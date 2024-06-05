Сейчас во Владивостоке в категории "На водопады" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 6 400 до 27 930 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5