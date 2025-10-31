Экскурсия-трансфер по Владивостоку предлагает уникальную возможность совместить поездку с осмотром главных достопримечательностей.Гид-водитель встретит вас в аэропорту и проведет по знаковым местам, включая Бухту Стеклянную и Сопку Бурачка. Вы узнаете об

истории города и получите рекомендации по паназиатской кухне. Комфортабельные автомобили и опытные гиды сделают ваше путешествие незабываемым. Это идеальный вариант для тех, кто прилетел утром и хочет провести время с пользой до заселения в отель

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание трансфер

Гид-водитель из нашей команды встретит вас в аэропорту и доставит в город (или наоборот). Трансфер будет включать экскурсию по знаковым местам:

Бухта Стеклянная — уникальное место, таких всего два в мире: у нас и в Сан-Франциско. Море обработало миллионы осколков стекла, создав настоящую достопримечательность

Бухта Лазурная (Шамора) — мы прогуляемся вдоль побережья и насладимся красотой главного городского пляжа

Сопка Бурачка — смотровая площадка с панорамным видом на бухты Золотой Рог и Диомид, остров Русский, пролив Босфор Восточный и сопки Владивостока

Вы узнаете о жизни и истории нашего города, а также получите рекомендации о лучших местах для наслаждения настоящей паназиатской кухней. Гид расскажет, где можно приобрести свежего краба и гребешка, а также поделится советами, как сэкономить на экскурсиях по основным достопримечательностям города.

Организационные детали