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о. Аскольд. Путешествие было незабываемымы, несмотря на периодически возникающий туман… Об острове есть много информации в интернете, поэтому не буду повторяться о красоте природы и дороги. Хочу сказать огромное Спасибо Александру - интересному рассказчику и собеседнику за новые впечатления и знания: теперь я знаю, в том числе, что такое завертоны😀, почему очередь в Супру (вроде так называется…), и где в России самое вкусное мороженое!!!!! Спасибо!!!!!