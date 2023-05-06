Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
Заповедник — это территория, куда обычно не пускают туристов, места, где природа сохраняется в своем естественном виде.
У вас есть уникальная возможность пожить прямо в заповеднике — в небольшом домике на кордоне, среди живописного леса рядом с морем.
Это настоящая перезагрузка: легкий морской ветерок, звуки природы, свежий воздух, от которого все мысли в голове приходят в порядок и становится спокойно и хорошо. Будем гулять по заповедным тропам, плавать в море и, если повезёт, увидим морских котиков и оленей.
У вас есть уникальная возможность пожить прямо в заповеднике — в небольшом домике на кордоне, среди живописного леса рядом с морем.
Это настоящая перезагрузка: легкий морской ветерок, звуки природы, свежий воздух, от которого все мысли в голове приходят в порядок и становится спокойно и хорошо. Будем гулять по заповедным тропам, плавать в море и, если повезёт, увидим морских котиков и оленей.
Ближайшие даты:
6
мая
мая
5
июл
июл
6
авг
авг
26
авг
авг
7
сен
сен
12
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Что взять с собой:
— Посуду свою любимую — по желанию (кружка, вилка, ложка, тарелка). В заповеднике всё есть
— Полотенце, купальник, сланцы (аквашузы)
— Кроссовки + запасная обувь
— Тёплая одежда (свитер, колготки /термо бельё, куртка, штаны, 3 пары носков, кепка, нижнее бельё)
— Щётка, паста, салфетки влажные сухие
— Покрывало, постельное белье (обязательно).
На территории заповедника запрещено:
мусорить, рвать растения, заходить за границы (всё покажу на месте), рыбачить, охотиться
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Выезд в 5 утра, автобус собирает участников по маршруту Луговая - центр - Некрасовская - Столетие - вторая речка под мостом - КП2 город АртемЗавершение: Владивосток
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели 397 экскурсий для 316 туристов
Мы команда гидов и сопровождающих в экскурсиях по Приморскому краю. Проводим экскурсии на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!Задать вопрос
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