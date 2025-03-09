Фототур из Владивостока на остров Шкота

За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края
Отправляемся за природной красотой, завораживающими кадрами и новыми впечатлениями! Вы полюбуетесь вантовым мостом, пройдёте по тайным тропам острова Шкота. И на всём протяжении пути — фантастические виды для фотографий!
5
3 отзыва
Фототур из Владивостока на остров Шкота
Фототур из Владивостока на остров Шкота
Фототур из Владивостока на остров Шкота
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание фото-прогулки

Море и архипелаг

По дороге из Владивостока мы проедем через остров Русский — кладезь памятников военной истории и фантастических видов. Вы полюбуетесь вантовым мостом и панорамами сразу двух заливов, а также услышите местные секреты.

Таинственный остров

По прибытии на остров Шкота нам предстоит комфортная прогулка по тропе через косу и центр острова вдоль красивого леса. Оттуда открывается захватывающий дух вид на Японское море и острова. Маршрут несложный, занимает приблизительно 1 час в одну сторону.

На память о поездке

Фотографии и видео отправим вам в этот же день в течение нескольких часов (30-60 фото)

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места во Владивостоке. Если нужно встретить в аэропорту, доплата +3000 ₽
  • Обед в программу не включён, поэтому советуем взять с собой перекус и напитки
  • В солнечную и тёплую погоду рекомендуем взять с собой солнцезащитный крем, коралловые тапочки (для прохода по косе), сменную одежду и купальные принадлежности
  • Спуск к пляжу на острове по канату достаточно крутой и подходит только физически подготовленным людям. Рекомендуем взять с собой перчатки.
  • Вы можете заказать расширенную версию экскурсии или добавить в маршрут:
    — мыс Тобизина + 3000 ₽
    — бухта Стеклянная + 2000 ₽
    — ферма морепродуктов +2000 ₽
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алина
9 мар 2025
Мы не ожидали, что экскурсия окажется настолько невероятной по всем параметрам! 🔥 💥 Готовились увидеть что-то красивое, но такой космической красоты еще не приходилось видеть! Игорь просто профессионал своего дела!
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Экскурсию он адаптирует под каждого индивидуально. Отлично снимает, рассказывает, показывает, узнает чего хочется. Отличный комфортный автомобиль и вождение ❤️🙏 Даже организовал нам съемку с воздуха по запросу! Это впечатления на всю жизнь! Спасибо вам большое ❤️‍🔥 Булем обращаться только к вам! Такие места, которые знает он, не предложит вам ни один другой проводник

Э
12 дек 2024
Экскурсия: Остров Шкота. Автомобильно-пешеходная. Меня подкупило, что это фото-тур. У Игоря очень красивые фото, а видео он не заявлял, но сделал в подарок, что приятно, конечно)
Игорь четкий — приехал заранее.
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Много рассказывает про край. Лёгкий в общении.
Были на экскурсии 12 декабря 24года. Солнечный день и, казалось, нехолодно, но ветер делает своё дело. Обязательно утепляйтесь.
Путь к острову на машине по грунтовой дороге через голый кряжистый лес. Меня он впечатлил, как впечатлило и все, что я увидела в этот день — и остатки военных укреплений в сопках и неожиданные, просто божественные виды скал и моря!
А фото помогут сохранить впечатления об этом чудесном дне надолго. Благодарю от души))

Экскурсия: Остров Шкота. Автомобильно-пешеходная. Меня подкупило, что это фото-тур. У Игоря очень красивые фото, а видеоЭкскурсия: Остров Шкота. Автомобильно-пешеходная. Меня подкупило, что это фото-тур. У Игоря очень красивые фото, а видео
Ирина
26 ноя 2024
Посетили остров Русский. Программа была насыщенная и короткая, т. к. не было много времени. Игорь, замечательный гид, видно, что очень любит природу (сразу зачет) показал интересное место, увлекательно рассказал, что даже захотелось приехать во Владивосток и летом, есть что посмотреть. Снял нас на квадрокоптер (бонус от него)
Вообщем рекомендую и гида Игоря и остров Русский к посещению!
Посетили остров Русский. Программа была насыщенная и короткая, т. к. не было много времени. Игорь, замечательныйПосетили остров Русский. Программа была насыщенная и короткая, т. к. не было много времени. Игорь, замечательныйПосетили остров Русский. Программа была насыщенная и короткая, т. к. не было много времени. Игорь, замечательныйПосетили остров Русский. Программа была насыщенная и короткая, т. к. не было много времени. Игорь, замечательныйПосетили остров Русский. Программа была насыщенная и короткая, т. к. не было много времени. Игорь, замечательныйПосетили остров Русский. Программа была насыщенная и короткая, т. к. не было много времени. Игорь, замечательныйПосетили остров Русский. Программа была насыщенная и короткая, т. к. не было много времени. Игорь, замечательный

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