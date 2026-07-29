На острове гнездится желтоклювая цапля, весной цветут рододендроны, а подводные скалы покрыты коврами актиний и друзами мидий. С высоких точек видна граница Китая и Северной Кореи. Здесь безлюдно. Необычно. И по-настоящему красиво.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Владивостока от остановки «Луговая». По пути — сбор на остановках «Центр», «Гоголя», «Заря». В автобусе — путевая информация о маршруте, острове и правилах безопасности во время плавания.
12:00 — посадка в быстроходные прогулочные катера. Переход займёт около часа. На этом отрезке маршрута вы увидите акваторию залива Посьет, косу Назимова, маяк, мыс Мраморный, проходящие мимо торговые суда и — если повезёт — тюленей ларг на камнях Михельсона.
13:00 — прибытие на заповедный остров Фуругельма. Причала на берегу нет: спуск с катера — прямо на сушу. В случае сильного прибоя есть шанс слегка намочить ноги — воспринимайте как часть приключения.
На берегу вас встретит сотрудник заповедника с 30-летним стажем и проведёт экскурсию по острову. Желающие отправятся в пеший поход, остальные могут остаться на пляже: искупаться, отдохнуть у воды.
Прогулка по острову займёт около 2 часов. В начале маршрута — подъём с остановками, примерно на 40 минут. По пути — история острова, следы военного гарнизона, редкие растения и смотровые площадки с видами на бухты Западную, Калевалу, Сивучью, полуостров Суслова, мыс Бутакова и мыс Островок Фальшивый. На горизонте — граница с Китаем и Северной Кореей.
Финальной точкой подъёма станет береговая батарея № 250 с 130-мм орудиями и колонии птиц, которые облюбовали её окрестности. Затем — спуск к роднику с питьевой водой сквозь заросли дальневосточных лиан.
Вернувшись в бухту, вы сможете провести около часа у моря: искупаться, устроить перекус, отдохнуть на берегу.
17:00 — посадка на катера и возвращение в посёлок Посьет. Переход займёт около часа. Высадка на берег без пирса.
18:00 — выезд во Владивосток.
22:00 — ориентировочное прибытие. Развозим путешественников в обратном порядке: «Заря — Гоголя — Центр — Луговая».
Обратите внимание: расписание может меняться в зависимости от погодных и организационных условий.
Организационные детали
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе, а поплывём — на быстроходном катере со всеми средствами безопасности
- Важно: наличие паспорта РФ и свидетельства о рождении обязательно!
- Протяженность пешеходного маршрута — 3 км
- Обратите внимание: маршрут проходит по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах)
- Воду и перекус необходимо взять с собой или купить на одной из остановок по пути. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. На острове — сотрудник заповедника
в среду и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|17 500 ₽