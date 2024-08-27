Экскурсии во Владивостоке весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» во Владивостоке, цены от 11 334 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
Джиппинг
На машине
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
«Переход на остров Шкота в зимний период возможен на машине, а весной и осенью в сапогах забродниках (включены в стоимость экскурсии)»
Завтра в 10:00
6 сен в 08:00
1964918 667 за всё до 4 чел.
Топ-8 локаций острова Русский: поездка на внедорожнике
Джиппинг
На машине
скидка
10%
47 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ-8 локаций острова Русский: уникальная поездка на внедорожнике
Погрузитесь в красоту природы Приморского края, исследуя остров Русский на внедорожнике. Панорамные виды и неповторимые места ждут вас
Начало: У вашей гостиницы
«Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой внедорожник, апрель-сентябрь — паркетное авто»
Завтра в 08:00
6 сен в 08:00
1259311 334 за всё до 3 чел.
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
Пешая
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
Провести день наедине с природой в живописных местах под Находкой
«Весной (с середины мая до середины июня) вдоль тропы к мысу распускаются розовые кусты рододендрона»
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    27 августа 2024
    Топ-8 локаций острова Русский: поездка на внедорожнике
    Гид Анастасия показала самые красивые локации о. Русский. Было круто и весело. Маршрут не сложный. Все понравилось. Спасибо!
    Гид Анастасия показала самые красивые локации о. Русский. Было круто и весело. Маршрут не сложный. Все понравилось. Спасибо!Гид Анастасия показала самые красивые локации о. Русский. Было круто и весело. Маршрут не сложный. Все понравилось. Спасибо!Гид Анастасия показала самые красивые локации о. Русский. Было круто и весело. Маршрут не сложный. Все понравилось. Спасибо!Гид Анастасия показала самые красивые локации о. Русский. Было круто и весело. Маршрут не сложный. Все понравилось. Спасибо!Гид Анастасия показала самые красивые локации о. Русский. Было круто и весело. Маршрут не сложный. Все понравилось. Спасибо!Гид Анастасия показала самые красивые локации о. Русский. Было круто и весело. Маршрут не сложный. Все понравилось. Спасибо!
  • О
    Ольга
    25 августа 2024
    Топ-8 локаций острова Русский: поездка на внедорожнике
    Потрясающая экскурсия! Нас было 6 человек, ехали в микро автобусе комфортно. Нас сопровождала Алена, много рассказывала. Красивый маршрут и виды.
    Потрясающая экскурсия! Нас было 6 человек, ехали в микро автобусе комфортно. Нас сопровождала Алена, много рассказывала. Красивый маршрут и видыПотрясающая экскурсия! Нас было 6 человек, ехали в микро автобусе комфортно. Нас сопровождала Алена, много рассказывала. Красивый маршрут и видыПотрясающая экскурсия! Нас было 6 человек, ехали в микро автобусе комфортно. Нас сопровождала Алена, много рассказывала. Красивый маршрут и видыПотрясающая экскурсия! Нас было 6 человек, ехали в микро автобусе комфортно. Нас сопровождала Алена, много рассказывала. Красивый маршрут и видыПотрясающая экскурсия! Нас было 6 человек, ехали в микро автобусе комфортно. Нас сопровождала Алена, много рассказывала. Красивый маршрут и видыПотрясающая экскурсия! Нас было 6 человек, ехали в микро автобусе комфортно. Нас сопровождала Алена, много рассказывала. Красивый маршрут и видыПотрясающая экскурсия! Нас было 6 человек, ехали в микро автобусе комфортно. Нас сопровождала Алена, много рассказывала. Красивый маршрут и видыПотрясающая экскурсия! Нас было 6 человек, ехали в микро автобусе комфортно. Нас сопровождала Алена, много рассказывала. Красивый маршрут и виды
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
    Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы в Приморский рай. Дальний
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    восток безумно понравился, сюда хочется возвращаться. Мыс Лисученко очень красочен и насыщен зеленью, море добавляет свой бирюзовый цвет. Оля потрясающая гид, великолепная девушка!! Она действительно знает свое дело. Сразу видно и чувствуется, как она любит свой край и старается эту любовь передать путешественнику. Проведет по тропам лучших локаций! Даёт время насытится красотой природной. Много расскажет интересных вещей. С ней хочется встретится снова и обязательно это сделаю на других экскурсиях!!! 🥰 Спасибо большое!!! 🌹И очень повезло с солнечным днём! Локаций красивых много и все было видно.

    Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимыЭто было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы
  • И
    Игорь
    25 апреля 2024
    Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
    Прекрасный маршрут, для прохождения которого не требуется особая физическая подготовка, но те несколько километров, которые (с удовольствием) требуется пройти до
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    мыса, полностью окупаются впечатлением от величия дальневосточной природы. И в получении этого впечатления вам непременно поможет Ольга, используя своё обаяние, эрудицию, энергию и решительность добиться успеха в любую погоду. С ней точно можно идти в разведку…

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Весенние»

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  1. Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
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  3. Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
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  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Бухта Теляковского
  6. Кравцовские водопады
  7. Полуостров Гамова
  8. Приморский Сафари-парк
  9. Набережная
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в сентябре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 11 334 до 28 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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