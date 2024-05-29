1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
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Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина
Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре
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4 часа
Восемь лучших мест Русского Острова
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Сегодня в 15:00
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2 часа
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Начало: Аэропорта города Владивостока
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7 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия29 мая 2024Нам понравилось всё. Экскурсовод Анна провела по самым красивым местам, очень вежлива, внимательно, экскурсия сопроваждалась интересными рассказами о местах посещения и городе Владивостоке.
- ААнна3 мая 2024Увлекательный и насыщенный тур по островам с невероятными видами. Несмотря на молодой возраст, гид Константин - настоящий профессионал, обладает глубокими
- ЕЕвгения19 апреля 2024Мыс Тобизина великолепен, гид Анна интересный, добрый и отзывчивый человек, экскурсию рекомендую
- ААня5 марта 2024Экскурсия была просто незабываемой! Гид Андрей очень интересно рассказывал про историю острова, его достопримечательности и природные особенности. Особенно запомнился мыс
- ЭЭльмира16 января 2024Побывали на экскурсии 15 января 2024 года. Погода в этот день была ветреная, но это не испортило нам впечатление от
- ААнна24 сентября 2023Большое спасибо гиду Алине!!! Очень приятная, общительная девушка) показала все заявленные места, атмосфера весь день была очень легкая и душевная))
- ЕЕлена5 сентября 2023Суперская экскурсия!!!! Были на экскурсии 3 сентября. Мы конечно не ожидали что будем так много ходить, но честно говоря оно
- ВВиктория4 сентября 2023Во Владивосток стоит приехать уже ради этого. Виды не передаст ни одна камера, лучше все увидеть своими глазами. Спасибо Константину за отличное путешествие! Точно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Мыс Назимова»
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