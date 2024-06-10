Далее на катере отправляемся на Камни Унковского смотреть за семейством тюленей и делать фото.

Продолжаем морской круиз до острова Аскольд, обходим его с самой красивой стороны, заходя во все гроты и красивые бухты, где можно искупаться в чистейшей воде.

Высаживаемся на берег и осматриваем остров во время пешей прогулки, любуемся дикими пятнистыми оленями, которые чувствуют себя королями, заполонив остров в отсутствие хищников.

• Заходим в бухту Мраморная на острове Путятин, где собираем зеленые камушки на память. Важная информация:

От Владивостока до посёлка Дунай, где вы пересядете на катер, мы отвезём вас на автомобиле Honda Vezel. Дорога в одну сторону займёт около 2 часов.

В случае неблагоприятной погоды мы предложим перенести экскурсию.

Вас ждет морской круиз на быстром катере к историческому острову Аскольд, где в 1868 году добывали золото и воевали за него. По пути заедем на лежбище тюленей — Камни Унковского, а также в бухту Мраморную за сувениром. Мы расскажем про золотодобытчиков и собирателей морской капусты, из-за которых началась Манзовская война. Понаблюдаем за стадами пятнистых оленей, которые заполонили остров, а также на всем маршруте я буду фотографировать вас на профессиональном уровне и (по погоде) снимать на квадрокоптер (коптер за небольшую доп плату). Как проходит экскурсия• Я заберу вас из любого удобного места в городе, и на машине мы доедем до причала, откуда отходит катер.