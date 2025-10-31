Мои заказы

По Владивостоку c комфортом: трансфер с экскурсионным акцентом

Путешествуйте по Владивостоку с комфортом! Уникальный трансфер с экскурсионным акцентом позволит вам увидеть главные достопримечательности города
Экскурсия-трансфер по Владивостоку предлагает уникальную возможность совместить поездку с осмотром главных достопримечательностей.

Гид-водитель встретит вас в аэропорту и проведет по знаковым местам, включая Бухту Стеклянную и Сопку Бурачка. Вы узнаете об
истории города и получите рекомендации по паназиатской кухне. Комфортабельные автомобили и опытные гиды сделают ваше путешествие незабываемым.

Это идеальный вариант для тех, кто прилетел утром и хочет провести время с пользой до заселения в отель

3.8
4 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🌆 Осмотр достопримечательностей
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид
  • 🍽️ Рекомендации по кухне
  • 📸 Панорамные виды
По Владивостоку c комфортом: трансфер с экскурсионным акцентом
По Владивостоку c комфортом: трансфер с экскурсионным акцентом© Андрей
По Владивостоку c комфортом: трансфер с экскурсионным акцентом© Андрей
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Бухта Стеклянная
  • Бухта Лазурная
  • Сопка Бурачка

Описание трансфер

Гид-водитель из нашей команды встретит вас в аэропорту и доставит в город (или наоборот). Трансфер будет включать экскурсию по знаковым местам:

  • Бухта Стеклянная — уникальное место, таких всего два в мире: у нас и в Сан-Франциско. Море обработало миллионы осколков стекла, создав настоящую достопримечательность
  • Бухта Лазурная (Шамора) — мы прогуляемся вдоль побережья и насладимся красотой главного городского пляжа
  • Сопка Бурачка — смотровая площадка с панорамным видом на бухты Золотой Рог и Диомид, остров Русский, пролив Босфор Восточный и сопки Владивостока

Вы узнаете о жизни и истории нашего города, а также получите рекомендации о лучших местах для наслаждения настоящей паназиатской кухней. Гид расскажет, где можно приобрести свежего краба и гребешка, а также поделится советами, как сэкономить на экскурсиях по основным достопримечательностям города.

Организационные детали

  • Транспорт — комфортабельные автомобили иностранного производства — и работа гида включены в стоимость
  • Автомобиль рассчитан на 3 пассажиров, но если у вас много багажа (4 и более чемоданов), то понадобится минивэн (доплата + 3 000 ₽)
  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию, убрать или добавить локации

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Кневичи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1645 туристов
Всем привет! Меня зовут Андрей, за многолетний опыт работы в туризме я собрал целую команду гидов-энтузиастов, прекрасно знающих наш родной город и край. Мы с радостью поделимся секретами и лайфхаками
о городе, а также посоветуем путешественникам всё: начиная от того, в каком ресторане лучшая еда и морепродукты, и заканчивая рекомендациями по посещению тех или иных достопримечательностей города. С нами вам будет интересно и познавательно:)

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 4 отзывах
5
2
4
1
3
2
1
1
Е
Екатерина
31 окт 2025
Отличная экскурсия с Андреем! Нам с ребенком 12 лет очень понравилось. Андрей очень увлеченный человек и хороший рассказчик. Узнали много нового про форты и насладились видами с мыса Тобизина. На сам мыс ведет неплохая дорога, но местами нужно немного «попрыгать» по камням. Экскурсию и гида рекомендую!
Ольга
Ольга
15 сен 2025
Хотелось бы побольше получить информации о замечательном Владивостоке. Доставили в отель в лучшем виде! Спасибо.
н
наталия
18 авг 2025
Экскурсии не было. Не на один вопрос не ответил. Нет ни одной рекомендации по отдыху в городе. Ни одного факта о городе, истории, достопримечательности.
С обычным таксистом было бы интереснее.
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Благодарим вас за обратную связь. Мы внимательно обсудили с гидом Антоном все моменты, вызвавшие у вас недоразумения, в том числе
причины, по которым он не смог дать ответы на вопросы, выходящие за рамки экскурсионной программы, такие как: «Какая компания лучше привозит авто из Японии» или «Где купить краба». Хотим отметить, что эти вопросы не относились непосредственно к теме экскурсии, однако мы обязательно проработаем этот вопрос с нашим гидом для повышения качества сервиса и более полного удовлетворения интересов наших туристов.

Что касается остальных вопросов о исторической части маршрута и посещаемых местах — гид предоставил максимально развернутую информацию. В будущем рекомендуем вам обращаться напрямую к организатору сразу после экскурсии — это поможет нам быстрее разобраться в ситуации, понять причины возможных несоответствий вашим ожиданиям и своевременно предложить компенсацию или решение.

Благодарим за ваше понимание и надеемся на возможность сделать ваш следующий опыт у нас ещё более приятным!

А
Андрис
17 мая 2025
Людмила очень позитивная, доброжелательная, показала потрясающие локации с эксклюзивными смотровыми площадками. Рассказала интересные факты. По нашей просьбе добавила локации.

