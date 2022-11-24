Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

Необитаемый остров Аскольд и морские котики

Морская экскурсия на быстроходном катере. Увидите морских котиков

Морская экскурсия на быстроходном катере. Увидите морских котиков на Кекурах «Пять Пальцев». Безлюдные пляжи, захватывающие дух пейзажи, потерянные золотые прииски и животный мир.

С моря остров Аскольд поражает своей величественностью: высокие, крутые берега, резко обрывающиеся в море скалы, огромные птичьи базары, пышные леса.
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
Необитаемый остров Аскольд и морские котики
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Описание

Морское приключение на остров Аскольд начинается с инструктажа, а далее быстроходный катер отвезет нас на остров в пути 2 часа.

Морские котики на Кекурах «Пять Пальцев»

Возле скалистых берегов острова Аскольд водятся пятнистые тюлени-ларга и морские львы-сивучи. С моря остров Аскольд поражает своей величественностью: высокие, крутые берега, резко обрывающиеся в море скалы, огромные птичьи базары, пышные леса.

Высокие, крутые берега острова

Высокие, крутые берега острова стали излюбленным местом сбора и гнездования пернатых обитателей японо-морского побережья. Птичьих базаров на Аскольде предостаточно, самый доступный из них располагается на мысе Кошелева.

Мыс Елагина

Маяков на острове целых два — старый и новый. Они расположены на мысе Елагина на незначительном удалении друг от друга. Береговые батареи, подземки и главное сокровище Аскольда – маяки,
не оставят никого равнодушным.

Батарея № 26

В городке предусматривались помещения для хранения запасов продовольствия на 3 месяца, ГСМ для электростанции городка на три месяца и горючего для силовых станций башенных блоков на 100 часов работы.

Организационные детали:

  • Организовываем пикник из собственных продуктов в любое время.
  • Нужно надеть обувь на крепкой подошве.
  • Возьмите с собой теплую одежду.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Быстроходный катер
  • Страховка
  • Гид - проводник
Что не входит
  • Питание на весь день
Место начала и завершения?
ул. Катерная, 6в
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
  • Обувь на крепкой подошве
  • Погода переменчивая
  • Может подуть на вершинах
  • На южных склонах наоборот очень тепло
  • Возьмите куртку
  • Шапку
  • Пока море холодное будет прохладно
  • На катере можно оставить все вещи
  • Но одеться так чтобы снять
  • Возьмите рюкзак
  • Термос и перекусы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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