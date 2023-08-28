Экскурсии на о. Фуругельма из Владивостока

Найдено 3 экскурсии в категории «Фуругельма» во Владивостоке, цены от 13 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
🚤 На катере
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
Добраться до самого южного острова России, посетить лежбище котиков и отдохнуть на сказочном пляже
«Держим курс на Фуругельма, но не забудем на катере пройти мимо лежбища морских котиков»
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
от 3970037 715 за всё до 4 чел.
Остров Фуругельма - самый южный остров России
🚤 На катере
Групповая
14 часов
1 отзыв
Остров Фуругельма - самый южный остров России
Начало: Ост. Луговая
«Остров Фуругельма — единственное в России место гнездования желтоклювой цапли и малой колпицы»
Расписание: В июне по воскресеньям в 07:00 / В июле, августе, сентябре по средам и воскресеньям в 07:00
7 июля в 07:00
10 июля в 07:00
13 000 за человека
Заповедный остров Фуругельма
Групповая
14.5 часов
Заповедный остров Фуругельма
«На острове Фуругельма постоянно проводятся научные исследования, которые связаны с сохранением и восстановлением морских и островных обитателей»
Расписание: Понедельник, Суббота в 07:30
14 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 августа 2023
    Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
    Экскурсия отличная. Спасибо ребятам за интересно проведенный день.
  • О
    Ольга
    26 августа 2023
    Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
    К сожалению, поездка к Фуругельма не состоялась из-за погоды… Но Александр предложил множество вариантов на замену!!!! В итоге поехали на
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    о. Аскольд. Путешествие было незабываемымы, несмотря на периодически возникающий туман… Об острове есть много информации в интернете, поэтому не буду повторяться о красоте природы и дороги. Хочу сказать огромное Спасибо Александру - интересному рассказчику и собеседнику за новые впечатления и знания: теперь я знаю, в том числе, что такое завертоны😀, почему очередь в Супру (вроде так называется…), и где в России самое вкусное мороженое!!!!! Спасибо!!!!!

  • М
    Мария
    17 августа 2023
    Остров Фуругельма - самый южный остров России
    Здравствуйте! В августе мы отправились на остров Фуругельма. Это была замечательная экскурсия. Я так долго мечтала попасть туда, и наконец,
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    моя мечта сбылась! 😄 Несмотря на то, что погода немного подвела и солнца не было, это не испортило впечатление. Гид Ирина очень интересно и с юмором рассказывала нам о Приморском крае. Красивое бирюзовое море, часовая прогулка на катере до острова — все это было прекрасно. Я искренне рекомендую эту экскурсию!

  • И
    Игорь
    2 августа 2023
    Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
    Очень благодарен Александру за отличную экскурсию. Александр организовал поездку наилучшим образом, хорошо знает маршрут, все возможности и все сложности. Он искренне любит свой город, свой край и от души делится всем лучшим. Буду обязательно рекомендовать Александра своим друзьям и коллегам.
    Очень благодарен Александру за отличную экскурсию. Александр организовал поездку наилучшим образом, хорошо знает маршрут, все возможности

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Фуругельма»

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  3. Заповедный остров Фуругельма
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  2. Мыс Тобизина
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  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июле 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Фуругельма" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 37 715 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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