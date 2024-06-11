Отправьтесь в захватывающее путешествие на моторной лодке вдоль острова Русский! Вы полюбуетесь видами на побережье, бухту Труда и Владивосток, погуляете по «острову внутри острова», раскроете тайну острова Фальшивый и оцените шедевр современной инженерии — мост Русский.
Эта программа отлично подойдёт авантюристам, но будьте готовы: моторная лодка — это не катер, и комфорта в ней такого нет.
Эта программа отлично подойдёт авантюристам, но будьте готовы: моторная лодка — это не катер, и комфорта в ней такого нет.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Бухта Труда — спокойная и очень живописная бухта внутри острова Русский
- Остров Папенберга — «остров внутри острова». Высадимся на берегу и изучим его вдоль и поперёк
- Остров Фальшивый. В его названии отражена геоморфологическая особенность — во время сильных отливов он становится фактически полуостровом
- Остров Уши — крохотный островок в Амурском заливе Японского моря в 160 метрах от острова Русский. Маршрут к нему проходит вдоль всего залива в окружении потрясающих видов
- Остров Елены, который изначально был полуостровом. Если захотите, высадимся на нём, перекусим и искупаемся
Возвращаясь во Владивосток, сделаем остановку у моста Русский (мыс Нахимова) — шедевра современной инженерии. Вы полюбуетесь его впечатляющими размерами и узнаете о его значении для города. Также по пути гид расскажет вам о местных достопримечательностях, морских обитателях и раскроет любопытные подробности из истории бухты Труда, островов Елены и Папенберга.
Организационные детали
- Экскурсия больше нацелена на отдых и не предполагает подробных рассказов
- Программа подойдёт участникам от 14 лет
- Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле Nissan Serena. Заберём вас от отеля и после поездки отвезём обратно
- Перед бронированием, пожалуйста, уточните о возможности выхода в море в день, когда вы планируете поездку
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 46 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Люблю путешествовать и любоваться природными красотами. Также фотографирую и снимаю видео необычных и красивых мест. Несколько лет провожу экскурсии по всему Приморскому краю. Каждая прогулка — это уникальное путешествие, выстроенное с любовью к деталям и заботой.Задать вопрос
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