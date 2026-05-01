Что заставляет людей садиться в резиновые лодки и прыгать в пороги горных рек? Фанаты говорят, что, пару раз сплавившись, получаешь «адреналиновую зависимость». Начинаешь с лёгкой реки, а затем выбираешь всё более сложные маршруты. В этот раз мы отправляемся в путешествие по реке Тигровой или Партизанской среди невероятных природных пейзажей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Река Тигровая (апрель — май)

С апреля по середину мая мы сплавляемся по реке Тигровой, которая известна своими живописными видами. Её характеристики:

Местоположение : река Тигровая начинается на северо-восточном склоне Ливадийского хребта и течёт на юго-восток

Длина реки : 53 км

: 53 км Притоки : Молочная, Серебрянка, Грязная

: Молочная, Серебрянка, Грязная Природа : почти вся территория водосбора покрыта смешанным лесом (залесённость 98%). Река протекает по горно-сопочной местности

: почти вся территория водосбора покрыта смешанным лесом (залесённость 98%). Река протекает по горно-сопочной местности Рельеф и русло : река извилистая, разделяется на множество рукавов и проток. Чередование плёсов и перекатов (каждые 100–200 м)

: река извилистая, разделяется на множество рукавов и проток. Чередование плёсов и перекатов (каждые 100–200 м) Глубина и скорость :

Особенности : ущелье Щёки Дарданеллы — живописное место, где крутые скалы образуют узкий проход, создавая эффектный природный барьер

: ущелье Щёки Дарданеллы — живописное место, где крутые скалы образуют узкий проход, создавая эффектный природный барьер Лучшее время для посещения: весной, когда цветёт рододендрон, и осенью, когда природа наполняется яркими красками

Река Партизанская (май — октябрь)

После середины мая мы переносимся на реку Партизанскую, известную также как Сучан.

Местоположение : река Партизанская протекает в красивой Сучанской долине

: река Партизанская протекает в красивой Сучанской долине Археология и природа : долина знаменита находками — костями мамонтов и длинношерстных носорогов, древними рифами, пещерами и следами древних поселений

: долина знаменита находками — костями мамонтов и длинношерстных носорогов, древними рифами, пещерами и следами древних поселений Особенности реки: вода в реке Партизанской чистая и полноводная благодаря горным речкам, питающим её

Безопасность и сопровождение

Мы проверяем локации заранее : все маршруты проходят предварительную проверку и очищаются от завалов

: все маршруты проходят предварительную проверку и очищаются от завалов Обеспечиваем безопасность : инструкторы следят за соблюдением всех правил на маршруте

: инструкторы следят за соблюдением всех правил на маршруте Учитываем погодные условия: в случае дождя сплав может быть отменён

Организационные детали

Костровой обед за дополнительную плату — 600 ₽

На сплав допускаются дети с 6 лет только в сопровождении родителей и под их ответственность

Трансфер — на комфортабельном транспорте

Сплав для вас проведут наши опытные инструкторы

Экипировка

Кроссовки / кеды на шнурках или сапоги

Непромокаемые или быстросохнущие штаны

Спортивная одежда

Косынка-бандана, перчатки х\б, термобельё или тёплая шерстяная одежда по сезону (апрель, май)

На сам сплав — второй комплект одежды в непромокаемом пакете

Запрещается