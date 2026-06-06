Закатное время — самое романтичное во Владивостоке.
Встретьте его на воде! Вы будете любоваться видами из тёплого салона или с открытой палубы — на борту нет закреплённых за пассажирами мест. Послушаете интересные рассказы о городе и местах, которые мы будем проплывать. Выпьете чай или кофе, укутавшись пледом. А при желании — поужинаете на борту.
Встретьте его на воде! Вы будете любоваться видами из тёплого салона или с открытой палубы — на борту нет закреплённых за пассажирами мест. Послушаете интересные рассказы о городе и местах, которые мы будем проплывать. Выпьете чай или кофе, укутавшись пледом. А при желании — поужинаете на борту.
Описание экскурсии
- Токаревский маяк.
- Золотой мост.
- Полуостров Голдобина.
- Набережная Цесаревича.
- Vladivostok Grand Hotel & SPA.
- Морской вокзал.
- Морской торговый порт.
- Военные корабли у причалов.
Организационные детали
- Поездка проходит на 12-местном катере с тентом от дождя, тёплым салоном и гальюном.
- Перед выходом проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет.
- К причалу нужно прийти за 30 минут до старта.
- Чай, кофе, пледы входят в стоимость. Ужин оплачивается по желанию и предзаказу. Выбор блюд — по меню, которое можно запросить после бронирования.
- С вами будет гид-капитан из нашей команды.
Обратите внимание
- На борту запрещена обувь на шпильках.
- Курение — только в строго отведённых местах.
- Домашние животные на борт не допускаются.
- Капитан может изменить маршрут из-за погодных условий.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 25 туристов
Я родился на берегу Японского моря, во Владивостоке. Мой путь в дальнее плавание начался в 2015 году в акватории Приморского края. На борту у нас будет отличная команда профессионалов, которая обеспечит
Входит в следующие категории Владивостока
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