Мыс Назимова – экскурсии во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Мыс Назимова» во Владивостоке, цены от 7 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
10 мест для фото на Русском Острове
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 11 999 за всё до 3 чел.
Остров Шкота, Русский и мыс Тобизина на внедороднике
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
42 отзыва
Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина
Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре
Начало: Остановка «Центр», Владивосток
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 17 590 за всё до 4 чел.
Восемь лучших мест Русского Острова
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
53 отзыва
Восемь лучших мест Русского Острова
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Начало: Аэропорта города Владивостока
13 июля в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Восемь лучших мест Русского Острова
    Нам понравилось всё. Экскурсовод Анна провела по самым красивым местам, очень вежлива, внимательно, экскурсия сопроваждалась интересными рассказами о местах посещения и городе Владивостоке.
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Остров Шкота, Русский и мыс Тобизина на внедороднике
    Увлекательный и насыщенный тур по островам с невероятными видами. Несмотря на молодой возраст, гид Константин - настоящий профессионал, обладает глубокими
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    познаниями в разных областях. За несколько часов мы посетили множество необычных мест. По договорённости с гидом тур можно адаптировать под свои желания и возможности.

  • Е
    Евгения
    19 апреля 2024
    10 мест для фото на Русском Острове
    Мыс Тобизина великолепен, гид Анна интересный, добрый и отзывчивый человек, экскурсию рекомендую
  • А
    Аня
    5 марта 2024
    10 мест для фото на Русском Острове
    Экскурсия была просто незабываемой! Гид Андрей очень интересно рассказывал про историю острова, его достопримечательности и природные особенности. Особенно запомнился мыс
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    Тобизина, с которого открывался великолепный вид. До всех точек мы смело добирались на вездесущем внедорожнике гида, это было невероятно удобно! Обязательно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше об острове и насладиться его красотой. Спасибо Андрею за прекрасно проведенное время и яркие впечатления!

  • Э
    Эльмира
    16 января 2024
    10 мест для фото на Русском Острове
    Побывали на экскурсии 15 января 2024 года. Погода в этот день была ветреная, но это не испортило нам впечатление от
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    красоты природы. Экскурсовод Андрей был внимательным и старался подвести на машине как можно ближе к точкам экскурсии, что сберегло нам силы. Для восхождения на мыс Тобизина вам понадобятся силы и воля к победе, поэтому надевайте удобные вещи и настраивайтесь заранее на мини восхождение)))

  • А
    Анна
    24 сентября 2023
    Восемь лучших мест Русского Острова
    Большое спасибо гиду Алине!!! Очень приятная, общительная девушка) показала все заявленные места, атмосфера весь день была очень легкая и душевная))
  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    Остров Шкота, Русский и мыс Тобизина на внедороднике
    Суперская экскурсия!!!! Были на экскурсии 3 сентября. Мы конечно не ожидали что будем так много ходить, но честно говоря оно
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    того стоило. Наш гид Алина показала нам потрясающие красоты острова Шкота и мыса Тобизина, которые мы бы вряд ли сами нашли. Скалы, виды, хребты и бескрайнее море, это то ради чего можно и потерпеть физическую усталость. Со мной случилось, то что я и не ожидала от себя. Меня растрогали эти виды до такой степени,что я даже прослезилась. Это потрясающе.

  • В
    Виктория
    4 сентября 2023
    Остров Шкота, Русский и мыс Тобизина на внедороднике
    Во Владивосток стоит приехать уже ради этого. Виды не передаст ни одна камера, лучше все увидеть своими глазами. Спасибо Константину за отличное путешествие! Точно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Мыс Назимова»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. 10 мест для фото на Русском Острове
  2. Остров Шкота, Русский и мыс Тобизина на внедороднике
  3. Восемь лучших мест Русского Острова
  4. Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Мыс Назимова" можно забронировать 4 экскурсии от 7 800 до 17 590. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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