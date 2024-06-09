Вас ждет большая экскурсия по Владивостоку, след в истории которого оставили китайцы, японцы, корейцы, в том числе из-за близости границы с Китаем.
Я раскрою вам всю правду о городе, начиная с китайских фанз, стоящих в бухте Золотой рог, через интервенцию, гражданскую войну и более современную историю.
Я раскрою вам всю правду о городе, начиная с китайских фанз, стоящих в бухте Золотой рог, через интервенцию, гражданскую войну и более современную историю.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что вас ожидает:
- Корабельная набережная
- Светланская
- Океанский проспект
- Миллионка
- Стадион Динамо
- Маячный Шкотовский створ
- Токаревский маяк
- Мыс Эгершельд
- Сквер имени А.И. Щетининой
- Крестовая сопка
- Привокзальная площадь
- Ж/Д и Морской вокзалы
- Центральная площадь
- Сквер им. генерал губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева Амурского
- мост Золотой
- Мост Русский
- Остров Русский
- Смотровая площадка у входа в Канал
- ДВФУ
- Бухта Ахлестышева
- Приморский океанариум
- Бухта Аякс
- Великокняжеская батарея и Пианино
- бухта Патрокл
- Мариинский театр
- Пушкинская и Фуникулёр
Описание экскурсии
Приморский край, где находится город Владивосток, имеет общую границу с двумя странами — Китаем и Северной Кореей, что не могло не сказаться на истории и культуре Владивостока. Если мы хотим познать город – нам нужно узнать его историю. Мы выбрали интересные локации, лучшие ракурсы и виды, где можно сделать потрясающие фото — во время экскурсии на ваших глаза оживет история города! Я раскрою настоящую историю города, начиная от китайских фанз, стоящих в бухте Золотой рог, через интервенцию, гражданскую войну и более современную историю. Раскрою личности самый значимых людей города и расскажу о том, какой вклад они внесли в развитие города и края в целом.
Маршрут экскурсии
Начинаем экскурсию от вашего места пребывания во Владивостоке и едем по маршруту: Корабельная набережная - Светланская - Океанский проспект - Миллионка - стадион Динамо - маячный Шкотовский створ -Токаревский маяк - мыс Эгершельд - сквер имени А. И. Щетининой - Крестовая сопка - Привокзальная площадь, Ж/Д и Морской вокзалы - Центральная площадь - сквер им. генерал губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева Амурского - мост Золотой - мост Русский - остров Русский - смотровая площадка у входа в Канал - ДВФУ - Бухта Ахлестышева - Приморский океанариум - бухта Аякс - Великокняжеская батарея и Пианино - бухта Патрокл - Мариинский театр - Пушкинская и Фуникулёр. Важная информация:
- По договоренности можем встретить в Аэропорту, Ж/Д вокзале или другом месте.
- В зависимости от пожеланий можно поменять маршрут, убирать и добавлять места в рамках данной экскурсии. Например, включить в программу посещение бухты Стеклянной или мыса Тобизина и других мест.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Корабельная набережная
- Светланская
- Океанский проспект
- Миллионка
- Стадион Динамо
- Маячный Шкотовский створ
- Токаревский маяк
- Мыс Эгершельд
- Сквер имени А.И. Щетининой
- Крестовая сопка
- Привокзальная площадь
- Ж/Д и Морской вокзалы
- Центральная площадь
- Сквер им. генерал губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева Амурского
- мост Золотой
- Мост Русский
- Остров Русский
- Смотровая площадка у входа в Канал
- ДВФУ
- Бухта Ахлестышева
- Приморский океанариум
- Бухта Аякс
- Великокняжеская батарея и Пианино
- бухта Патрокл
- Мариинский театр
- Пушкинская и Фуникулёр
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Завершение: На ваше усмотрение
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Здравствуйте! Экскурсию проведу я или гид из нашей команды. Подскажите пожалуйста откуда вас забрать?
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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