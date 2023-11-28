Приглашаем окунуться в удивительную атмосферу ночного Владивостока! Иллюминация мостов, отражение огней в бухте Золотой Рог — все это создаст волшебную атмосферу загадочного морского города.
Мы побываем на видовой Нагорного парка, сопке Бурачка, на видовой Приморской сцены Мариинского театра.
Обязательно насладимся видами на бухту Золотой Рог и весь Владивосток и сделаем фотографии на память.
Мы побываем на видовой Нагорного парка, сопке Бурачка, на видовой Приморской сцены Мариинского театра.
Обязательно насладимся видами на бухту Золотой Рог и весь Владивосток и сделаем фотографии на память.
Ближайшие даты:
28
ноя
ноя
29
ноя
ноя
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Нагорный парк
- Сопка Бурачка
- Мариинский театр с его видовой
- Золотой мост
- Бухта Золотой Рог
- Набережная Цесаревича
- Набережная Гранд отеля
- Центральная улица Владивостока — Светланская
Описание
Ночной ВладивостокНаше путешествие начнется на площади Борцам Революции. Мы отправимся на видовую Нагорного парка. Весь город будет у вас как на ладони. Насладившись видами, мы отправимся по вантовому Золотому мосту через бухту Золотой Рог, на мыс Чуркин и поднимемся на оборудованную удобной лестницей сопку Бурачка, высота которой составляет 138 метров. Перед вами откроется панорама на 360 градусов, и вы увидите Владивосток весь в огнях по другую сторону бухты Золотой Рог. После остановимся на видовой Приморской сцены Мариинского театра, насладимся видом на бухту Золотой Рог и Золотой мост, и сделаем фотографии на память. Далее по Золотому мосту мы вернемся в центральную часть города, прокатимся по улочкам Владивостока и остановимся на набережной Цесаревича, а также посетим набережную Гранд отеля. С нее открывается удивительный вид на бухту Золотой Рог, в которой отражаются огни моста и кораблей. Закончится наша экскурсия на площади Борцам Революции.
каждый день в 20.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Место начала и завершения?
- Площадь Борцов Революции
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день в 20.00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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