Прибытие во Владивосток.
Размещение в мини-гостинице в центре города.
14:00-18:00 – Обзорная экскурсия по Владивостоку на автобусе.
10:00-13:00 – морская прогулка на катере на остров Русский.
Ресторанчик с морепродуктами.
Обед за дополнительную плату – крабы, гребешки, креветки, устрицы, трепанги и др.
14:00-20:00 – Сафари-парк – все звери уссурийской тайги.
10:00-14:00 – автобусная экскурсия на остров Русский.
14:00-18:00 – посещение Приморского океанариума, самого большого в России.
Представление морских животных.
Джип-тур на Три границы – Северная Корея, Китай и Россия, самый длинный пляж в Приморье, 17 км белого песка.
Доставка в пос.Андреевка.
Размещение на базе отдыха «Океан», 2-хместные номера.
Проживание на базе отдыха «Океан».
Дайвинг, обучение и отдых, согласно выбранному варианту:
Проживание на базе отдыха «Океан».
Дайвинг, обучение и отдых, согласно выбранному варианту:
Проживание на базе отдыха «Океан».
Дайвинг, обучение и отдых, согласно выбранному варианту:
Проживание на базе отдыха «Океан».
Дайвинг, обучение и отдых, согласно выбранному варианту:
Экскурсия в Дальневосточный Морской заповедник, остров Фуругельма.
Трансфер в аэропорт Владивосток.
Тур предусматривает проживание в мини-отеле во Владивостоке и на базе отдыха "Океан" в пос. Андреевка.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного варианта, руб.:
Доплата за одноместное размещение по туру – 25 000 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
На юго-востоке Приморского края, в Хасанском районе, в заливе Петра Великого, находится бухта Троица. Лес и сопки окружают бухту со всех сторон. А в устье речки Андреевка расположился одноименный поселок, где в последние годы широко развит туристический бизнес. На берегу песчаного пляжа находится гостиничный комплекс «Океан». Территория базы занимает 8 гектаров, свой благоустроенный пляж, открытый аквапарк с бассейном с морской и пресной водой, сауны и тренажерный зал. Для любителей экстремальных развлечений: водные экскурсии, скутеры, катамараны, виндсерфинг и кайтсерфинг, вейкборд, бананы, водные лыжи, моторные и гребные лодки.
Здесь под руководством опытных инструкторов дайв-клуба вы сможете заняться дайвингом. Высокий уровень организации и обучение дайвингу проводится по международной системе PADI и NDL. В распоряжении дайв центра современное снаряжение, два катера, 8 инструкторов. Обучение у опытного инструктора PADI N318859 (инструктор ранг || (второго ранга) VM is 19215) – Виктора Минакова. Предоставляемые дайв центром услуги интересны новичкам и сертифицированным дайверам. Вы сможете совершить свое первое погружение под воду и продолжить обучение и получить сертификат PADI– дайвера открытой воды. Совершить увлекательный snorkel– тур, поплавать в ластах, в маске и трубке в окружении морских котиков. Новые сайты Японского моря доступны сертифицированным дайверам. Это погружения на вертикальные стенки и подводные вершины (банки), заросшие желто— зелеными и темно — красными актиниями, пурпурными асцидиями, колониями мидии и зарослями ламинарии, среди которых огромное разнообразие рыб, креветок, крабов. На глубине от 25 до 35 метров среди камней можно найти убежище одного из самых больших в мире — осьминога Дофлейна. Для любителей wreck— дайвинга есть пара хорошо сохранившихся подводных кораблей.