Песчаные отмели, уютные лагуны и бескрайнее море — отправимся в путешествие по кромке Уссурийского залива вдали от городского шума. Вы узнаете о происхождении названий местных бухт и мысов, отдохнёте от повседневной суеты и сфотографируетесь на фоне дальневосточных пейзажей. А мы сделаем эту поездку комфортной и интересной.

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Описание экскурсии

Путь до первой бухты займёт приблизительно полчаса. По дороге гид расскажет об истории Владивостока, геологии Приморского края, природе моря и местных заливов.

Вы посетите:

бухту Шамора (Лазурную), пляж которой покрывает белый песок

бухту Стеклянную, где вы побродите по берегу, усеянному отшлифованными морем кусочками разноцветного стекла

бухту Соболь, уютное и малолюдное место

бухту Патрокл с набережной Леопарда, откуда открывается прекрасный вид на Владивосток

В каждой из локаций мы будем останавливаться примерно на 20 минут. Вы погуляете по длинным песчаным или каменистым пляжам, рассмотрите бухты, окаймлённые каменным кружевом, увидите лагуны и рифы. В одной из бухт вы при желании сможете согреться бокалом глинтвейна на гранатовом соке.

Организационные детали