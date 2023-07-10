Однодневная экскурсия из Владивостока: Погрузитесь в уникальные пейзажи Приморья
У нас будет целый день, чтобы увидеть невероятные места Приморья.
Отдохнем на белоснежных пляжах, насладимся видами со скал Долины Атлантов, отправимся на безлюдный мыс Пассека, чтобы воочию понаблюдать за красотой природы.
После в сопровождении гида вы отправитесь на обзорную экскурсию по Находке — поверьте, морскому городу есть, что вам показать.
Отдохнем на белоснежных пляжах, насладимся видами со скал Долины Атлантов, отправимся на безлюдный мыс Пассека, чтобы воочию понаблюдать за красотой природы.
После в сопровождении гида вы отправитесь на обзорную экскурсию по Находке — поверьте, морскому городу есть, что вам показать.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пляжи Приморья
- Долина Атлантов
- Город Находка
- Гора Сестра
- Мыс Пассека
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Диковины Приморья
На один день мы забудем о городской суете и отправимся покорять дикие пляжи и ландшафты Приморья. В программе:
- Самые красивые пляжи Приморья с изумрудной водой и белоснежным песком. Красивы в любое время года. Летом — купание и отдых у моря.
- Легендарная Долина Атлантов – город великанов на вершине горы. Один из трех скальных комплектов, разбросанных по югу края. Шикарные виды!
- Мыс Пассека – захватывающее дух место, малоизвестное даже местным. Всегда немноголюдно и очень красиво.
- Обзорная экскурсия по городу Находке. История города из уст гида.
- Самый длинный песчаный пляж у подножия горы Сестра. Любуемся потрясающей природой. Важная информация • Экскурсия проводится для группы 1-4 человек, но за дополнительную стоимость можно организовать транспорт для большего количества участников.
- По желанию можно сократить или удлинить маршрут.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Проживание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Гид свяжется с Вами для уточнения деталей экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
10 июля 2023
Все прошло классно! Бронировали экскурсию у Марии заранее. Ездили на приморские Мальдивы. Очень порадовал и украсил нашу поездку пëс Марс) Ещё раз большое спасибо!
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Выездные
Многодневные туры
Находка
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