Мои заказы

Оборона Владивостока: остров Русский и мыс Тобизина

Познакомиться с историей и современным бытом знаменитого острова
На прогулке вы увидите визитные карточки города и услышите о защитных сооружениях времён Российской империи.

Узнаете, откуда Владивосток ожидал возможного нападения и как оборонительные объекты использовались в ходе войн. Мы прогуляемся по мысу Тобизина и поговорим о роли фортов и острова Русский.
Оборона Владивостока: остров Русский и мыс Тобизина© Владислав
Оборона Владивостока: остров Русский и мыс Тобизина© Владислав
Оборона Владивостока: остров Русский и мыс Тобизина© Владислав

Описание экскурсии

  • Русский мост, изображённый на купюре 2000 ₽. Обязательно проедем по нему!
  • Новосильцевская береговая батарея. Часть крепости-музея с видом на мост и пролив «Босфор Восточный»
  • Мыс Вятлина и арт-объект «Дверь возможностей»
  • Мыс Тобизина и прогулка по полоске выступающей в море суши с живописным рельефом
  • Великокняжеская батарея. Часть Владивостокской крепости на берегу Уссурийского залива. На фоне моря стоит арт-объект — пианино

Вы можете расширить маршрут поездки (за доплату, детали обсудите в переписке с гидом):
— Гора Русских (самая высокая точка острова Русский)
— Морская ферма (экскурсия + дегустация)
— Океанариум (необходимо забронировать его заранее)
— Остров Шкота
— Форт Поспелова
— Ворошиловская батарея

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Mitsubishi Delica, Honda Shuttle, Nissan Largo или аналогичном
  • Перекус и воду необходимо взять с собой
  • Длина пешего маршрута — 3 км по грунтовой дороге
  • Дополнительные расходы (по желанию): билеты на Новосильцевскую батарею (100 ₽/чел.)

в субботу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Владивостока
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 760 туристов
Организуем экскурсии на катерах и внедорожниках в удалённые уголки Приморского края. В наших маршрутах: горы, водопады, моря и острова. Ждём вас!

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии из Владивостока

Остров Русский и мыс Тобизина
На машине
4 часа
112 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Русский и мыс Тобизина
Погрузитесь в атмосферу острова Русский, узнайте историю Владивостокской крепости и насладитесь природой мыса Тобизина
Начало: По договорённости в г. Владивосток
12 100 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие из Владивостока на остров Русский
На машине
5 часов
210 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа
Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас
Завтра в 00:00
30 ноя в 00:00
11 860 ₽ за всё до 3 чел.
Остров Русский и Мыс Тобизина
Пешая
Джиппинг
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Русский и Мыс Тобизина
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
11 999 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке