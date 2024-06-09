Приморский край, где находится город Владивосток, имеет общую границу с двумя странами — Китаем и Северной Кореей, что не могло не сказаться на истории и культуре Владивостока. Если мы хотим познать город – нам нужно узнать его историю. Мы выбрали интересные локации, лучшие ракурсы и виды, где можно сделать потрясающие фото — во время экскурсии на ваших глаза оживет история города! Я раскрою настоящую историю города, начиная от китайских фанз, стоящих в бухте Золотой рог, через интервенцию, гражданскую войну и более современную историю. Раскрою личности самый значимых людей города и расскажу о том, какой вклад они внесли в развитие города и края в целом.

Маршрут экскурсии

Начинаем экскурсию от вашего места пребывания во Владивостоке и едем по маршруту: Корабельная набережная - Светланская - Океанский проспект - Миллионка - ⁠стадион Динамо - маячный Шкотовский створ -Токаревский маяк - ⁠мыс Эгершельд - сквер имени А. И. Щетининой - Крестовая сопка - ⁠Привокзальная площадь, Ж/Д и Морской вокзалы - Центральная площадь - сквер им. генерал губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева Амурского - ⁠мост Золотой - мост Русский - ⁠остров Русский - смотровая площадка у входа в Канал - ДВФУ - Бухта Ахлестышева - Приморский океанариум - ⁠бухта Аякс - Великокняжеская батарея и Пианино - ⁠бухта Патрокл - ⁠Мариинский театр - ⁠Пушкинская и Фуникулёр. Важная информация: