Владивосток ночью

Групповая экскурсия во Владивостоке
Приглашаем окунуться в удивительную атмосферу ночного Владивостока! Иллюминация мостов, отражение огней в бухте Золотой Рог — все это создаст волшебную атмосферу загадочного морского города.

Мы побываем на видовой Нагорного парка, сопке Бурачка, на видовой Приморской сцены Мариинского театра.

Обязательно насладимся видами на бухту Золотой Рог и весь Владивосток и сделаем фотографии на память.
Владивосток ночью
Владивосток ночью
Владивосток ночью
Владивосток ночью
Владивосток ночью
Владивосток ночью
Ближайшие даты:
28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Нагорный парк
  • Сопка Бурачка
  • Мариинский театр с его видовой
  • Золотой мост
  • Бухта Золотой Рог
  • Набережная Цесаревича
  • Набережная Гранд отеля
  • Центральная улица Владивостока — Светланская

Описание

Ночной Владивосток

Наше путешествие начнется на площади Борцам Революции. Мы отправимся на видовую Нагорного парка. Весь город будет у вас как на ладони. Насладившись видами, мы отправимся по вантовому Золотому мосту через бухту Золотой Рог, на мыс Чуркин и поднимемся на оборудованную удобной лестницей сопку Бурачка, высота которой составляет 138 метров. Перед вами откроется панорама на 360 градусов, и вы увидите Владивосток весь в огнях по другую сторону бухты Золотой Рог. После остановимся на видовой Приморской сцены Мариинского театра, насладимся видом на бухту Золотой Рог и Золотой мост, и сделаем фотографии на память. Далее по Золотому мосту мы вернемся в центральную часть города, прокатимся по улочкам Владивостока и остановимся на набережной Цесаревича, а также посетим набережную Гранд отеля. С нее открывается удивительный вид на бухту Золотой Рог, в которой отражаются огни моста и кораблей. Закончится наша экскурсия на площади Борцам Революции.

каждый день в 20.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Место начала и завершения?
Площадь Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 20.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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