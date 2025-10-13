Трансфер «Добро пожаловать!» - это не просто поездка до отеля, а настоящее приключение по Владивостоку.
Путешественники увидят бухты Шамора и Стеклянная, прокатятся по Русскому и Золотому мостам, а также побывают у
5 причин купить этот трансфер
- 🌉 Увидеть знаменитые мосты
- 🏞️ Посетить живописные бухты
- 📸 Сделать уникальные фото
- 🏰 Побывать у крепости
- 🚗 Комфортный трансфер
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Русский мост
- Золотой мост
- Владивостокская крепость
Описание трансфер
- Заглянем в бухты Шамора и Стеклянная, где можно прикоснуться к Японскому морю и Тихому океану.
- Прокатимся по двум визитным карточкам Владивостока — Русскому и Золотому мостам.
- Побываем у стен Владивостокской крепости.
- Обязательно сделаем фото с видом, который красуется на купюре 2000 рублей.
- Наконец, посетим одну из видовых площадок — и посмотрим на город с высоты птичьего полета.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Toyota Hilux.
- В сезон можно будет окунуться на песчаном пляже по пути в город.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 663 туристов
Всем добрый день! Я Дмитрий, слова «авантюризм», «запал», «треккинг» и «до свидания, диван» знакомы мне не понаслышке. За весь насыщенный период моей жизни в Приморском крае я изучил малую РодинуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
13 окт 2025
Были с ребенком,ранний прилёт, организаторы учли все предпочтения.
Гид Илья отлично под нас подстроился и все 4часа было ощущение,что мы знакомы уже очень давно. Интересный рассказчик и собеседник,внимателен к мелочам. Очень
Н
Наталья
8 окт 2025
Всё было на высшем уровне! Несмотря на задержку самолёта, гид нас дождалась и провела экскурсию по полной программе. Она учитывала наши физические возможности, так как мы пожилые люди. Старалась подъехать так, чтобы нам было удобно выходить из машины. Очень интересно рассказывала. Ира, спасибо Вам большое.
Нина
18 авг 2025
Дмитрий приехал вовремя, во время поездки интересно рассказал про город, даже завез на пляж, где мы искупались. Поездкой довольны
Александр
9 авг 2025
Всё замечательно.
Е
Елена
21 июл 2025
Город, его центральную часть мы не увидели, поездили по окрестностям. С погодой не повезло - сплошной туман. Но сама то себе идея такой экскурсии со встречей в аэропорту знакомством с городом - задумка отличная.
Дмитрий
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена, очень огорчен что Владивосток вас встретил таким образом, но к сожалению над погодой мы не властны, она у
