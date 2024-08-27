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5%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
«Переход на остров Шкота в зимний период возможен на машине, а весной и осенью в сапогах забродниках (включены в стоимость экскурсии)»
Завтра в 10:00
6 сен в 08:00
1964918 667₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике
Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас
Начало: У вашей гостиницы
«Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой внедорожник, апрель-сентябрь — паркетное авто»
Завтра в 08:00
6 сен в 08:00
1259311 334₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
Провести день наедине с природой в живописных местах под Находкой
«Весной (с середины мая до середины июня) вдоль тропы к мысу распускаются розовые кусты рододендрона»
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия27 августа 2024Гид Анастасия показала самые красивые локации о. Русский. Было круто и весело. Маршрут не сложный. Все понравилось. Спасибо!
- ООльга25 августа 2024Потрясающая экскурсия! Нас было 6 человек, ехали в микро автобусе комфортно. Нас сопровождала Алена, много рассказывала. Красивый маршрут и виды.
- ЕЕкатерина3 июня 2024Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы в Приморский рай. Дальний
- ИИгорь25 апреля 2024Прекрасный маршрут, для прохождения которого не требуется особая физическая подготовка, но те несколько километров, которые (с удовольствием) требуется пройти до
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Весенние»
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