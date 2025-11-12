Уединённый берег, шёпот волн, дегустация от сомелье, роскошный авторский фуршет и лёгкая музыка — сложно придумать вечер идеальнее! Мы взяли природу в соавторы.
Представьте, вы ужинаете под открытым небом, где скалы отражаются в воде, а вокруг — только ветер, крики чаек и аромат моря.
Представьте, вы ужинаете под открытым небом, где скалы отражаются в воде, а вокруг — только ветер, крики чаек и аромат моря.
Описание водной прогулки
- Морское путешествие — прогулка на катере к острову Елены или острову Русский, где вас ждёт ужин на фоне заката, шума волн и дикой природы
- Изысканная дегустация — сомелье подберёт вина в гармонии с авторским фуршетом. В меню будут хрустящие брускетты с трюфельным маслом, воздушные круассаны с устричным паштетом, сочные ягоды, сыры с характером и мясные деликатесы
- Атмосфера — романтическая музыка и уютная обстановка. Можно организовать как приватный ужин, так и групповое мероприятие
- Саундтрек к вечеру — лёгкий джаз или acoustic-плейлист, который дополнит атмосферу без лишних слов
- Финал с блеском — возвращение ночью под мерцание огней Владивостока, когда город словно парит над водой
Тайминг маршрута
17:30 — отправление на катере
17:50 — прибытие на остров, фуршет и дегустация
21:00 — сбор и отправление в город
21:30 — прибытие во Владивосток
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном катере, винная дегустация и фуршет
- Перед морской прогулкой мы проведём инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
- Программа строго для гостей 18+
- С вами будет сомелье и гид-сопровождающий из нашей команды
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:30
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 80 туристов
Меня зовут Артём, я основатель первого туристическо-развлекательного проекта на Дальнем Востоке. Команда молодых, опытных и креативных людей создаёт уникальные программы однодневных экскурсий и многодневных туров, совмещённые с посещением топовых локаций, познавательными экскурсиями, увлекательными конкурсами, музыкальными вечеринками, природным релаксом. Мы знаем о Владивостоке и Приморском крае всё и сделаем так, чтобы вы увидели всё самое лучшее и запоминающееся.Задать вопрос
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВечером всё только начинается: Владивосток после заката
Откройте для себя вечерний Владивосток с его уникальными мостами и историческими улицами. Узнайте, как город живёт и меняется с наступлением ночи
Завтра в 20:00
13 ноя в 20:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
Посетить «визитные карточки» острова и познакомиться с милым хаски на автопешеходной экскурсии
Завтра в 06:00
13 ноя в 06:00
12 134 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборИз Владивостока - на край острова Русский
Увидеть настоящее лицо Приморья: мыс Тобизина, форт Поспелова и панорамы Японского моря
Завтра в 14:00
13 ноя в 14:00
10 330 ₽ за всё до 2 чел.