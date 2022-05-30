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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия по Владивостоку

Во время экскурсии по Владивостоку вы откроете для себя его уникальные достопримечательности и завораживающие пейзажи острова Русский. В нашем маршруте предусмотрены знаковые места, которые обязательно стоит увидеть!

Токаревский маяк

Стартуем с Токаревского маяка, построенного в 1913 году на одноименном мысе. Его высота составляет 11,5 метров, и это сооружение стало настоящим символом города.

Площадь Борцов Революции

Затем направимся на площадь Борцов Революции, чтобы рассмотреть стелу «Город воинской славы», Торговый пассаж и множество исторических доходных домов.

Корабельная набережная

Далее вас ожидает прогулка по Корабельной набережной до памятника основателям Владивостока, который установлен в честь 125-летия приморской столицы. Также вы сможете увидеть:

Арку цесаревича Николая

Подводную лодку «С-56»

Золотой мост

По пути мы проедем по Золотому мосту и сделаем остановку у бронзового Амурского тигра, который охраняет въезд на эту грандиозную мостовую конструкцию.

Остров Русский

Экскурсия продолжится на острове Русский, который находится всего в 1 км от Владивостока. Первым, что вы увидите, станет Новосильцевская батарея с восемью историческими пушками, построенная в 1902 году и являющаяся частью оборонительных сооружений Владивостокской крепости.

Кампус Дальневосточного федерального университета

Рядом с батареей расположился кампус Дальневосточного федерального университета, который был построен в 2012 году. Чтобы насладиться живописными природными ландшафтами, мы направимся на мыс Вятлина, известный своими обрывистыми скалами.

Ворошиловская батарея

В 5 км от мыса Вятлина находится Ворошиловская батарея, созданная в 1934 году. Она состоит из двух башен с подземными складами, жилыми и техническими помещениями.

Мыс Тобизина

Если останется время, завершим нашу прогулку на мысе Тобизина, расположенном в южной части острова Русский.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.