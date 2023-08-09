Экскурсия в Находку из Владивостока: знакомство с живописными бухтами Приморья
С первыми лучами солнца мы отправляемся в сторону морского города Находки, где посетим самые красивые бухты Приморья, изумрудная вода и белоснежный песок которых не уступают популярным зарубежным курортам.
Мы побываем в экологически чистой бухте Триозерье, а также остановимся в бухте Спокойной — каждая из них покорит вам своими живописными видами.
Мы побываем в экологически чистой бухте Триозерье, а также остановимся в бухте Спокойной — каждая из них покорит вам своими живописными видами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Бухта Триозерье
- Бухта Спокойная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Бухта ТриозерьеПервой к посещению будет бухта Триозерье, которая до недавнего времени входила в приграничную зону и была закрыта для посещений. Этот факт, а также удаленность от промышленных объектов, являются причиной экологической чистоты и практически нетронутой природы бухты.
По краям пляж обрамлен россыпями больших округлых гранитных глыб, в жаркую погоду вода у камней хорошо прогревается, поэтому здесь так любят купаться дети. Отдыхающие постарше могут понырять со старого пирса, который уже стал визитной карточкой Триозерья. Трансфер до первой бухты составляет 4 часа.
Рядом с данной бухтой также расположено три озера с пресной водой, на которых вальяжно отдыхают местные утки. Бухта СпокойнаяНасладившись видами, мы отправимся в бухту Спокойную, полностью оправдывающую свое название — бухта с трех сторон защищена от ветра и здесь практически отсутствуют волны. Бухта очень удобна для дайвинга, катания на катамаранах, сапах и просто купания.
Помимо прекрасных пляжей в этих местах, мы также можем предложить трекинговые маршруты различного уровня сложности:
- мыс Лапласа;
- мыс Лисученко;
- скала Чертов Палец;
- Долина Атлантов;
- гора Сестра. Важная информация • Тур сможем скорректировать исходя из ваших пожеланий и предпочтений, начиная от лежания на белоснежном песочке, как тюлень, и заканчивая трекингом «мощные ноги».
- За день, конечно, всё нам не обойти, но мы всегда сможем взять палатки и остаться с ночевкой.
- С собой возьмите удобную одежду и обувь, а также купальные принадлежности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до прекрасных мест
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу из любой точки городаЗавершение: Отвезу в гостиницу или вкусно поесть
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- С собой:
- Удобная одежда и обувь
- Купальные принадлежности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Пешеходные
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Находка
Бухта Триозерье
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