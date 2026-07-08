Ужин на уединённом острове с дегустацией вин Небольшое путешествие — прогулка на катере к уединённому острову, где вас ждет ужин на фоне заката, шума волн и дикой природы. Три составляющие идеального вечера 1. Изысканная дегустация: сомелье подберет вина в гармонии с авторским фуршетом. Вас ждёт настоящее путешествие по миру вин. Каждый бокал раскрывается новыми оттенками в сочетании с авторскими закусками: хрустящие брускетты с трюфельным маслом, воздушные круассаны с устричным паштетом, сочные ягоды, сыры с характером и мясные деликатесы. 2. Атмосфера: романтическая музыка — лёгкий джаз или acoustic-плейлист, уютная обстановка, возможность организовать как приватный ужин, так и групповое мероприятие. 3. Природа как соавтор: вы ужинаете под открытым небом, где скалы отражаются в воде, а вокруг — только ветер, крики чаек и аромат моря. Финал с блеском – возвращение ночью под мерцание огней Владивостока, когда город словно парит над водой. Кому подходит • Парам, которые хотят небанального свидания.

Компаниям, ценящим вкус и эстетику.

• Тем, кто ищет идеальный кадр. Форматы проведения • Приватный романтический ужин • Дружеские посиделки • Стильный корпоратив Важная информация: