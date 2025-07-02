Владивосток — город сопок, туманов и солёного ветра.
Приглашаю вместе исследовать его главные достопримечательности и тайные места! Вы проедете по современным вантовым мостам.
Погуляете с фонариком по старинному форту и подниметесь на смотровую площадку с видом на Японское море.
Приглашаю вместе исследовать его главные достопримечательности и тайные места! Вы проедете по современным вантовым мостам.
Погуляете с фонариком по старинному форту и подниметесь на смотровую площадку с видом на Японское море.
Описание экскурсии
Остров Русский: форты, пушки и мост с купюры 2000
Проехав по двум вантовым мостам, мы попадём на остров Русский — без него невозможно представить знакомство с Владивостоком. Здесь расположены форты самой сильной и неприступной морской крепости в мире. Мы пройдём с фонариками по форту Поспелова 1903 года, спустимся к Новосильцевской батарее, сфотографируемся на фоне Русского моста и пушек, увидим университет ДВФУ. И конечно, вы прогуляетесь по берегу моря, подышите солёным воздухом и послушаете крики чаек.
Мы посетим
- по Русскому мосту на остров
- на Новосильцевскую батарею
- рядом с кампусом института ДВФУ
- по берегу моря
- а также посетим форт Поспелова
Организационные детали
- Это автопешеходная экскурсия
- Транспорт включён в стоимость. По договорённости можно поставить детские кресла.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Светланская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 699 туристов
Всем привет, меня зовут Михаил! Я родился и вырос во Владивостоке, очень люблю свой край. С удовольствием покажу вам его самые интересные места и поделюсь нескучными историями.Задать вопрос
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИсторический Владивосток и бухта Стеклянная
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
3 июл в 08:00
4 июл в 08:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Остров Русский, Стекляшка и Шамора + пикник
Групповая экскурсия по Владивостоку: поднимемся на фуникулёре, прокатимся по мостам и посетим форты на острове Русский
Начало: У кинотеатра «Уссури»
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
20 000 ₽ за всё до 2 чел.