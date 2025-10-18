Мои заказы

Обзорная экскурсия по острову Русский

Автомобильно-пешеходная экскурсия по острову Русский.

Экскурсанты узнают историю названия и освоения крупнейшего острова залива Петра Великого, увидят основные природные и военно-исторические достопримечательности.
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по острову Русский

Описание экскурсии

«Нерусский остров Русский»… Остров Русский впервые появился перед европейцами на карте французского картографа Жана Батиста д 'Анвиля в 1734 году под названием Yohang toun… Во время Крымской войны на Дальнем Востоке — 1855 год — остров вошёл в состав архипелага островов французской императрицы Евгении. И только появление российских владений на берегах Тихого океана сделало его основой Владивостокской крепости и островом Русский… Наша экскурсия начнется на Центральной площади города. Мы проедем с вами по Золотому мосту — над бухтой Золотой Рог — и Русскому мосту, имеющему самый длинный в мире пролет между пилонами над проливом Босфор Восточный. Высота его пилонов равна высоте Эйфелевой башни! Мы увидим стоянку боевых кораблей Тихоокеанского флота, полуостров адмирала Басаргина и кекур «Шапка Мономаха», «морские ворота Владивостока» с бруствера Новосильцевской батареи и полюбуемся красотами Уссурийского залива с вершины форта Михаила Поспелова (форт князя Дмитрия Донского), самой длинной бухтой острова Русский и кампусом ДВФУ. Мы узнаем историю Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского мастерства имени Чайковского и высшей Балетной школы имени А. Вагановой, полюбуемся красотами бухт Аякс и Парис, названных в честь греческих героев, восхитимся мощью Ворошиловской батареи и услышим историю съемок фильма «Моозунд» режиссера А. Муратова в 1987 году. На обратном пути мы полюбуемся красотой островов архипелага императрицы Евгении. Важная информация:
  • Вниманию экскурсантов! В летний период возможны неблагоприятные погодные условия, не позволяющие увидеть все объекты экскурсии, в таком случае будет произведена замена объектов на усмотрение гида.
  • Обращаем внимание на необходимость прививки от энцефалитного клеща. В случае ее отсутствия в период активности клещей (май – июнь) необходимо иметь для прогулки по острову репелленты от клещей.

Среда, пятница, воскресенье в 15:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Русский
  • Мост на остров Русский
  • Бухта Золотой рог
  • Золотой мост
  • Полуостров адмирала Басаргина
  • Кекур «Шапка Мономаха»
  • Новосильцевская батарея
  • Уссурийский залив
  • Форт Михаила Поспелова
  • Кампус ДВФУ
  • Академия исполнительского мастерства имени Чайковского
  • Балетная школа имени А. Вагановой
  • Бухты Аякс и Парис
  • Ворошиловская батарея
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Владивосток, ул. Светланская, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Вниманию экскурсантов! В летний период возможны неблагоприятные погодные условия, не позволяющие увидеть все объекты экскурсии, в таком случае будет произведена замена объектов на усмотрение гида
  • Обращаем внимание на необходимость прививки от энцефалитного клеща. В случае ее отсутствия в период активности клещей (май - июнь) необходимо иметь для прогулки по острову репелленты от клещей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Ирина
18 окт 2025
Большая благодарность Сергею Егоровичу за прекрасную экскурсию по о. Русский и по части Владивостока! Нам показали много красивейших мест, панорамных локаций, фортификации острова Русский, видовые и знаковые места. С заботой
читать дальше

о комфорте (Сергей Егорович предложил пледы для ветренных локаций), рассказал и угостил прекрасным местным шоколадом, устраивал сюрпризы, шутил, экскурсия проходила в живом общении.
Получилось влюбиться в этот прекрасный город и окрестности! Спасибо большое!

А
Александр
10 июл 2025
Я не представляю, что кто-то может так соответствовать профессиональному уровню Сергея Макарова, он прирождённый Гид! Он любит свой край, его историю, не жалеетдля этого своих сил и времени. Он заражает своим оптимизмом туристов!

Входит в следующие категории Владивостока

