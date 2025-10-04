Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВладивосток - первая встреча
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, насладитесь видами бухты Золотой Рог и откройте для себя его уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по острову Русский
Остров Русский - это не только военная история, но и фантастические виды. Побывайте на Новосильцевской батарее и мысе Вятлина, прогуляйтесь по пляжу
Начало: У здания Гума (Светланская 33) или по договореннос...
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
7931 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Путешествие на мыс Тобизина
Индивидуальная экскурсия на мыс Тобизина для тех, кто ценит природу и захватывающие виды. Без спешки и с комфортом, наслаждайтесь каждым моментом
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Интересное в городе Находка
Откройте для себя великолепие Находки: от величественных скал до мифических гор. Погрузитесь в мир природы и легенд в уютной атмосфере
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
27 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
Остров Русский в Приморском крае - это богатая история и живописные пейзажи. Посетите форт Поспелова и мыс Тобизина, наслаждаясь видами и природой
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 800 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Владивосток вчера и сегодня
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владивостоку, где история оживает на глазах. Узнайте о прошлом и настоящем города на живописных улицах
Начало: На площади Борцов революции
2 янв в 13:00
3 янв в 13:00
1500 ₽ за человека
Водная прогулка
Топ-8 локаций острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
Полюбоваться приморскими пляжами, бухтами, мысами и архипелагами на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 122 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККазакова4 октября 2025Все отлично, Татьяна провела по самым интересным подворотням миллионки и поделилась всеми секретами и тайнами, что та хранила. Экскурсия была супер полноценная и вдохновляющая! Рекомендуем 100 раз!
- ЕЕкатерина23 августа 2025Татьяна, прекрасный гид
Вся встреча прошла как на одном дыхании, без банальных фактов и сухих цифр
Город заиграл новыми красками
Маршрут был продуман и подстраивался под ситуации
Остались самые теплые впечатления
Было очень приятно провести время в такой чудесной компании
- ННаталья9 августа 2025Изучение города начали с этой экскурсии, чему очень рады. Понравилось про современную жизнь города, куда сходить, что попробовать, где что купить. Отлично подойдёт для тех, кто хочет понять и прочувствовать уникальность жизни в городе В.
- ГГалина28 июля 2025Отличная экскурсия, много исторических фактов, и очень много полезной информации о Владивостоке сегодня. Куда сходить, что посмотреть, какие фестивали, театры
