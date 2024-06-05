На водопады – экскурсии во Владивостоке

Найдено 12 экскурсий в категории «На водопады» во Владивостоке, цены от 6 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
6 отзывов
Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Оценить разнообразие природы и гастрономии Приморского края в мини-группе
Начало: На улице Светланская
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 400 за человека
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 750 за всё до 4 чел.
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
Увидеть памятник природы и отдохнуть среди «приморских джунглей»
Начало: Возле кинотеатра «Уссури»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
13 000 за человека
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
Кравцовские водопады, маяк Бюссе и фантастические панорамы Японского моря за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 300 за всё до 3 чел.
Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Живописные бухты Находка, Триозерье и Ежовая: экскурсия на внедорожнике
Приглашаем в увлекательное путешествие по бухтам Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике. Почувствуйте дух приключений и красоту дикой природы
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
27 930 за всё до 4 чел.
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Водопад Горбатый и сафари-парк: приключение на внедорожнике
Погрузитесь в уникальный мир дикой природы Приморья, встречая редких животных и открывая исторические тайны на эксклюзивной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
19 999 за всё до 3 чел.
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока: уникальное путешествие
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией, где вас ждут невероятные встречи и захватывающие виды
Начало: У места вашего проживания во Владивостоке
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1999918 000 за всё до 3 чел.
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 990 за всё до 4 чел.
Кравцовские водопады и Земля леопарда
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Вдохновиться пейзажами и посетить национальный парк, где живет самая редкая крупная кошка планеты
Начало: На ул. Алеутская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 700 за всё до 4 чел.
Маяк Бюссе и мысы Славянки
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Маяк Бюссе и мысы Славянки
Посетить знаменитый посёлок и его живописные окраины: мысы, кекуры и водопады
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
1949017 541 за всё до 4 чел.
Треккинг по Приморской тайге
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по Приморской тайге
Отправиться на прогулку по живописному таёжному лесу в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
19 490 за всё до 4 чел.
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Посетить самые популярные места полуострова Гамова
Начало: У входа в кинотеатр Уссури
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 21 340 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
    Экскурсия длительная по времени, 12+часов, не менее 8 часов занимает только дорога, к этому нужно быть готовыми, но преодолев этот
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    путь открываются богически прекрасные виды на море, красивейшие бухты с кристально чистой водой, а необычные могильные сосны дополняют образ. Райское местечко, практически без людей, так как такую экстремальную дорогу осилит далеко не каждая машина. Прекрасное, удаленно-уединенное место 👍

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Ребята, вы супер. Эмоций буря, виды будораживающие, впечатления на год вперед. Я очень всем советую эту экскурсию. Дима чудесный, Юлька
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    ну а ты огонь- всегда со всеми на связи. вам процветания и туристов . Обязательно кто поедет к вам в гости рекомендую эту экскурсию. Большая Медведица, я вас люблю

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
  • В
    Виталий
    18 мая 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    😍 загляденье Как же прекрасны семейные походы 🤍 Спасибо всем, кто был рядом
    😍 загляденье
  • A
    Aleksey
    17 мая 2024
    Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
    Нормальная экскурсия, где много времени было на фото и чтобы насладиться видами. Экскурсия на тропу леопарда кажется, что совсем лишнее, там
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    2 км прогулки по лесу и все, никаких особых видов, можно так же пойти в любой лес. В конце подъем к качелям довольно сложный и не уверен, что это интересная локация, водопады +/- нормально. Вместо качелей и тропы леопарда лучше рядом посмотреть еще интересные места и добавить их в программу.

  • С
    Светлана
    16 апреля 2024
    Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
    Спасибо большое за экскурсию! Было очень увлекательно и познавательно! Посетили даже самые труднодоступные места) Если честно, впервые увидела замерзший водопад😁
    Спасибо большое за экскурсию! Было очень увлекательно и познавательно! Посетили даже самые труднодоступные места) Если честноСпасибо большое за экскурсию! Было очень увлекательно и познавательно! Посетили даже самые труднодоступные места) Если честноСпасибо большое за экскурсию! Было очень увлекательно и познавательно! Посетили даже самые труднодоступные места) Если честно
  • Д
    Дина
    14 апреля 2024
    Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
    Легкий тур, быстрая дорога, приятная компания.
  • О
    Ольга
    15 марта 2024
    По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
    Рекомендую к обязательному посещению всем путешественникам независимо от возраста и физической подготовки. Понравилось все: транспорт (можно проехать по любой дороге
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    как можно близко к локации), Константин все расскажет, покажет, поможет и посоветует. В Сафари-парке можно погладить зверушек, покормить с руки и пофотографировать. А красоты водопадов и бухт лучше увидеть своими глазами.

    Рекомендую к обязательному посещению всем путешественникам независимо от возраста и физической подготовки. Понравилось все: транспорт (можноРекомендую к обязательному посещению всем путешественникам независимо от возраста и физической подготовки. Понравилось все: транспорт (можноРекомендую к обязательному посещению всем путешественникам независимо от возраста и физической подготовки. Понравилось все: транспорт (можно
  • А
    Алина
    15 января 2024
    По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
    Я бы хотела выразить благодарность Константину и Алене за прекрасное впечатление от Приморского края! Очень живописные места, зимой все по-особенному красиво. Обязательно вернусь к вам летом!:)
    Я бы хотела выразить благодарность Константину и Алене за прекрасное впечатление от Приморского края! Очень живописныеЯ бы хотела выразить благодарность Константину и Алене за прекрасное впечатление от Приморского края! Очень живописныеЯ бы хотела выразить благодарность Константину и Алене за прекрасное впечатление от Приморского края! Очень живописныеЯ бы хотела выразить благодарность Константину и Алене за прекрасное впечатление от Приморского края! Очень живописные
  • Т
    Татьяна
    26 октября 2023
    Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
    Просто отлично! Без лишних слов, 5 баллов)

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Один день дальневосточника. Мыс Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
  2. Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
  3. Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
  4. Из Владивостока - к мысам Брюса и Парящей черепахи
  5. Бухты Находка, Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "На водопады" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 6 400 до 27 930 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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