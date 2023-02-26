Во время нашего тура, на экскурсиях вы познакомитесь с морской флорой и фауной приморья и не только, узнаете почему не смотря на активные военные действия в стране, город так и остался гражданским.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Мы посетим Океанариум и Ворошиловскую батарею на о. Русский — историческую достопримечательность острова Русский на Дальнем Востоке. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экспозиции океанариума работают каждый день, шоу дельфинов показывают только по выходным, поэтому если хотите посмотреть 2 мероприятия, заранее уточните день.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральная площадь
- Золотой мост
- Мост на о. Русский
- Океанариум
- Ворошиловскую батарею
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты и др.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Индивидуально оговариваем для Всех
Завершение: Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Спасибо большое гиду Павлу за интересную экскурсию по Русскому острову. Очень интересно рассказывает. Индивидуальный подход с учётом наших пожеланий что посмотреть. Бонусом проехались по Владивостоку по различным местам. Приятный, общительный молодой человек.
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Т
Спасибо большое гиду Павлу за интересную экскурсию по Русскому острову. Очень интересно рассказывает. Индивидуальный подход с учётом наших пожеланий что посмотреть. Бонусом проехались по Владивостоку по различным местам. Приятный, общительный молодой человек.
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О
Спасибо большое гиду Павлу за интересную экскурсию по Русскому острову. Очень интересно рассказывает. Индивидуальный подход с учётом наших пожеланий что посмотреть. Бонусом проехались по Владивостоку по различным местам. Приятный, общительный молодой человек.
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