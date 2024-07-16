Вы ищите активный отдых во Владивостоке? Тогда вы по адресу! С удовольствием организую вам легкую физическую активность и проведу тур по городу на очень качественных дорогих велосипедах по максимально безопасному маршруту.

Описание экскурсии

Мы посетим знаменитый единственный в России фуникулер, на котором можем сделать остановку чтобы вы могли прокатиться вниз/вверх, далее проедем весь центр города с краткими рассказами интересных фактов, и по тропе здоровья доедем до визитной карточки Владивостока – Токаревского маяка, где устроим фотосессию. Важная информация • Рекомендую надевать удобную одежду и обувь.