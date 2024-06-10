Эта экскурсия сравнится с настоящим путешествием! Она для тех, кто хочет ощутить все прелести пешего похода и насладиться приморскими сопками и пейзажами, а также побывать в бухтах, где редко встретишь обычного туриста. Если захотите, можем устроить отдых в одной из бухт и провести время у моря.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- От Владивостока мы проедем 3,5 часа в одну сторону.
- Пеший путь к мысу Лапласа не близок, но очень живописен. В целом он займёт 4–5 часов туда и обратно.
- По дороге мы будем ненадолго останавливаться на песочных безлюдных пляжах, с которых открывается вид на сам мыс.
- Гид объяснит, в честь кого назван мыс и чем славится побережье Находки. Расскажет о красивых местах нашего края, заповедниках и краснокнижных животных, а также о природных локациях, куда тяжело попасть, но это того стоит.
- Если вы не захотите продолжать путь до самого мыса, мы можем остаться в одной из бухт, насладиться шумом волн и бескрайним горизонтом Японского моря.
- На экскурсии гид всегда делает фото и видео и после дарит участникам на память снимки с красивыми местами Приморья.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Subaru Forester, услуги гида, все получившиеся фото/видео с экскурсии.
- Дополнительно оплачиваются перекус/напитки с собой.
- Мы заберём вас по месту проживания и после экскурсии привезём обратно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 303 туристов
Добро пожаловать в наш живописный Приморский край! Наша команда любит путешествовать по красивым местам Приморья и с удовольствием покажет их вам. Красивую природу, безлюдные пляжи… да-да, такие ещё бывают! Отдых в палатках и единение с природой — это наш конёк. Только ни в коем случае не берите с собой в путь своё снаряжение: мы всё предоставим.Задать вопрос
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