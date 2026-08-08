Тачингоуза — место силы, где правит природа и вечность. Это живописная бухта протяжённостью 2 км с просторным пляжем и нежнейшим песком. С одной стороны побережье окаймлено сопкой Туманной, с другой — скалистыми обрывами и кекурами. К этим красотам мы с вами и отправимся.

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Описание экскурсии

Тачингоуза получила своё поэтическое название от китайского «дацингоуцзы» — большая зелёная падь. Здесь вас ждёт настоящая перезагрузка: лёгкий морской ветерок, звуки природы, свежий воздух, от которого все мысли в голове приходят в порядок.

Мы будем гулять по заповедным тропам, плавать в море и, если повезёт, увидим морских котиков и оленей. Полюбуемся обрамлёнными камнями природными бассейнами — гротами глубиной до трёх метров. Один из кекуров похож на акулёнка, который словно выпрыгивает из воды.

Также на побережье расположено озеро Заря, где обитают единственные в мире пресноводные моллюски — эндемики Лазовского заповедника. Это уникальное место стоит посетить, даже несмотря на долгое время в пути!

Подробная программа

4:30 — выезд из Владивостока

11:00-16:00 — Посещение заповедных бухт Тачингоуза, Заря. Неспешное наслаждение уединёнными живописными местами

16:00 — отправление обратно

22:00 — прибытие во Владивосток

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка по красивым местам с пляжным отдыхом в компании сопровождающего, БЕЗ исторической составляющей. Водитель не является профессиональным гидом, но будет сопровождать вас на всём маршруте и покажет локации.