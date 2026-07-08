Уединённый берег, на который вас доставит быстрый катер, роскошный стол на закате, дегустация изысканных вин от сомелье, авторский фуршет, романтическая музыка, шепот волн и дикая природа вокруг — приглашаем вас присоединиться к романтическому ужину на островах Елены или Русский.
Описание экскурсии
Ужин на уединённом острове с дегустацией вин Небольшое путешествие — прогулка на катере к уединённому острову, где вас ждет ужин на фоне заката, шума волн и дикой природы. Три составляющие идеального вечера 1. Изысканная дегустация: сомелье подберет вина в гармонии с авторским фуршетом. Вас ждёт настоящее путешествие по миру вин. Каждый бокал раскрывается новыми оттенками в сочетании с авторскими закусками: хрустящие брускетты с трюфельным маслом, воздушные круассаны с устричным паштетом, сочные ягоды, сыры с характером и мясные деликатесы. 2. Атмосфера: романтическая музыка — лёгкий джаз или acoustic-плейлист, уютная обстановка, возможность организовать как приватный ужин, так и групповое мероприятие. 3. Природа как соавтор: вы ужинаете под открытым небом, где скалы отражаются в воде, а вокруг — только ветер, крики чаек и аромат моря. Финал с блеском – возвращение ночью под мерцание огней Владивостока, когда город словно парит над водой. Кому подходит • Парам, которые хотят небанального свидания.
Компаниям, ценящим вкус и эстетику.
• Тем, кто ищет идеальный кадр. Форматы проведения • Приватный романтический ужин • Дружеские посиделки • Стильный корпоратив Важная информация:
- Ужин проводится на побережье островов Елены или Русский.
- Продолжительность — 4 часа.
- Размер группы — 10-12 человек.
- Индивидуальные и корпоративные мероприятия.
Среда — воскресенье в 17:30.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Елены
- Остров Русский
- Мост на остров Русский
- Ночной Владивосток
- Дикие бухты острова
Что включено
- Прогулка на катере
- Фуршет
- Дегустация от сомелье
Место начала и завершения?
Владивосток, ул. Светланская, 31
Когда и сколько длится?
Когда: Среда — воскресенье в 17:30.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Ужин проводится на побережье островов Елены или Русский
- Продолжительность - 4 часа
- Размер группы - 10-12 человек
- Индивидуальные и корпоративные мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владивостока
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