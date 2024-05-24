1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по острову Русский и мысу Тобизина с гидом
Завораживающая экскурсия на остров Русский: морской воздух, скалы и история в одном путешествии
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Остров Русский и мыс Тобизина
Начало: Место встречи - адрес вашего проживания
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мыс Тобизина и остров Русский
Начало: Удобное вам
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDanila.tka4enko201524 мая 2024Выражаю большую благодарность гиду-организатору прекрасной поездки на остров Русский - Ксении! Поездка была просто невероятная! Пейзажи, море, скалы, природа и
- ССветлана13 мая 2024Спасибо большое Дмитрию за хорошую, познавательную экскурсию на мыс Тобизина. Интересно было не только взрослым, но и детям! Это несмотря
- ЕЕвгений18 апреля 2024Всё прошло отлично! Гид Игорь нас встретил прямо у отеля вовремя, отвёз на место рассказал все подробности об острове и о городе. Посмотрели замечательные виды, сделали много отличных фото. Спасибо огромное, остались под впечатлением!
- ССветлана18 апреля 2024Получилось отличное путешествие. Нашем гидом была Екатерина. Очень интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, помогает по необходимости. Вобщем, мы остались очень довольны. Спасибо огромное, мы получили отличные эмоции.
- ККристина13 ноября 2023Отличный гид,Валентин,аккуратный и обходительный,приятный собеседник! Очень красивые и завораживающие виды. Увидели всё и даже больше. Рекомендую однозначно
- ТТатьяна21 августа 2023Все заявленное в экскурсии состоялось, тропа вдоль моря на высоте, очень красиво. Следует предупредить гида если вы хотите искупаться. Прекрасная организация, все вовремя.
- ММарина18 апреля 2023Экскурсия очень понравилась, Алексей отличный гид, с удовольствием полазили по скалам и пообщались. Незабываемые виды, чудесная погода, всем рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Мыс Поспелова»
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