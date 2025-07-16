Л Лариса Обзорная экскурсия по острову Русский с посещением Океанариума Экскурсия очень понравилась. Хорошая организация. Комфортабельный автобус. Гид эрудированный и источает массу положительной энергии. Если в океанариум я бы могла съездить и сама, то к арт-объекту с пианино сама бы уж точно не добралась. Место восхитительное.

Л Листопад Обзорная экскурсия по острову Русский с посещением Океанариума Отлично. Очень понравилось.

Е Евгения Зоопарк Садгород + океанариум + музей авто-мото старины Спасибо большое, Вам за экскурсию, мне с сыном очень понравилось как гид Дарья провела нам экскурсию. Остались под большим впечатлением 👍👍👍

Т Тропников Посещение Океанариума и Ворошиловской батареи на о. Русский Спасибо большое гиду Павлу за интересную экскурсию по Русскому острову. Очень интересно рассказывает. Индивидуальный подход с учётом наших пожеланий что посмотреть. Бонусом проехались по Владивостоку по различным местам. Приятный, общительный молодой человек.