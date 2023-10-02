Белоснежные пляжи, лазурная вода и потрясающие фото — все это можно получить, не выезжая за пределы России, ведь у нас есть собственные Мальдивы, расположенные в Приморском крае. Туда мы и направляемся!

Бухта Триозерье

Первой к посещению будет бухта Триозерье, которая до недавнего времени входила в приграничную зону и была закрыта для посещений. Этот факт, а также удаленность от промышленных объектов, являются причиной экологической чистоты и практически нетронутой природы бухты. По краям пляж обрамлен россыпями больших округлых гранитных глыб, в жаркую погоду вода у камней хорошо прогревается, поэтому здесь так любят купаться дети. Отдыхающие постарше могут понырять со старого пирса, который уже стал визитной карточкой Триозерья. Трансфер до первой бухты составляет 4 часа. Рядом с данной бухтой также расположено три озера с пресной водой, на которых вальяжно отдыхают местные утки. Бухта Спокойная

Насладившись видами, мы отправимся в бухту Спокойную, полностью оправдывающую свое название — бухта с трех сторон защищена от ветра и здесь практически отсутствуют волны. Бухта очень удобна для дайвинга, катания на катамаранах, сапах и просто купания. Помимо прекрасных пляжей в этих местах, мы также можем предложить прогулки к таким местам как • мыс Лапласа;