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5%
Индивидуальная
12 часов
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
Добраться до самого южного острова России, посетить лежбище котиков и отдохнуть на сказочном пляже
«Держим курс на Фуругельма, но не забудем на катере пройти мимо лежбища морских котиков»
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
от 3970037 715₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Остров Фуругельма - самый южный остров России
Начало: Ост. Луговая
«Остров Фуругельма — единственное в России место гнездования желтоклювой цапли и малой колпицы»
Расписание: В июне по воскресеньям в 07:00 / В июле, августе, сентябре по средам и воскресеньям в 07:00
7 июля в 07:00
10 июля в 07:00
13 000₽ за человека
Групповая
14.5 часов
Заповедный остров Фуругельма
«На острове Фуругельма постоянно проводятся научные исследования, которые связаны с сохранением и восстановлением морских и островных обитателей»
Расписание: Понедельник, Суббота в 07:30
14 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 августа 2023Экскурсия отличная. Спасибо ребятам за интересно проведенный день.
- ООльга26 августа 2023К сожалению, поездка к Фуругельма не состоялась из-за погоды… Но Александр предложил множество вариантов на замену!!!! В итоге поехали на
- ММария17 августа 2023Здравствуйте! В августе мы отправились на остров Фуругельма. Это была замечательная экскурсия. Я так долго мечтала попасть туда, и наконец,
- ИИгорь2 августа 2023Очень благодарен Александру за отличную экскурсию. Александр организовал поездку наилучшим образом, хорошо знает маршрут, все возможности и все сложности. Он искренне любит свой город, свой край и от души делится всем лучшим. Буду обязательно рекомендовать Александра своим друзьям и коллегам.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Фуругельма»
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