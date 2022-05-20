Владивосток и остров Русский за один день

Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день

Что вас ожидает 🤩

  • Корабельная набережная
  • Памятник основателям Владивостока
  • Судно Музея «Подлодная лодка С-56»
  • Корабль «Красный вымпел»
  • Адмиральский сквер
  • Арка цесаревича Николая
  • «владивостокский Арбат»
  • Набережная Спортивной гавани
  • Дом путешественника Арсеньева
  • Железнодорожный и морской вокзалы
  • Паровоз ЕА – 3306
  • Памятный знак «9288 Транссиба»
  • Новосильцевская батарея
  • Состоящая из восьми исторических пушек
  • Кампус Дальневосточного федерального университета
  • Мыс Вятлина
  • Ворошиловская батарея
  • Мыс Тобизина и другие
В ходе экскурсии по Владивостоку вы увидите его знаковые места и познакомитесь с удивительными ландшафтами острова Русский. Одним из главных символов города является Токаревский маяк, построенный на одноименном мысе в 1913 году. Мы полюбуемся этим монументальным сооружением высотой 11,5 метров, а затем направимся на площадь Борцов Революции, где осмотрим стелу «Город воинской славы», Торговый пассаж и ряд исторических доходных домов.
Далее вас ждет прогулка по Корабельной набережной до памятника основателям Владивостока, установленного в честь 125-летия приморской столицы. Недалеко от монумента вы увидите Арку цесаревича Николая и подводную лодку «С-56», а потом направитесь к смотровой площадке. По дороге мы проедемся по Золотому мосту и сделаем остановку у бронзового Амурского тигра, который «охраняет» въезд на мостовую конструкцию.
Экскурсия продолжится на острове Русский, расположенном примерно в 1 км от Владивостока. Первым, что вы увидите при его посещении, станет Новосильцевская батарея, состоящая из восьми исторических пушек. Она была построена в 1902 году и на сегодня является частью оборонительных сооружений Владивостокской крепости. Вблизи батареи размещается кампус Дальневосточного федерального университета, построенный в 2012 году.
Чтобы полюбоваться живописной природой острова, мы направимся на мыс Вятлина, который практически полностью сложен из обрывистых скал. В 5 км от него находится Ворошиловская батарея, созданная в 1934 году. Она состоит из двух башен, под которыми прямо в земле размещаются склады, жилые и технические помещения. Если останется время, в завершение прогулки мы посетим мыс Тобизина, расположенный в южной части острова Русский.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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