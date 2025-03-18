Песчаные отмели, уютные лагуны и бескрайнее море — отправимся в путешествие по кромке Уссурийского залива вдали от городского шума.
Вы узнаете о происхождении названий местных бухт и мысов, отдохнёте от повседневной суеты и сфотографируетесь на фоне дальневосточных пейзажей. А мы сделаем эту поездку комфортной и интересной.
Вы узнаете о происхождении названий местных бухт и мысов, отдохнёте от повседневной суеты и сфотографируетесь на фоне дальневосточных пейзажей. А мы сделаем эту поездку комфортной и интересной.
Описание экскурсии
Путь до первой бухты займёт приблизительно полчаса. По дороге гид расскажет об истории Владивостока, геологии Приморского края, природе моря и местных заливов.
Вы посетите:
- бухту Шамора (Лазурную), пляж которой покрывает белый песок
- бухту Стеклянную, где вы побродите по берегу, усеянному отшлифованными морем кусочками разноцветного стекла
- бухту Соболь, уютное и малолюдное место
- бухту Патрокл с набережной Леопарда, откуда открывается прекрасный вид на Владивосток
В каждой из локаций мы будем останавливаться примерно на 20 минут. Вы погуляете по длинным песчаным или каменистым пляжам, рассмотрите бухты, окаймлённые каменным кружевом, увидите лагуны и рифы. В одной из бухт вы при желании сможете согреться бокалом глинтвейна на гранатовом соке.
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике УАЗ Патриот, микроавтобусе Toyota Hiace или Toyota Alphard или на автобусе Hyundai County или Mercedes в зависимости от количества человек
- Дополнительно по желанию оплачивается глинтвейн — 350 ₽ за кружку
- С вами будет гид-водитель из нашей команды
во вторник в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с кинотеатром «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 27 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья. Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членамиЗадать вопрос
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