Вы ищите активный отдых во Владивостоке? Тогда вы по адресу! С удовольствием организую вам легкую физическую активность и проведу тур по городу на очень качественных дорогих велосипедах по максимально безопасному маршруту.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Мы посетим знаменитый единственный в России фуникулер, на котором можем сделать остановку чтобы вы могли прокатиться вниз/вверх, далее проедем весь центр города с краткими рассказами интересных фактов, и по тропе здоровья доедем до визитной карточки Владивостока – Токаревского маяка, где устроим фотосессию. Важная информация • Рекомендую надевать удобную одежду и обувь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вантовые мосты
- Фуникулер
- Токаревский маяк
- Яхт-клуб «7 футов»
- Набережные Владивостока
- Центральный фонтан
Что включено
- Аренда безопасных велосипедов профессионального уровня
- Услуги гида
- Услуги фотографа
Что не входит в цену
- За доп. плату мы можем вместо города выбраться на природу с великами и организовать велотур в диких и очень красивых местах Русского острова или любого другого места в Приморском крае
Место начала и завершения?
Ул. Толстого, д. 52
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Рекомендую надевать удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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