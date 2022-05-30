Описание экскурсии
Экскурсия по Владивостоку
Во время экскурсии по Владивостоку вы откроете для себя его уникальные достопримечательности и завораживающие пейзажи острова Русский. В нашем маршруте предусмотрены знаковые места, которые обязательно стоит увидеть!
Токаревский маяк
Стартуем с Токаревского маяка, построенного в 1913 году на одноименном мысе. Его высота составляет 11,5 метров, и это сооружение стало настоящим символом города.
Площадь Борцов Революции
Затем направимся на площадь Борцов Революции, чтобы рассмотреть стелу «Город воинской славы», Торговый пассаж и множество исторических доходных домов.
Корабельная набережная
Далее вас ожидает прогулка по Корабельной набережной до памятника основателям Владивостока, который установлен в честь 125-летия приморской столицы. Также вы сможете увидеть:
- Арку цесаревича Николая
- Подводную лодку «С-56»
Золотой мост
По пути мы проедем по Золотому мосту и сделаем остановку у бронзового Амурского тигра, который охраняет въезд на эту грандиозную мостовую конструкцию.
Остров Русский
Экскурсия продолжится на острове Русский, который находится всего в 1 км от Владивостока. Первым, что вы увидите, станет Новосильцевская батарея с восемью историческими пушками, построенная в 1902 году и являющаяся частью оборонительных сооружений Владивостокской крепости.
Кампус Дальневосточного федерального университета
Рядом с батареей расположился кампус Дальневосточного федерального университета, который был построен в 2012 году. Чтобы насладиться живописными природными ландшафтами, мы направимся на мыс Вятлина, известный своими обрывистыми скалами.
Ворошиловская батарея
В 5 км от мыса Вятлина находится Ворошиловская батарея, созданная в 1934 году. Она состоит из двух башен с подземными складами, жилыми и техническими помещениями.
Мыс Тобизина
Если останется время, завершим нашу прогулку на мысе Тобизина, расположенном в южной части острова Русский.
Важная информация
Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Корабельная набережная
- Памятник основателям Владивостока
- Судно Музея «Подлодная лодка С-56»
- Корабль «Красный вымпел»
- Адмиральский сквер
- Арка цесаревича Николая
- Владивостокский Арбат
- Набережная Спортивной гавани
- Дом путешественника Арсеньева
- Железнодорожный и морской вокзалы
- Паровоз ЕА - 3306
- Памятный знак «9288 Транссиба»
- Новосильцевская батарея
- Состоящая из восьми исторических пушек
- Кампус Дальневосточного федерального университета
- Мыс Вятлина
- Ворошиловская батарея
- Мыс Тобизина и другие
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туриста.