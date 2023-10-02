С первыми лучами солнца мы отправляемся в сторону морского города Находки, где посетим самые красивые бухты Приморья. Их изумрудная вода и белоснежный песок не уступают популярным зарубежным курортам.
Мы побываем в экологически чистой бухте Триозерье, а также остановимся в бухте Спокойной — каждая из них покорит вам своими живописными видами.
Мы побываем в экологически чистой бухте Триозерье, а также остановимся в бухте Спокойной — каждая из них покорит вам своими живописными видами.
Описание экскурсии
Белоснежные пляжи, лазурная вода и потрясающие фото — все это можно получить, не выезжая за пределы России, ведь у нас есть собственные Мальдивы, расположенные в Приморском крае. Туда мы и направляемся!
Бухта Триозерье
Первой к посещению будет бухта Триозерье, которая до недавнего времени входила в приграничную зону и была закрыта для посещений. Этот факт, а также удаленность от промышленных объектов, являются причиной экологической чистоты и практически нетронутой природы бухты. По краям пляж обрамлен россыпями больших округлых гранитных глыб, в жаркую погоду вода у камней хорошо прогревается, поэтому здесь так любят купаться дети. Отдыхающие постарше могут понырять со старого пирса, который уже стал визитной карточкой Триозерья. Трансфер до первой бухты составляет 4 часа. Рядом с данной бухтой также расположено три озера с пресной водой, на которых вальяжно отдыхают местные утки. Бухта Спокойная
Насладившись видами, мы отправимся в бухту Спокойную, полностью оправдывающую свое название — бухта с трех сторон защищена от ветра и здесь практически отсутствуют волны. Бухта очень удобна для дайвинга, катания на катамаранах, сапах и просто купания. Помимо прекрасных пляжей в этих местах, мы также можем предложить прогулки к таким местам как • мыс Лапласа;
- мыс Лисученко;
- скала Чертов Палец;
- Долина Атлантов;
- гора Сестра. Важная информация • Тур сможем скорректировать исходя из ваших пожеланий и предпочтений, начиная от лежания на белоснежном песочке, как тюлень, и заканчивая трекингом «мощные ноги».
- За день, конечно, всё нам не обойти, но мы всегда сможем взять палатки и остаться с ночевкой.
- С собой возьмите удобную одежду и обувь, а также купальные принадлежности.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Триозерье
- Бухта Ежовая
- Бухта Окуневая
Что включено
- Трансфер до прекрасных мест
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из любой точки города
Завершение: Отвезу в гостиницу или вкусно поесть
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Были 9.09.2023 всей семьей с гидом Александром на Триозерье и очень пожалели, что поехали всего на один день… Место безумно красивое. Мы люди достаточно искушенные в путешествиях и видели множество
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Н
Какую красоту мы увидели!! Сначала показалось что триозерье вау, накупались, нагулялись, потом поехали в окуневую и оттуда перешли в малую ежовую, хотелось просто не моргать чтобы это все не пропало)) везде искупались) С Владом было очень комфортно, нашли общий язык, очень легкий и простой в общении человек, много интересного рассказал нам как местный житель, интересно было слушать. Успехов ему🌞
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М
Мы ездили с Дмитрием в Триозерье на день. Это было лучшее решение за весь отдых! Невероятное лазурное море, белый песок и мало людей. Это жемчужина Приморья, не зря это место называют Мальдивами) всем рекомендую.
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А
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