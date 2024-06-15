Приглашаем вас в мир танцевальной терапии, проводником в который станет голос актрисы Ирины Горбачёвой.
Вас ждёт удивительное мероприятие, где каждый сможет не только выразить себя в движении, насладиться танцами под музыку в наушниках, но и погрузиться в путешествие по своей внутренней вселенной.
Вас ждёт удивительное мероприятие, где каждый сможет не только выразить себя в движении, насладиться танцами под музыку в наушниках, но и погрузиться в путешествие по своей внутренней вселенной.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы наденете наушники и полностью отдадитесь ритму и окружающему вас пространству. Проводниками в этом музыкальном путешествии будут сопровождающий группу профессиональный танцор и голос актрисы Ирины Горбачёвой.
Следуя по маршруту и вовлекаясь в танцевальные движения, вы раскроете через них внутренний потенциал и познакомитесь с самим собой на новом уровне.
Организационные детали
- Прогулка понравится взрослым и детям от 12 лет
- Вы будете следовать за танцором и сопровождающим из нашей команды
- По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Цесаревича
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 103 туристов
Наш проект — это лучшие в России туристические продукты в формате иммерсивных аудиопрогулок с элементами уличного спектакля для всех возрастов (тур. премии «Маршрут года», «Мастера гостеприимства»). Прогулки проходят в беспроводных высокотехнологичных наушниках в самом центре Владивостока.Задать вопрос
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