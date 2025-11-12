Мои заказы

Сомелье на острове: золото заката, дегустация вин и фуршет у моря - из Владивостока

Не ужин, а тот самый момент, который вспоминают годами
Уединённый берег, шёпот волн, дегустация от сомелье, роскошный авторский фуршет и лёгкая музыка — сложно придумать вечер идеальнее! Мы взяли природу в соавторы.

Представьте, вы ужинаете под открытым небом, где скалы отражаются в воде, а вокруг — только ветер, крики чаек и аромат моря.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:30

Описание водной прогулки

  • Морское путешествие — прогулка на катере к острову Елены или острову Русский, где вас ждёт ужин на фоне заката, шума волн и дикой природы
  • Изысканная дегустация — сомелье подберёт вина в гармонии с авторским фуршетом. В меню будут хрустящие брускетты с трюфельным маслом, воздушные круассаны с устричным паштетом, сочные ягоды, сыры с характером и мясные деликатесы
  • Атмосфера — романтическая музыка и уютная обстановка. Можно организовать как приватный ужин, так и групповое мероприятие
  • Саундтрек к вечеру — лёгкий джаз или acoustic-плейлист, который дополнит атмосферу без лишних слов
  • Финал с блеском — возвращение ночью под мерцание огней Владивостока, когда город словно парит над водой

Тайминг маршрута

17:30 — отправление на катере
17:50 — прибытие на остров, фуршет и дегустация
21:00 — сбор и отправление в город
21:30 — прибытие во Владивосток

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном катере, винная дегустация и фуршет
  • Перед морской прогулкой мы проведём инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
  • Программа строго для гостей 18+
  • С вами будет сомелье и гид-сопровождающий из нашей команды

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 80 туристов
Меня зовут Артём, я основатель первого туристическо-развлекательного проекта на Дальнем Востоке. Команда молодых, опытных и креативных людей создаёт уникальные программы однодневных экскурсий и многодневных туров, совмещённые с посещением топовых локаций, познавательными экскурсиями, увлекательными конкурсами, музыкальными вечеринками, природным релаксом. Мы знаем о Владивостоке и Приморском крае всё и сделаем так, чтобы вы увидели всё самое лучшее и запоминающееся.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Владивостока

