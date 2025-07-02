Владивосток — город сопок, туманов и солёного ветра. Приглашаю вместе исследовать его главные достопримечательности и тайные места! Вы проедете по современным вантовым мостам. Погуляете с фонариком по старинному форту и подниметесь на смотровую площадку с видом на Японское море.

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за 1–2 человек или 3000 ₽ за человека, если вас больше

от 6000 ₽ за 1–2 человек или 3000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Остров Русский: форты, пушки и мост с купюры 2000

Проехав по двум вантовым мостам, мы попадём на остров Русский — без него невозможно представить знакомство с Владивостоком. Здесь расположены форты самой сильной и неприступной морской крепости в мире. Мы пройдём с фонариками по форту Поспелова 1903 года, спустимся к Новосильцевской батарее, сфотографируемся на фоне Русского моста и пушек, увидим университет ДВФУ. И конечно, вы прогуляетесь по берегу моря, подышите солёным воздухом и послушаете крики чаек.

Мы посетим

по Русскому мосту на остров

на Новосильцевскую батарею

рядом с кампусом института ДВФУ

по берегу моря

а также посетим форт Поспелова

Организационные детали