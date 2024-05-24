Мыс Поспелова – экскурсии во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Мыс Поспелова» во Владивостоке, цены от 6 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края
Индивидуальная
5 часов
56 отзывов
Путешествие по острову Русский и мысу Тобизина с гидом
Завораживающая экскурсия на остров Русский: морской воздух, скалы и история в одном путешествии
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900 за человека
Остров Русский и мыс Тобизина
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Остров Русский и мыс Тобизина
Начало: Место встречи - адрес вашего проживания
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 900 за всё до 3 чел.
Мыс Тобизина и остров Русский
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Мыс Тобизина и остров Русский
Начало: Удобное вам
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Danila.tka4enko2015
    24 мая 2024
    Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края
    Выражаю большую благодарность гиду-организатору прекрасной поездки на остров Русский - Ксении! Поездка была просто невероятная! Пейзажи, море, скалы, природа и
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    все-все, что находится на этом прекрасном острове было очень красиво! Экскурсия была очень познавательная, приеду во Владивосток и посещу еще раз это место, а затем уже дикие места)

  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Мыс Тобизина и остров Русский
    Спасибо большое Дмитрию за хорошую, познавательную экскурсию на мыс Тобизина. Интересно было не только взрослым, но и детям! Это несмотря
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    на то что дорога на мыс если идти пешком, очень длинная! Прекрасные виды природы, синие море, там почему-то оно синее как атлантический океан, не оставят равнодушным никого! Огромные массивные скалы, обрывы, готовьтесь к нелегкому, но очень интересному пути, который подарит массу положительных впечатлений! Одевайтесь удобно, по спортивному, берите минимум еды, и больше воды!

  • Е
    Евгений
    18 апреля 2024
    Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края
    Всё прошло отлично! Гид Игорь нас встретил прямо у отеля вовремя, отвёз на место рассказал все подробности об острове и о городе. Посмотрели замечательные виды, сделали много отличных фото. Спасибо огромное, остались под впечатлением!
  • С
    Светлана
    18 апреля 2024
    Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края
    Получилось отличное путешествие. Нашем гидом была Екатерина. Очень интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, помогает по необходимости. Вобщем, мы остались очень довольны. Спасибо огромное, мы получили отличные эмоции.
  • К
    Кристина
    13 ноября 2023
    Мыс Тобизина и остров Русский
    Отличный гид,Валентин,аккуратный и обходительный,приятный собеседник! Очень красивые и завораживающие виды. Увидели всё и даже больше. Рекомендую однозначно
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    Остров Русский и мыс Тобизина
    Все заявленное в экскурсии состоялось, тропа вдоль моря на высоте, очень красиво. Следует предупредить гида если вы хотите искупаться. Прекрасная организация, все вовремя.
  • М
    Марина
    18 апреля 2023
    Остров Русский и мыс Тобизина
    Экскурсия очень понравилась, Алексей отличный гид, с удовольствием полазили по скалам и пообщались. Незабываемые виды, чудесная погода, всем рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Мыс Поспелова»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  2. Самое главное
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  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Мыс Поспелова" можно забронировать 4 экскурсии от 6 900 до 11 999. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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