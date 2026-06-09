У подножья сопки Орлиная расположилась одна из старейших и самых красивых улиц Владивостока. Прогуляться по ней я вас и зову. Вы увидите великолепные здания 19–20 веков и уютные закоулки, которые не тронуло время. Узнаете о знаменитых жителях города, населявших Пушкинскую. А ещё я расскажу легенды и мифы, которые в большинстве своём оказываются правдой.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- дом, где была издана первая газета Владивостока
- подземные шахты, где спрятали завод
- Пушкинский сквер и что от него осталось
- первую церковь и первый большой храм
- дом с привидениями
- Восточный институт — первое высшее учебное заведение
- Горный институт и что было до него
- лютеранскую кирху Святого Павла
Вы узнаете:
- о жителях и гостях, которые посещали эту улицу в разное время
- весёлом пастыре и истории, как можно позвонить Богу
- потомке великого поэта, в честь которого названа улица
Организационные детали
Маршрут — ~ 3 км. Есть подъёмы и спуски — детям до 12 лет и людям с ограниченными возможностями может быть сложно.
во вторник, среду и четверг в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Пушкинской, 7
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и четверг в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 444 туристов
Меня зовут Елена, я профессиональный гид по Владивостоку, хорошо знаю историю города, достопримечательности и интересные места. Почему именно я? — Обожаю свой край и, как местный житель, глубоко погружена в культурную
Входит в следующие категории Владивостока
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