Чтобы познакомиться с настоящим Приморьем — диким, ветреным, мощным и нетронутым, — приглашаю на остров Шкота. Я покажу места, где нет автобусов и толп туристов. Зато вы увидите скалистые берега, обрывы, захватывающие пейзажи, бирюзовые бухты и дикие пляжи. А ещё мы перейдём на остров вброд по косе и устроим пикник в живописном месте.
Описание экскурсии
11:30 — прибытие на остров Шкота. Отправляемся по песчаной косе вброд (обычно вода чуть выше колена). Рекомендую взять с собой аквашузы или тапки
12:00 — прогулка по лесу. Мы пересечём остров, чтобы добраться до самых живописных смотровых точек
13:00 — панорамы с отвесных скал. Отсюда открываются захватывающие виды на море и соседние острова
15:00 — пикник в живописном месте. В меню — сытный набор закусок: сыры, мясные деликатесы, свежий хлеб (в том числе с морской капустой — местный дальневосточный колорит), лёгкий салат, фрукты и пирог или блины к чаю
16:00–17:30 — путь к машине
Вы узнаете:
- почему на острове нет постоянных жителей и как он постепенно превратился в дикую территорию рядом с цивилизацией
- как образовалась песчаная коса
- какие легенды и истории связаны с островом
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Toyota Prado (детских кресел нет)
- Дорога в одну сторону займёт 1,5 ч
- Можно изменить маршрут или время после обсуждения пожеланий в переписке
- Пикник входит в стоимость экскурсии. Меню может немного меняться
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Моя цель — показать вам не просто известные маршруты, а заглянуть в локальные места, скрытые от туристических потоков, и открыть для вас настоящую душу региона. Я всегда стремлюсь показать самые
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Остров Шкота из Владивостока (всё включено)»
Мини-группа
до 7 чел.
Необитаемый остров Шкота: прогулка к маяку
Познайте тайны необитаемого острова Шкота: треккинг к маяку, живописные скалы и забытые истории ждут вас в этом приключении
Начало: На ул. Светланской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
29 мая в 15:00
8700 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 12 чел.
Гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Полакомиться морепродуктами с бокалом вина и восхититься невероятной природой Дальнего Востока
Начало: Токаревский маяк
29 мая в 09:30
30 мая в 09:30
9342 ₽
10 990 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Фотоприключение из Владивостока на остров Шкота
За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
16 055 ₽
16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Едем на живописный остров Шкота
Сбежать из города на природу и полюбоваться пейзажами Приморского края
Начало: У вашего отеля во Владивостоке
Завтра в 07:00
29 мая в 06:00
14 500 ₽ за всё до 3 чел.
от 12 000 ₽ за человека