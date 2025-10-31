Экскурсия-трансфер по Владивостоку предлагает уникальную возможность совместить поездку с осмотром главных достопримечательностей.
Гид-водитель встретит вас в аэропорту и проведет по знаковым местам, включая Бухту Стеклянную и Сопку Бурачка. Вы узнаете об
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🌆 Осмотр достопримечательностей
- 👨🏫 Профессиональный гид
- 🍽️ Рекомендации по кухне
- 📸 Панорамные виды
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Бухта Стеклянная
- Бухта Лазурная
- Сопка Бурачка
Описание трансфер
Гид-водитель из нашей команды встретит вас в аэропорту и доставит в город (или наоборот). Трансфер будет включать экскурсию по знаковым местам:
- Бухта Стеклянная — уникальное место, таких всего два в мире: у нас и в Сан-Франциско. Море обработало миллионы осколков стекла, создав настоящую достопримечательность
- Бухта Лазурная (Шамора) — мы прогуляемся вдоль побережья и насладимся красотой главного городского пляжа
- Сопка Бурачка — смотровая площадка с панорамным видом на бухты Золотой Рог и Диомид, остров Русский, пролив Босфор Восточный и сопки Владивостока
Вы узнаете о жизни и истории нашего города, а также получите рекомендации о лучших местах для наслаждения настоящей паназиатской кухней. Гид расскажет, где можно приобрести свежего краба и гребешка, а также поделится советами, как сэкономить на экскурсиях по основным достопримечательностям города.
Организационные детали
- Транспорт — комфортабельные автомобили иностранного производства — и работа гида включены в стоимость
- Автомобиль рассчитан на 3 пассажиров, но если у вас много багажа (4 и более чемоданов), то понадобится минивэн (доплата + 3 000 ₽)
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию, убрать или добавить локации
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Кневичи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1645 туристов
Всем привет! Меня зовут Андрей, за многолетний опыт работы в туризме я собрал целую команду гидов-энтузиастов, прекрасно знающих наш родной город и край. Мы с радостью поделимся секретами и лайфхакамиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
31 окт 2025
Отличная экскурсия с Андреем! Нам с ребенком 12 лет очень понравилось. Андрей очень увлеченный человек и хороший рассказчик. Узнали много нового про форты и насладились видами с мыса Тобизина. На сам мыс ведет неплохая дорога, но местами нужно немного «попрыгать» по камням. Экскурсию и гида рекомендую!
Ольга
15 сен 2025
Хотелось бы побольше получить информации о замечательном Владивостоке. Доставили в отель в лучшем виде! Спасибо.
н
наталия
18 авг 2025
Экскурсии не было. Не на один вопрос не ответил. Нет ни одной рекомендации по отдыху в городе. Ни одного факта о городе, истории, достопримечательности.
С обычным таксистом было бы интереснее.
Андрей
Ответ организатора:
Благодарим вас за обратную связь. Мы внимательно обсудили с гидом Антоном все моменты, вызвавшие у вас недоразумения, в том числе
А
Андрис
17 мая 2025
Людмила очень позитивная, доброжелательная, показала потрясающие локации с эксклюзивными смотровыми площадками. Рассказала интересные факты. По нашей просьбе добавила локации.
