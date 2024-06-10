Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере

Остров Аскольд и лежбище морских львов
На быстром катере мы отправимся в морской круиз к историческому острову Аскольд, где в 1868 году добывали золото и воевали за него.

По пути зайдем на лежбище тюленей, обосновавшихся на Камнях Унковского, а также в бухту Мраморную за сувенирами — зелеными камушками. А еще вас ждет прогулка по острову Аскольд и точка лежбища морских тюленей.
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Остров Аскольд и лежбище морских львов: фототур на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00

Описание фото-прогулки

Вас ждет морской круиз на быстром катере к историческому острову Аскольд, где в 1868 году добывали золото и воевали за него. По пути заедем на лежбище тюленей — Камни Унковского, а также в бухту Мраморную за сувениром. Мы расскажем про золотодобытчиков и собирателей морской капусты, из-за которых началась Манзовская война. Понаблюдаем за стадами пятнистых оленей, которые заполонили остров, а также на всем маршруте я буду фотографировать вас на профессиональном уровне и (по погоде) снимать на квадрокоптер (коптер за небольшую доп плату). Как проходит экскурсия• Я заберу вас из любого удобного места в городе, и на машине мы доедем до причала, откуда отходит катер.
  • Далее на катере отправляемся на Камни Унковского смотреть за семейством тюленей и делать фото.
  • Продолжаем морской круиз до острова Аскольд, обходим его с самой красивой стороны, заходя во все гроты и красивые бухты, где можно искупаться в чистейшей воде.
  • Высаживаемся на берег и осматриваем остров во время пешей прогулки, любуемся дикими пятнистыми оленями, которые чувствуют себя королями, заполонив остров в отсутствие хищников.

• Заходим в бухту Мраморная на острове Путятин, где собираем зеленые камушки на память. Важная информация:

  • От Владивостока до посёлка Дунай, где вы пересядете на катер, мы отвезём вас на автомобиле Honda Vezel. Дорога в одну сторону займёт около 2 часов.
  • В случае неблагоприятной погоды мы предложим перенести экскурсию.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-фотографа
  • Трансфер
  • Поездка на катере
  • Сопровождение гида и капитана
  • Фото и видео
Что не входит в цену
  • Перекус, вода
Место начала и завершения?
Ваш отель / апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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