только провели изумительную и запоминающуюся экскурсию, но и за трогательное видео момента. Благодаря Ксении наше посещение как Владивостока, так и по мысам запомнится навсегда.
Так же Ксения любезно поделилась ссылками на всякие магазинчики в самом городе, за что мы очень благодарны.
И даже тут приятности не заканчиваются, потому что Ксения привезла нам маленькие презенты со своего личного путешествия. Спасибо!

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И
В июне 2024 года посетили мыс Тобизина. Нашим гидом была Александра, спасибо ей за наше небольшое путешествие! Я была с двумя детьми подростками и немного переживала будет ли им так
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же интересно как и мне, но все прошло довольно комфортно! Александра забрала нас от гостиницы, а по окончании привезла обратно. Гид сразу расположила меня и детей к себе, рассказала много интересного об истории этих мест и природе, дорога была сложноватой, но мы ее прошли!!! Жаль туман не позволил нам в полной мере полюбоваться морскими видами, зато мы очень весело покормили чаек на самом краю мыса!!! А ещё Александра сделала кучу отличных фотографий нам на память!!!

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Т
Огромное спасибо гиду Александре! Нашла общий язык с дочкой (которой 6 лет и она не большой любитель пеших прогулок), рассказала все про Русский остров, все окрестности, куда мы идем и
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как это называется. Сделала десяток фоток (специально говорила, где лучше встать. для меня это очень важно))), прислала их. угостила вкусным чаем. Я тоже не большой любитель пеших прогулок на природе, но я я в полном восторге. Я очень рада, что мы были на этом маршруте именно с Александрой. Еще посоветовала нам различные места Владивостока, куда можно сходить и самостоятельно (и мы сходили и они хороши)

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Т
Огромное спасибо гиду Александре! Нашла общий язык с дочкой (которой 6 лет и она не большой любитель пеших прогулок), рассказала все про Русский остров, все окрестности, куда мы идем и
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как это называется. Сделала десяток фоток (специально говорила, где лучше встать. для меня это очень важно))), прислала их. угостила вкусным чаем. Я тоже не большой любитель пеших прогулок на природе, но я я в полном восторге. Я очень рада, что мы были на этом маршруте именно с Александрой. Еще посоветовала нам различные места Владивостока, куда можно сходить и самостоятельно (и мы сходили и они хороши)

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Д
Спасибо Михаилу за то, что свозил нас в это невероятное путешествие. Действительно, не передать ни словами, ни фотографиями всего происходящего, здесь нужно обязательно побывать самому. Дорога заковыристая, что добавляет какой-то
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дух приключений к прогулке, и почему-то это именно то, чего ожидаешь от места с названием "Край земли".

Извиняемся перед Дарьей за вынужденную отмену прямо в день экскурсии и огромное спасибо Ксении за перенос на следующий день, очень хотелось побывать там и оставался буквально один день на это.

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Входит в следующие категории Владивостока

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