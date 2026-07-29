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На остров Фуругельма - из Владивостока

Отправиться на катере к самому южному острову России и полюбоваться красотой Приморья
Отправляемся в живописную часть Дальневосточного морского заповедника. Доступ сюда возможен только по спецразрешению.

На острове гнездится желтоклювая цапля, весной цветут рододендроны, а подводные скалы покрыты коврами актиний и друзами мидий. С высоких точек видна граница Китая и Северной Кореи. Здесь безлюдно. Необычно. И по-настоящему красиво.
5
7 отзывов
На остров Фуругельма - из Владивостока
На остров Фуругельма - из Владивостока
На остров Фуругельма - из Владивостока

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Владивостока от остановки «Луговая». По пути — сбор на остановках «Центр», «Гоголя», «Заря». В автобусе — путевая информация о маршруте, острове и правилах безопасности во время плавания.

12:00 — посадка в быстроходные прогулочные катера. Переход займёт около часа. На этом отрезке маршрута вы увидите акваторию залива Посьет, косу Назимова, маяк, мыс Мраморный, проходящие мимо торговые суда и — если повезёт — тюленей ларг на камнях Михельсона.

13:00 — прибытие на заповедный остров Фуругельма. Причала на берегу нет: спуск с катера — прямо на сушу. В случае сильного прибоя есть шанс слегка намочить ноги — воспринимайте как часть приключения.

На берегу вас встретит сотрудник заповедника с 30-летним стажем и проведёт экскурсию по острову. Желающие отправятся в пеший поход, остальные могут остаться на пляже: искупаться, отдохнуть у воды.

Прогулка по острову займёт около 2 часов. В начале маршрута — подъём с остановками, примерно на 40 минут. По пути — история острова, следы военного гарнизона, редкие растения и смотровые площадки с видами на бухты Западную, Калевалу, Сивучью, полуостров Суслова, мыс Бутакова и мыс Островок Фальшивый. На горизонте — граница с Китаем и Северной Кореей.

Финальной точкой подъёма станет береговая батарея № 250 с 130-мм орудиями и колонии птиц, которые облюбовали её окрестности. Затем — спуск к роднику с питьевой водой сквозь заросли дальневосточных лиан.

Вернувшись в бухту, вы сможете провести около часа у моря: искупаться, устроить перекус, отдохнуть на берегу.

17:00 — посадка на катера и возвращение в посёлок Посьет. Переход займёт около часа. Высадка на берег без пирса.

18:00 — выезд во Владивосток.

22:00 — ориентировочное прибытие. Развозим путешественников в обратном порядке: «Заря — Гоголя — Центр — Луговая».

Обратите внимание: расписание может меняться в зависимости от погодных и организационных условий.

Организационные детали

  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене экскурсии с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе, а поплывём — на быстроходном катере со всеми средствами безопасности
  • Важно: наличие паспорта РФ и свидетельства о рождении обязательно!
  • Протяженность пешеходного маршрута — 3 км
  • Обратите внимание: маршрут проходит по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах)
  • Воду и перекус необходимо взять с собой или купить на одной из остановок по пути. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. На острове — сотрудник заповедника

в среду и воскресенье в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник17 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Трамвайной улице
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1015 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
У
несмотря на дождь все прошло за мечательно, удалось все что запланировано, и искупаться и прогуляться и по суше и по морю
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Г
20 августа посетили экскурсию на остров Фуругельма. Остров нам понравился. Красивый песчаный пляж, тёплое море, мелкие рыбки плавают прямо у ног. Нетронутая густая растительность, красивые виды. По дороге к острову останавливались у скал, где отдыхают тюлени.
20 августа посетили экскурсию на остров Фуругельма. Остров нам понравился. Красивый песчаный пляж, тёплое море, мелкие
20 августа посетили экскурсию на остров Фуругельма. Остров нам понравился. Красивый песчаный пляж, тёплое море, мелкие
20 августа посетили экскурсию на остров Фуругельма. Остров нам понравился. Красивый песчаный пляж, тёплое море, мелкие
20 августа посетили экскурсию на остров Фуругельма. Остров нам понравился. Красивый песчаный пляж, тёплое море, мелкие
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Е
Отличная экскурсия. Только мы ожидали, что в заповеднике ее будет проводить какой-нибудь научный сотрудник заповедника, а проводил наш экскурсовод Александр. Историей он владеет хорошо, нов ботанике разбирается слабовато. Мой сын
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биолог, ему был интересен растительный мир и подводный мир заповедника. Но Александр познакомил моего сына с сотрудником заповедника Александром Васильевичем Ратниковым. Он принес много литературы и своих фотографий подводных обитателей заповедника. Очень здорово! Так что мы полностью были довольны экскурсией. Еще я бы посоветовала, чтобы экскурсоводы читали книгу Татьяны Таран № Время первых". Она как раз об освоении Владивостока, Приморского края, и туристам эти сведения будут очень интересны. Очень понравился рассказ капитана катера, на котором мы ехали. К сожалению, забыла его имя. С уважением: Елена Викторовна.

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Ольга
Поездка на остров Фуругельма была зорошо организована. Все четко по заявленному накануне плану. Путь до места, где мы пересаживались на катера неблизкий 4 часа поездки туду, 4 обратно. Ехали комфортно,
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с кондиционером, учитывались желания нас, туристов. Дорога ремонтировалась и кое-где прям проселочная, несмотря на это водитель ехал профессионально, быстро, была санитарная остановка. На катерах к острову очень понравилось идти. Капитан рассказывал по пути про морские объекты, показывал где что находится, получилось отдельное морское путешествие. Подходили к камням, где грелись тюлени Ларга и бакланы. Сам остров очень красивый. Растительность густая, видели черноклювых чаек, остров известен своими птичьими базарами, черных махаонов и мн. другого. Гид провел тропой по всему острову и рассказал про самый южный остров России.

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Е
Все прошло по плану, ожидания полностью оправдались.
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Н
Это надо увидеть своими глазами. Нет слов, что бы описать эмоции, восторг, и сам вид. На остров шли на красном катере Nissan, капитану отдельное спасибо!
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