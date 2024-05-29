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того стоило. Наш гид Алина показала нам потрясающие красоты острова Шкота и мыса Тобизина, которые мы бы вряд ли сами нашли. Скалы, виды, хребты и бескрайнее море, это то ради чего можно и потерпеть физическую усталость. Со мной случилось, то что я и не ожидала от себя. Меня растрогали эти виды до такой степени,что я даже прослезилась. Это потрясающе.