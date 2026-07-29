Отправляемся в живописную часть Дальневосточного морского заповедника. Доступ сюда возможен только по спецразрешению. На острове гнездится желтоклювая цапля, весной цветут рододендроны, а подводные скалы покрыты коврами актиний и друзами мидий. С высоких точек видна граница Китая и Северной Кореи. Здесь безлюдно. Необычно. И по-настоящему красиво.

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Описание экскурсии

7:00 — выезд из Владивостока от остановки «Луговая». По пути — сбор на остановках «Центр», «Гоголя», «Заря». В автобусе — путевая информация о маршруте, острове и правилах безопасности во время плавания.

12:00 — посадка в быстроходные прогулочные катера. Переход займёт около часа. На этом отрезке маршрута вы увидите акваторию залива Посьет, косу Назимова, маяк, мыс Мраморный, проходящие мимо торговые суда и — если повезёт — тюленей ларг на камнях Михельсона.

13:00 — прибытие на заповедный остров Фуругельма. Причала на берегу нет: спуск с катера — прямо на сушу. В случае сильного прибоя есть шанс слегка намочить ноги — воспринимайте как часть приключения.

На берегу вас встретит сотрудник заповедника с 30-летним стажем и проведёт экскурсию по острову. Желающие отправятся в пеший поход, остальные могут остаться на пляже: искупаться, отдохнуть у воды.

Прогулка по острову займёт около 2 часов. В начале маршрута — подъём с остановками, примерно на 40 минут. По пути — история острова, следы военного гарнизона, редкие растения и смотровые площадки с видами на бухты Западную, Калевалу, Сивучью, полуостров Суслова, мыс Бутакова и мыс Островок Фальшивый. На горизонте — граница с Китаем и Северной Кореей.

Финальной точкой подъёма станет береговая батарея № 250 с 130-мм орудиями и колонии птиц, которые облюбовали её окрестности. Затем — спуск к роднику с питьевой водой сквозь заросли дальневосточных лиан.

Вернувшись в бухту, вы сможете провести около часа у моря: искупаться, устроить перекус, отдохнуть на берегу.

17:00 — посадка на катера и возвращение в посёлок Посьет. Переход займёт около часа. Высадка на берег без пирса.

18:00 — выезд во Владивосток.

22:00 — ориентировочное прибытие. Развозим путешественников в обратном порядке: «Заря — Гоголя — Центр — Луговая».

Обратите внимание: расписание может меняться в зависимости от погодных и организационных условий.

Организационные детали