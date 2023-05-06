Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза

Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике

Описание
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Ответы на вопросы
Заповедник — это территория, куда обычно не пускают туристов, места, где природа сохраняется в своем естественном виде.

У вас есть уникальная возможность пожить прямо в заповеднике — в небольшом домике на кордоне, среди живописного леса рядом с морем.

Это настоящая перезагрузка: легкий морской ветерок, звуки природы, свежий воздух, от которого все мысли в голове приходят в порядок и становится спокойно и хорошо. Будем гулять по заповедным тропам, плавать в море и, если повезёт, увидим морских котиков и оленей.
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Ближайшие даты:
6
мая
5
июл
6
авг
26
авг
7
сен
12
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Что взять с собой:
— Посуду свою любимую — по желанию (кружка, вилка, ложка, тарелка). В заповеднике всё есть
— Полотенце, купальник, сланцы (аквашузы)
— Кроссовки + запасная обувь
— Тёплая одежда (свитер, колготки /термо бельё, куртка, штаны, 3 пары носков, кепка, нижнее бельё)
— Щётка, паста, салфетки влажные сухие
— Покрывало, постельное белье (обязательно).

На территории заповедника запрещено:
мусорить, рвать растения, заходить за границы (всё покажу на месте), рыбачить, охотиться

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Выезд в 5 утра, автобус собирает участников по маршруту Луговая - центр - Некрасовская - Столетие - вторая речка под мостом - КП2 город Артем
Завершение: Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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