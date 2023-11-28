Описание

Ночной Владивосток Наше путешествие начнется на площади Борцам Революции. Мы отправимся на видовую Нагорного парка. Весь город будет у вас как на ладони. Насладившись видами, мы отправимся по вантовому Золотому мосту через бухту Золотой Рог, на мыс Чуркин и поднимемся на оборудованную удобной лестницей сопку Бурачка, высота которой составляет 138 метров. Перед вами откроется панорама на 360 градусов, и вы увидите Владивосток весь в огнях по другую сторону бухты Золотой Рог. После остановимся на видовой Приморской сцены Мариинского театра, насладимся видом на бухту Золотой Рог и Золотой мост, и сделаем фотографии на память. Далее по Золотому мосту мы вернемся в центральную часть города, прокатимся по улочкам Владивостока и остановимся на набережной Цесаревича, а также посетим набережную Гранд отеля. С нее открывается удивительный вид на бухту Золотой Рог, в которой отражаются огни моста и кораблей. Закончится наша экскурсия на площади Борцам Революции.