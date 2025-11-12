Артём — ваша команда гидов во Владивостоке

Провели экскурсии для 80 туристов

Меня зовут Артём, я основатель первого туристическо-развлекательного проекта на Дальнем Востоке. Команда молодых, опытных и креативных людей создаёт уникальные программы однодневных экскурсий и многодневных туров, совмещённые с посещением топовых локаций, познавательными экскурсиями, увлекательными конкурсами, музыкальными вечеринками, природным релаксом. Мы знаем о Владивостоке и Приморском крае всё и сделаем так, чтобы вы увидели всё самое лучшее и запоминающееся.