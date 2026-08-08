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Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза

Отправиться в отдалённый район Приморского края за полной перезагрузкой души и тела (в мини-группе)
Тачингоуза — место силы, где правит природа и вечность. Это живописная бухта протяжённостью 2 км с просторным пляжем и нежнейшим песком. С одной стороны побережье окаймлено сопкой Туманной, с другой — скалистыми обрывами и кекурами. К этим красотам мы с вами и отправимся.
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза

Описание экскурсии

Тачингоуза получила своё поэтическое название от китайского «дацингоуцзы» — большая зелёная падь. Здесь вас ждёт настоящая перезагрузка: лёгкий морской ветерок, звуки природы, свежий воздух, от которого все мысли в голове приходят в порядок.

Мы будем гулять по заповедным тропам, плавать в море и, если повезёт, увидим морских котиков и оленей. Полюбуемся обрамлёнными камнями природными бассейнами — гротами глубиной до трёх метров. Один из кекуров похож на акулёнка, который словно выпрыгивает из воды.

Также на побережье расположено озеро Заря, где обитают единственные в мире пресноводные моллюски — эндемики Лазовского заповедника. Это уникальное место стоит посетить, даже несмотря на долгое время в пути!

Подробная программа

4:30 — выезд из Владивостока
11:00-16:00 — Посещение заповедных бухт Тачингоуза, Заря. Неспешное наслаждение уединёнными живописными местами
16:00 — отправление обратно
22:00 — прибытие во Владивосток

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка по красивым местам с пляжным отдыхом в компании сопровождающего, БЕЗ исторической составляющей. Водитель не является профессиональным гидом, но будет сопровождать вас на всём маршруте и покажет локации.

  • В стоимость всё включено
  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Noah
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кинотеатра «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1889 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!

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