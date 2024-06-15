Приглашаем вас в мир танцевальной терапии, проводником в который станет голос актрисы Ирины Горбачёвой. Вас ждёт удивительное мероприятие, где каждый сможет не только выразить себя в движении, насладиться танцами под музыку в наушниках, но и погрузиться в путешествие по своей внутренней вселенной.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы наденете наушники и полностью отдадитесь ритму и окружающему вас пространству. Проводниками в этом музыкальном путешествии будут сопровождающий группу профессиональный танцор и голос актрисы Ирины Горбачёвой.

Следуя по маршруту и вовлекаясь в танцевальные движения, вы раскроете через них внутренний потенциал и познакомитесь с самим собой на новом уровне.

Организационные детали