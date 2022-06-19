Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море

В Приморье говорят: «Широта крымская, долгота колымская»

4.7
3 отзыва
В Приморье говорят: «Широта крымская, долгота колымская».

Владивосток находиться на широте Сочи и сентябрь в Приморском крае – это продолжение лета, стоят теплые солнечные дни, купальный сезон продолжается до середины сентября, а золотая осень радует красками разноцветной уссурийской тайги.

Именно в сентябре к Приморье подходит теплое Цусимское течение, а с ним в заливы заходят необычные тропические рыбы.

Температура воды на юге Приморья держится до 20 градусов, пляжи пустеют и в Приморье начинается бархатный сезон. Именно в это спокойное «бабье лето» мы приглашаем вас на юг Приморского края.
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ныряй в Приморский край. Владивосток и дайвинг в Японском море
Ближайшие даты:
29
авг
05
сен
12
сен

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Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Владивостоку

Прибытие во Владивосток.

Размещение в мини-гостинице в центре города.

14:00-18:00 – Обзорная экскурсия по Владивостоку на автобусе.

Обзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по Владивостоку
2 день
Прогулка на катере на остров Русский, Сафари-парк

10:00-13:00 – морская прогулка на катере на остров Русский.

Ресторанчик с морепродуктами.

Обед за дополнительную плату – крабы, гребешки, креветки, устрицы, трепанги и др.

14:00-20:00 – Сафари-парк – все звери уссурийской тайги.

Прогулка на катере на остров Русский, Сафари-паркПрогулка на катере на остров Русский, Сафари-паркПрогулка на катере на остров Русский, Сафари-паркПрогулка на катере на остров Русский, Сафари-паркПрогулка на катере на остров Русский, Сафари-паркПрогулка на катере на остров Русский, Сафари-паркПрогулка на катере на остров Русский, Сафари-парк
3 день
Автобусная экскурсия на остров Русский, Приморский океанариум

10:00-14:00 – автобусная экскурсия на остров Русский.

14:00-18:00 – посещение Приморского океанариума, самого большого в России.

Представление морских животных.

Автобусная экскурсия на остров Русский, Приморский океанариумАвтобусная экскурсия на остров Русский, Приморский океанариумАвтобусная экскурсия на остров Русский, Приморский океанариумАвтобусная экскурсия на остров Русский, Приморский океанариум
4 день
Джип-тур на Три границы

Джип-тур на Три границы – Северная Корея, Китай и Россия, самый длинный пляж в Приморье, 17 км белого песка.

Доставка в пос.Андреевка.

Размещение на базе отдыха «Океан», 2-хместные номера.

Джип-тур на Три границыДжип-тур на Три границыДжип-тур на Три границыДжип-тур на Три границы
5 день
Дайвинг и снорклинг

Проживание на базе отдыха «Океан».

Дайвинг, обучение и отдых, согласно выбранному варианту:

  • дайвинг-туры для сертифицированных дайверов;
  • обучение для начинающих с получением сертификатов;
  • для членов семьи – снорклинг (плавание с маской и трубкой), пробный дайвинг, пляжный отдых.
Дайвинг и снорклингДайвинг и снорклингДайвинг и снорклингДайвинг и снорклинг
6 день
Дайвинг и снорклинг

Проживание на базе отдыха «Океан».

Дайвинг, обучение и отдых, согласно выбранному варианту:

  • дайвинг-туры для сертифицированных дайверов;
  • обучение для начинающих с получением сертификатов;
  • для членов семьи – снорклинг (плавание с маской и трубкой), пробный дайвинг, пляжный отдых.
Дайвинг и снорклингДайвинг и снорклингДайвинг и снорклингДайвинг и снорклинг
7 день
Дайвинг и снорклинг

Проживание на базе отдыха «Океан».

Дайвинг, обучение и отдых, согласно выбранному варианту:

  • дайвинг-туры для сертифицированных дайверов;
  • обучение для начинающих с получением сертификатов;
  • для членов семьи – снорклинг (плавание с маской и трубкой), пробный дайвинг, пляжный отдых.
Дайвинг и снорклингДайвинг и снорклингДайвинг и снорклингДайвинг и снорклинг
8 день
Дайвинг и снорклинг

Проживание на базе отдыха «Океан».

Дайвинг, обучение и отдых, согласно выбранному варианту:

  • дайвинг-туры для сертифицированных дайверов;
  • обучение для начинающих с получением сертификатов;
  • для членов семьи – снорклинг (плавание с маской и трубкой), пробный дайвинг, пляжный отдых.
Дайвинг и снорклингДайвинг и снорклингДайвинг и снорклингДайвинг и снорклинг
9 день
Дальневосточный Морской заповедник, остров Фуругельма

Экскурсия в Дальневосточный Морской заповедник, остров Фуругельма.

Дальневосточный Морской заповедник, остров ФуругельмаДальневосточный Морской заповедник, остров ФуругельмаДальневосточный Морской заповедник, остров ФуругельмаДальневосточный Морской заповедник, остров Фуругельма
10 день
Отъезд

Трансфер в аэропорт Владивосток.

Проживание

Тур предусматривает проживание в мини-отеле во Владивостоке и на базе отдыха "Океан" в пос. Андреевка.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного варианта, руб.:

  • Экскурсионная программа + 8 дайв-сайтов – 114 000 руб.
  • Экскурсионная программа + обучение на сертификат – 104 000 руб.
  • Экскурсионная программа (снорклинг, по желанию пробное погружение) – 76 000 руб.

Доплата за одноместное размещение по туру – 25 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание во Владивостоке в мини-отеле (3 ночи)
  • Проживание в отеле «Океан» (6 ночей с завтраками)
  • 6 экскурсий
  • Трансфер база «Океан» – аэропорт Владивосток
  • 8 дайв-сайтов или обучение, или снорклинг + пробное погружение в зависимости от выбранного варианта
  • Прокат снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Питание
  • Дополнительные экскурсии (морские прогулки, джип-тур на полуостров Гамова, олений парк, полуостров Краббе, прогулки на лошадях)
  • Страховка
Место начала и завершения?
Россия, Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где будем заниматься дайвингом?

На юго-востоке Приморского края, в Хасанском районе, в заливе Петра Великого, находится бухта Троица. Лес и сопки окружают бухту со всех сторон. А в устье речки Андреевка расположился одноименный поселок, где в последние годы широко развит туристический бизнес. На берегу песчаного пляжа находится гостиничный комплекс «Океан». Территория базы занимает 8 гектаров, свой благоустроенный пляж, открытый аквапарк с бассейном с морской и пресной водой, сауны и тренажерный зал. Для любителей экстремальных развлечений: водные экскурсии, скутеры, катамараны, виндсерфинг и кайтсерфинг, вейкборд, бананы, водные лыжи, моторные и гребные лодки.

Здесь под руководством опытных инструкторов дайв-клуба вы сможете заняться дайвингом. Высокий уровень организации и обучение дайвингу проводится по международной системе PADI и NDL. В распоряжении дайв центра современное снаряжение, два катера, 8 инструкторов. Обучение у опытного инструктора PADI N318859 (инструктор ранг || (второго ранга) VM is 19215) – Виктора Минакова. Предоставляемые дайв центром услуги интересны новичкам и сертифицированным дайверам. Вы сможете совершить свое первое погружение под воду и продолжить обучение и получить сертификат PADI– дайвера открытой воды. Совершить увлекательный snorkel– тур, поплавать в ластах, в маске и трубке в окружении морских котиков. Новые сайты Японского моря доступны сертифицированным дайверам. Это погружения на вертикальные стенки и подводные вершины (банки), заросшие желто— зелеными и темно — красными актиниями, пурпурными асцидиями, колониями мидии и зарослями ламинарии, среди которых огромное разнообразие рыб, креветок, крабов. На глубине от 25 до 35 метров среди камней можно найти убежище одного из самых больших в мире — осьминога Дофлейна. Для любителей wreck— дайвинга есть пара хорошо сохранившихся подводных кораблей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
19 июня 2022
Поставить честные 5 не позволяют 2 момента
1. Понятно, что июнь не пик сезона и группы небольшие, но на дальние экскурсии (Хасанский р-н) с учетом дорог не стит ставить "маршрутки" с отсутствием кондиционера, сиденьями "спиной вперед" и слабой аммортизацией на задней оси. Дорога превращается в пытку
2 Экскурсию на О. Попова либо надо заменить, либо сократить её время в некупальный сезон. Очень обидно тратить впустую полдня из 7…..
В остальном и организация и своевременность информировпния и поддержка, и уровень гидов -все отлично
О
18 июня 2022
Хочу поблагодарить за прекрасно организованное знакомство с Владивостоком, о. Русский и национальными парками. Особо тёплые слова хочется выразить экскурсоводам Лидии Андреевне (обзорная экскурсия по Владивостоку) и Сергею Викторовичу (экскурсия по о. Русский) за их профессионализм. Одно впечатление от поездки в целом - ВОСТОРГ! Но, прошу обратить внимание на безопасность. 9 июня "Морская экскурсия" была проведена без спасательных жилетов.
Еще раз спасибо Большой стране за отличный отпуск!
О
14 июня 2022
Со мной работала менеджер в Большой стране Юлия Токарева. Всегда была со мной на связи. Любые вопросы и пожелания решались быстро и качественно.

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