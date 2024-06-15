Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»

Иммерсивное путешествие в наушниках к самому себе
Приглашаем вас в мир танцевальной терапии, проводником в который станет голос актрисы Ирины Горбачёвой.

Вас ждёт удивительное мероприятие, где каждый сможет не только выразить себя в движении, насладиться танцами под музыку в наушниках, но и погрузиться в путешествие по своей внутренней вселенной.
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
Танцевальная терапия в группе «Я танцую по стране»
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы наденете наушники и полностью отдадитесь ритму и окружающему вас пространству. Проводниками в этом музыкальном путешествии будут сопровождающий группу профессиональный танцор и голос актрисы Ирины Горбачёвой.

Следуя по маршруту и вовлекаясь в танцевальные движения, вы раскроете через них внутренний потенциал и познакомитесь с самим собой на новом уровне.

Организационные детали

  • Прогулка понравится взрослым и детям от 12 лет
  • Вы будете следовать за танцором и сопровождающим из нашей команды
  • По запросу мы можем провести экскурсию в индивидуальном формате

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Цесаревича
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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