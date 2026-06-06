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Вечерняя прогулка на катере с рассказами от капитана

И открыточными видами Владивостока с воды
Закатное время — самое романтичное во Владивостоке.

Встретьте его на воде! Вы будете любоваться видами из тёплого салона или с открытой палубы — на борту нет закреплённых за пассажирами мест. Послушаете интересные рассказы о городе и местах, которые мы будем проплывать. Выпьете чай или кофе, укутавшись пледом. А при желании — поужинаете на борту.
Вечерняя прогулка на катере с рассказами от капитана
Вечерняя прогулка на катере с рассказами от капитана
Вечерняя прогулка на катере с рассказами от капитана

Описание экскурсии

  • Токаревский маяк.
  • Золотой мост.
  • Полуостров Голдобина.
  • Набережная Цесаревича.
  • Vladivostok Grand Hotel & SPA.
  • Морской вокзал.
  • Морской торговый порт.
  • Военные корабли у причалов.

Организационные детали

  • Поездка проходит на 12-местном катере с тентом от дождя, тёплым салоном и гальюном.
  • Перед выходом проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет.
  • К причалу нужно прийти за 30 минут до старта.
  • Чай, кофе, пледы входят в стоимость. Ужин оплачивается по желанию и предзаказу. Выбор блюд — по меню, которое можно запросить после бронирования.
  • С вами будет гид-капитан из нашей команды.

Обратите внимание

  • На борту запрещена обувь на шпильках.
  • Курение — только в строго отведённых местах.
  • Домашние животные на борт не допускаются.
  • Капитан может изменить маршрут из-за погодных условий.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 25 туристов
Я родился на берегу Японского моря, во Владивостоке. Мой путь в дальнее плавание начался в 2015 году в акватории Приморского края. На борту у нас будет отличная команда профессионалов, которая обеспечит
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вам комфорт и безопасность на протяжении всей поездки. Кроме того, на судне вы сможете насладиться вкусной морской кухней и погрузиться в атмосферу настоящего морского путешествия. Не упустите шанс окунуться в мир морских приключений и забронируйте место на борту уже сейчас!

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