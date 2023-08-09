Приморские Мальдивы

Экскурсия в Находку из Владивостока: знакомство с живописными бухтами Приморья

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С первыми лучами солнца мы отправляемся в сторону морского города Находки, где посетим самые красивые бухты Приморья, изумрудная вода и белоснежный песок которых не уступают популярным зарубежным курортам.

Мы побываем в экологически чистой бухте Триозерье, а также остановимся в бухте Спокойной — каждая из них покорит вам своими живописными видами.
Приморские Мальдивы
Приморские Мальдивы
Приморские Мальдивы
Приморские Мальдивы
Приморские Мальдивы
Приморские Мальдивы
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Бухта Триозерье
  • Бухта Спокойная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Бухта ТриозерьеПервой к посещению будет бухта Триозерье, которая до недавнего времени входила в приграничную зону и была закрыта для посещений. Этот факт, а также удаленность от промышленных объектов, являются причиной экологической чистоты и практически нетронутой природы бухты.
По краям пляж обрамлен россыпями больших округлых гранитных глыб, в жаркую погоду вода у камней хорошо прогревается, поэтому здесь так любят купаться дети. Отдыхающие постарше могут понырять со старого пирса, который уже стал визитной карточкой Триозерья. Трансфер до первой бухты составляет 4 часа.
Рядом с данной бухтой также расположено три озера с пресной водой, на которых вальяжно отдыхают местные утки. Бухта СпокойнаяНасладившись видами, мы отправимся в бухту Спокойную, полностью оправдывающую свое название — бухта с трех сторон защищена от ветра и здесь практически отсутствуют волны. Бухта очень удобна для дайвинга, катания на катамаранах, сапах и просто купания.

Помимо прекрасных пляжей в этих местах, мы также можем предложить трекинговые маршруты различного уровня сложности:

  • мыс Лапласа;
  • мыс Лисученко;
  • скала Чертов Палец;
  • Долина Атлантов;
  • гора Сестра. Важная информация • Тур сможем скорректировать исходя из ваших пожеланий и предпочтений, начиная от лежания на белоснежном песочке, как тюлень, и заканчивая трекингом «мощные ноги».
  • За день, конечно, всё нам не обойти, но мы всегда сможем взять палатки и остаться с ночевкой.
  • С собой возьмите удобную одежду и обувь, а также купальные принадлежности.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до прекрасных мест
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из любой точки города
Завершение: Отвезу в гостиницу или вкусно поесть
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • С собой:
  • Удобная одежда и обувь
  • Купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Выездные
На весь день
Находка
Бухта Триозерье

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