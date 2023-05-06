Заповедник — это территория, куда обычно не пускают туристов, места, где природа сохраняется в своем естественном виде. У вас есть уникальная возможность пожить прямо в заповеднике — в небольшом домике на кордоне, среди живописного леса рядом с морем. Это настоящая перезагрузка: легкий морской ветерок, звуки природы, свежий воздух, от которого все мысли в голове приходят в порядок и становится спокойно и хорошо. Будем гулять по заповедным тропам, плавать в море и, если повезёт, увидим морских котиков и оленей.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Что взять с собой:

— Посуду свою любимую — по желанию (кружка, вилка, ложка, тарелка). В заповеднике всё есть

— Полотенце, купальник, сланцы (аквашузы)

— Кроссовки + запасная обувь

— Тёплая одежда (свитер, колготки /термо бельё, куртка, штаны, 3 пары носков, кепка, нижнее бельё)

— Щётка, паста, салфетки влажные сухие

— Покрывало, постельное белье (обязательно).

На территории заповедника запрещено:

мусорить, рвать растения, заходить за границы (всё покажу на месте), рыбачить, охотиться