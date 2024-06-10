Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке

Провели экскурсии для 303 туристов

Добро пожаловать в наш живописный Приморский край! Наша команда любит путешествовать по красивым местам Приморья и с удовольствием покажет их вам. Красивую природу, безлюдные пляжи… да-да, такие ещё бывают! Отдых в палатках и единение с природой — это наш конёк. Только ни в коем случае не берите с собой в путь своё снаряжение: мы всё предоставим.