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Владивосток и остров Русский за один день на транспорте туриста

Индивидуальная экскурсия по Владивостоку и острову Русский
5
2 оценки
Владивосток и остров Русский за один день на транспорте туриста
Владивосток и остров Русский за один день на транспорте туриста
Владивосток и остров Русский за один день на транспорте туриста

Описание экскурсии

Экскурсия по Владивостоку

Во время экскурсии по Владивостоку вы откроете для себя его уникальные достопримечательности и завораживающие пейзажи острова Русский. В нашем маршруте предусмотрены знаковые места, которые обязательно стоит увидеть!

Токаревский маяк

Стартуем с Токаревского маяка, построенного в 1913 году на одноименном мысе. Его высота составляет 11,5 метров, и это сооружение стало настоящим символом города.

Площадь Борцов Революции

Затем направимся на площадь Борцов Революции, чтобы рассмотреть стелу «Город воинской славы», Торговый пассаж и множество исторических доходных домов.

Корабельная набережная

Далее вас ожидает прогулка по Корабельной набережной до памятника основателям Владивостока, который установлен в честь 125-летия приморской столицы. Также вы сможете увидеть:

  • Арку цесаревича Николая
  • Подводную лодку «С-56»

Золотой мост

По пути мы проедем по Золотому мосту и сделаем остановку у бронзового Амурского тигра, который охраняет въезд на эту грандиозную мостовую конструкцию.

Остров Русский

Экскурсия продолжится на острове Русский, который находится всего в 1 км от Владивостока. Первым, что вы увидите, станет Новосильцевская батарея с восемью историческими пушками, построенная в 1902 году и являющаяся частью оборонительных сооружений Владивостокской крепости.

Кампус Дальневосточного федерального университета

Рядом с батареей расположился кампус Дальневосточного федерального университета, который был построен в 2012 году. Чтобы насладиться живописными природными ландшафтами, мы направимся на мыс Вятлина, известный своими обрывистыми скалами.

Ворошиловская батарея

В 5 км от мыса Вятлина находится Ворошиловская батарея, созданная в 1934 году. Она состоит из двух башен с подземными складами, жилыми и техническими помещениями.

Мыс Тобизина

Если останется время, завершим нашу прогулку на мысе Тобизина, расположенном в южной части острова Русский.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Корабельная набережная
  • Памятник основателям Владивостока
  • Судно Музея «Подлодная лодка С-56»
  • Корабль «Красный вымпел»
  • Адмиральский сквер
  • Арка цесаревича Николая
  • Владивостокский Арбат
  • Набережная Спортивной гавани
  • Дом путешественника Арсеньева
  • Железнодорожный и морской вокзалы
  • Паровоз ЕА - 3306
  • Памятный знак «9288 Транссиба»
  • Новосильцевская батарея
  • Состоящая из восьми исторических пушек
  • Кампус Дальневосточного федерального университета
  • Мыс Вятлина
  • Ворошиловская батарея
  • Мыс Тобизина и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туриста.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
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