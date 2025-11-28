На прогулке вы увидите визитные карточки города и услышите о защитных сооружениях времён Российской империи.
Узнаете, откуда Владивосток ожидал возможного нападения и как оборонительные объекты использовались в ходе войн. Мы прогуляемся по мысу Тобизина и поговорим о роли фортов и острова Русский.
Описание экскурсии
- Русский мост, изображённый на купюре 2000 ₽. Обязательно проедем по нему!
- Новосильцевская береговая батарея. Часть крепости-музея с видом на мост и пролив «Босфор Восточный»
- Мыс Вятлина и арт-объект «Дверь возможностей»
- Мыс Тобизина и прогулка по полоске выступающей в море суши с живописным рельефом
- Великокняжеская батарея. Часть Владивостокской крепости на берегу Уссурийского залива. На фоне моря стоит арт-объект — пианино
Вы можете расширить маршрут поездки (за доплату, детали обсудите в переписке с гидом):
— Гора Русских (самая высокая точка острова Русский)
— Морская ферма (экскурсия + дегустация)
— Океанариум (необходимо забронировать его заранее)
— Остров Шкота
— Форт Поспелова
— Ворошиловская батарея
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mitsubishi Delica, Honda Shuttle, Nissan Largo или аналогичном
- Перекус и воду необходимо взять с собой
- Длина пешего маршрута — 3 км по грунтовой дороге
- Дополнительные расходы (по желанию): билеты на Новосильцевскую батарею (100 ₽/чел.)
в субботу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Владивостока
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 760 туристов
Организуем экскурсии на катерах и внедорожниках в удалённые уголки Приморского края. В наших маршрутах: горы, водопады, моря и острова. Ждём вас!
