Что заставляет людей садиться в резиновые лодки и прыгать в пороги горных рек? Фанаты говорят, что, пару раз сплавившись, получаешь «адреналиновую зависимость». Начинаешь с лёгкой реки, а затем выбираешь всё более сложные маршруты.
В этот раз мы отправляемся в путешествие по реке Тигровой или Партизанской среди невероятных природных пейзажей.
Описание экскурсии
Река Тигровая (апрель — май)
С апреля по середину мая мы сплавляемся по реке Тигровой, которая известна своими живописными видами. Её характеристики:
- Местоположение: река Тигровая начинается на северо-восточном склоне Ливадийского хребта и течёт на юго-восток
- Длина реки: 53 км
- Притоки: Молочная, Серебрянка, Грязная
- Природа: почти вся территория водосбора покрыта смешанным лесом (залесённость 98%). Река протекает по горно-сопочной местности
- Рельеф и русло: река извилистая, разделяется на множество рукавов и проток. Чередование плёсов и перекатов (каждые 100–200 м)
- Глубина и скорость:
— на перекатах: 0,6–0,7 м
— на плёсах: 1–1,5 м
— скорость воды: 0,8–1 м/с на перекатах, 0,5–0,6 м/с на плёсах
- Особенности: ущелье Щёки Дарданеллы — живописное место, где крутые скалы образуют узкий проход, создавая эффектный природный барьер
- Лучшее время для посещения: весной, когда цветёт рододендрон, и осенью, когда природа наполняется яркими красками
Река Партизанская (май — октябрь)
После середины мая мы переносимся на реку Партизанскую, известную также как Сучан.
- Местоположение: река Партизанская протекает в красивой Сучанской долине
- Археология и природа: долина знаменита находками — костями мамонтов и длинношерстных носорогов, древними рифами, пещерами и следами древних поселений
- Особенности реки: вода в реке Партизанской чистая и полноводная благодаря горным речкам, питающим её
Безопасность и сопровождение
- Мы проверяем локации заранее: все маршруты проходят предварительную проверку и очищаются от завалов
- Обеспечиваем безопасность: инструкторы следят за соблюдением всех правил на маршруте
- Учитываем погодные условия: в случае дождя сплав может быть отменён
Организационные детали
- Костровой обед за дополнительную плату — 600 ₽
- На сплав допускаются дети с 6 лет только в сопровождении родителей и под их ответственность
- Трансфер — на комфортабельном транспорте
- Сплав для вас проведут наши опытные инструкторы
Экипировка
- Кроссовки / кеды на шнурках или сапоги
- Непромокаемые или быстросохнущие штаны
- Спортивная одежда
- Косынка-бандана, перчатки х\б, термобельё или тёплая шерстяная одежда по сезону (апрель, май)
- На сам сплав — второй комплект одежды в непромокаемом пакете
Запрещается
- Употреблять алкоголь на маршруте
- Отлучаться от группы без предупреждения
- Перечить инструктору
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Луговой площади во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 554 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и
