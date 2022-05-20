В ходе экскурсии по Владивостоку вы увидите его знаковые места и познакомитесь с удивительными ландшафтами острова Русский. Одним из главных символов города является Токаревский маяк, построенный на одноименном мысе в 1913 году. Мы полюбуемся этим монументальным сооружением высотой 11,5 метров, а затем направимся на площадь Борцов Революции, где осмотрим стелу «Город воинской славы», Торговый пассаж и ряд исторических доходных домов.

Далее вас ждет прогулка по Корабельной набережной до памятника основателям Владивостока, установленного в честь 125-летия приморской столицы. Недалеко от монумента вы увидите Арку цесаревича Николая и подводную лодку «С-56», а потом направитесь к смотровой площадке. По дороге мы проедемся по Золотому мосту и сделаем остановку у бронзового Амурского тигра, который «охраняет» въезд на мостовую конструкцию.

Экскурсия продолжится на острове Русский, расположенном примерно в 1 км от Владивостока. Первым, что вы увидите при его посещении, станет Новосильцевская батарея, состоящая из восьми исторических пушек. Она была построена в 1902 году и на сегодня является частью оборонительных сооружений Владивостокской крепости. Вблизи батареи размещается кампус Дальневосточного федерального университета, построенный в 2012 году.

Чтобы полюбоваться живописной природой острова, мы направимся на мыс Вятлина, который практически полностью сложен из обрывистых скал. В 5 км от него находится Ворошиловская батарея, созданная в 1934 году. Она состоит из двух башен, под которыми прямо в земле размещаются склады, жилые и технические помещения. Если останется время, в завершение прогулки мы посетим мыс Тобизина, расположенный в южной части острова Русский.