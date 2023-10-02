Приморские Мальдивы

Экскурсия в Находку из Владивостока: знакомство с живописными бухтами Приморья
С первыми лучами солнца мы отправляемся в сторону морского города Находки, где посетим самые красивые бухты Приморья. Их изумрудная вода и белоснежный песок не уступают популярным зарубежным курортам.

Мы побываем в экологически чистой бухте Триозерье, а также остановимся в бухте Спокойной — каждая из них покорит вам своими живописными видами.
5
4 отзыва
Приморские Мальдивы
Приморские Мальдивы
Приморские Мальдивы

Описание экскурсии

Белоснежные пляжи, лазурная вода и потрясающие фото — все это можно получить, не выезжая за пределы России, ведь у нас есть собственные Мальдивы, расположенные в Приморском крае. Туда мы и направляемся!

Бухта Триозерье

Первой к посещению будет бухта Триозерье, которая до недавнего времени входила в приграничную зону и была закрыта для посещений. Этот факт, а также удаленность от промышленных объектов, являются причиной экологической чистоты и практически нетронутой природы бухты. По краям пляж обрамлен россыпями больших округлых гранитных глыб, в жаркую погоду вода у камней хорошо прогревается, поэтому здесь так любят купаться дети. Отдыхающие постарше могут понырять со старого пирса, который уже стал визитной карточкой Триозерья. Трансфер до первой бухты составляет 4 часа. Рядом с данной бухтой также расположено три озера с пресной водой, на которых вальяжно отдыхают местные утки. Бухта Спокойная
Насладившись видами, мы отправимся в бухту Спокойную, полностью оправдывающую свое название — бухта с трех сторон защищена от ветра и здесь практически отсутствуют волны. Бухта очень удобна для дайвинга, катания на катамаранах, сапах и просто купания. Помимо прекрасных пляжей в этих местах, мы также можем предложить прогулки к таким местам как • мыс Лапласа;
  • мыс Лисученко;
  • скала Чертов Палец;
  • Долина Атлантов;
  • гора Сестра. Важная информация • Тур сможем скорректировать исходя из ваших пожеланий и предпочтений, начиная от лежания на белоснежном песочке, как тюлень, и заканчивая трекингом «мощные ноги».
  • За день, конечно, всё нам не обойти, но мы всегда сможем взять палатки и остаться с ночевкой.
  • С собой возьмите удобную одежду и обувь, а также купальные принадлежности.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухта Триозерье
  • Бухта Ежовая
  • Бухта Окуневая
Что включено
  • Трансфер до прекрасных мест
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из любой точки города
Завершение: Отвезу в гостиницу или вкусно поесть
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
Были 9.09.2023 всей семьей с гидом Александром на Триозерье и очень пожалели, что поехали всего на один день… Место безумно красивое. Мы люди достаточно искушенные в путешествиях и видели множество
читать дальшеуменьшить

пляжей на Ямайке, Индонезии, Австралии и Гоа. И особо ничего не ждали от поездки во Владивосток. Но побывав на берегу Триозерья, были очень удивлены увиденным. Пляж невероятной красоты. Да, может развитость инфраструктуры не на высоте, но как памятник природы, место просто ТОП. Совокупность чистоты песка и цвета морской воды - это просто космос. Особо хочется отметить гида Александра, который в дороге нас развлекал веселыми историями из жизни про акул, тигров и путешествия! Ну и сделал офигенный экскурс о жизни Владивостока от момента его создания и до сегодняшнего дня! Ну и в завершении нашего короткого путешествия, Александр нас ошарашил тем, что без акваланга ушел в море и через пол часа вернулся с маленьким осьминожкой и целым пакетом гребешка, который тут же был приготовлен в сыром виде и на гриле! Осьминожку на радость детям жарить не стали! Познакомились, пожали щупальцу и отпустили в естественную среду обитания! Очень рекомендую данную экскурсию и Александра как гида.

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Какую красоту мы увидели!! Сначала показалось что триозерье вау, накупались, нагулялись, потом поехали в окуневую и оттуда перешли в малую ежовую, хотелось просто не моргать чтобы это все не пропало)) везде искупались) С Владом было очень комфортно, нашли общий язык, очень легкий и простой в общении человек, много интересного рассказал нам как местный житель, интересно было слушать. Успехов ему🌞
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мы ездили с Дмитрием в Триозерье на день. Это было лучшее решение за весь отдых! Невероятное лазурное море, белый песок и мало людей. Это жемчужина Приморья, не зря это место называют Мальдивами) всем рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии на «Приморские Мальдивы»

Триозерье - Приморские Мальдивы
9 часов
-
10%
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Триозерье - Приморские Мальдивы
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
35 550 ₽39 500 ₽ за всё до 3 чел.
Окуневая, Ежовая, Триозёрье: из Владивостока - в райский уголок Приморья
На машине
12 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Окуневая, Ежовая, Триозёрье: из Владивостока - в райский уголок Приморья
Прогуляться по белоснежному песку, увидеть кекуры и насладиться пейзажами уединённых бухт
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
от 34 275 ₽ за всё до 4 чел.
Находка, Приморские Мальдивы и Долина Атлантов
12 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Находка, Приморские Мальдивы и Долина Атлантов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Заповедное Приморье: полуостров Гамова + Кравцовские водопады
На машине
12 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедное Приморье: полуостров Гамова + Кравцовские водопады
Откройте для себя удивительные бухты и водопады Приморья. Уникальная природа, редкие животные и незабываемые виды ждут вас на этом маршруте
Начало: Центр
Сегодня в 08:00
27 авг в 08:00
от 37 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
32 000 ₽ за экскурсию