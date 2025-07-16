Индивидуальная
до 4 чел.
Зоопарк Садгород + океанариум + музей авто-мото старины
Индивидуальная экскурсия во Владивостоке: океанариум с дельфинами, музей авто-мото старины и зоопарк Садгород с пикником у озера. Незабываемые впечатления
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
«Прибытие в Океанариум, шоу дельфинов»
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Обзорная экскурсия по острову Русский с посещением Океанариума
Начало: Площадь Борцов Революции
«Далее нас ждет Владивостокский Океанариум, один из крупнейших в России и Азии»
Завтра в 09:00
26 июл в 09:00
2600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Посещение Океанариума и Ворошиловской батареи на о. Русский
Начало: Индивидуально оговариваем для Всех
«Что вас ожидает: Мы посетим Океанариум и Ворошиловскую батарею на о»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Океанариум и фотопрогулка по набережной центра отдыха Новик
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
«Что вас ожидает: В Приморском океанариуме вы познакомитесь с масштабными экспозициями, посвященным обитателям океана, а в центре отдыха Новик, вы сможете приятно провести свой досуг»
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
25 июл в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Остров Русский и Приморский океанариум - на автобусе из Владивостока
Пересечь пролив, заглянуть в прошлое и сфотографировать морских обитателей
Начало: На Площади Борцов Революции
«Отправимся в Приморский океанариум»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
26 июл в 09:00
2600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса16 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Хорошая организация. Комфортабельный автобус. Гид эрудированный и источает массу положительной энергии. Если в океанариум я бы могла съездить и сама, то к арт-объекту с пианино сама бы уж точно не добралась. Место восхитительное.
- ЛЛистопад14 июля 2025Отлично. Очень понравилось.
- ЕЕвгения9 июня 2024Спасибо большое, Вам за экскурсию, мне с сыном очень понравилось как гид Дарья провела нам экскурсию. Остались под большим впечатлением 👍👍👍
- ТТропников26 февраля 2023Спасибо большое гиду Павлу за интересную экскурсию по Русскому острову. Очень интересно рассказывает. Индивидуальный подход с учётом наших пожеланий что посмотреть. Бонусом проехались по Владивостоку по различным местам. Приятный, общительный молодой человек.
- ИИнна Э.18 сентября 2022Приморский океанариумЭкскурсия понравилась,впечатления отличные,всё организовано чётко.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Океанариум»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
- Зоопарк Садгород + океанариум + музей авто-мото старины
- Обзорная экскурсия по острову Русский с посещением Океанариума
- Посещение Океанариума и Ворошиловской батареи на о. Русский
- Океанариум и фотопрогулка по набережной центра отдыха Новик
- Остров Русский и Приморский океанариум - на автобусе из Владивостока
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июле 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Океанариум" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2600 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий во Владивостоке на 2025 год по теме «Океанариум», 11 ⭐ отзывов, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь