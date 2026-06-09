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Вдоль по Пушкинской - во Владивостоке

Увидеть дом с привидениями и шахты, где спрятали завод, а ещё узнать местные предания
У подножья сопки Орлиная расположилась одна из старейших и самых красивых улиц Владивостока. Прогуляться по ней я вас и зову. Вы увидите великолепные здания 19–20 веков и уютные закоулки, которые не тронуло время. Узнаете о знаменитых жителях города, населявших Пушкинскую. А ещё я расскажу легенды и мифы, которые в большинстве своём оказываются правдой.
Вдоль по Пушкинской - во Владивостоке
Вдоль по Пушкинской - во Владивостоке
Вдоль по Пушкинской - во Владивостоке

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • дом, где была издана первая газета Владивостока
  • подземные шахты, где спрятали завод
  • Пушкинский сквер и что от него осталось
  • первую церковь и первый большой храм
  • дом с привидениями
  • Восточный институт — первое высшее учебное заведение
  • Горный институт и что было до него
  • лютеранскую кирху Святого Павла

Вы узнаете:

  • о жителях и гостях, которые посещали эту улицу в разное время
  • весёлом пастыре и истории, как можно позвонить Богу
  • потомке великого поэта, в честь которого названа улица

Организационные детали

Маршрут — ~ 3 км. Есть подъёмы и спуски — детям до 12 лет и людям с ограниченными возможностями может быть сложно.

во вторник, среду и четверг в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Пушкинской, 7
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и четверг в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 444 туристов
Меня зовут Елена, я профессиональный гид по Владивостоку, хорошо знаю историю города, достопримечательности и интересные места. Почему именно я? — Обожаю свой край и, как местный житель, глубоко погружена в культурную
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жизнь региона. Мой опыт: 25 лет работы в туризме, аттестованный гид-экскурсовод по Приморскому краю. Родилась и выросла во Владивостоке, моя семья живет здесь уже с конца 19 столетия. Больше всего люблю исторические экскурсии по городу и окрестностям — пешеходные или на собственной машине. Готова поделиться своими знаниями и любовью к родному краю!

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