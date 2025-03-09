Отправляемся за природной красотой, завораживающими кадрами и новыми впечатлениями! Вы полюбуетесь вантовым мостом, пройдёте по тайным тропам острова Шкота. И на всём протяжении пути — фантастические виды для фотографий!

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Море и архипелаг

По дороге из Владивостока мы проедем через остров Русский — кладезь памятников военной истории и фантастических видов. Вы полюбуетесь вантовым мостом и панорамами сразу двух заливов, а также услышите местные секреты.

Таинственный остров

По прибытии на остров Шкота нам предстоит комфортная прогулка по тропе через косу и центр острова вдоль красивого леса. Оттуда открывается захватывающий дух вид на Японское море и острова. Маршрут несложный, занимает приблизительно 1 час в одну сторону.

На память о поездке

Фотографии и видео отправим вам в этот же день в течение нескольких часов (30-60 фото)

Организационные детали