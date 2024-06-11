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Отправьтесь в захватывающее путешествие на моторной лодке вдоль острова Русский! Вы полюбуетесь видами на побережье, бухту Труда и Владивосток, погуляете по «острову внутри острова», раскроете тайну острова Фальшивый и оцените шедевр современной инженерии — мост Русский.



Эта программа отлично подойдёт авантюристам, но будьте готовы: моторная лодка — это не катер, и комфорта в ней такого нет.