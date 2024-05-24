от 6 900 ₽ за человека

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности

Завораживающая экскурсия на остров Русский: морской воздух, скалы и история в одном путешествии

🚶 Пешая

Индивидуальная

5 часов 6 отзывов

Остров Русский и мыс Тобизина Начало: Место встречи - адрес вашего проживания

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности