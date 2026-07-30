Приглашаю вас на экскурсию по самым красивым природным достопримечательностям. Увидите мыс Тобизина и мыс Вятлина, сделаете красивые фотографии, а так же насладитесь морским бризом и живописным пейзажем. Посмотрите на панораму Владивостока.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает на Экскурсии: *Современные гиганты Владивостока — мосты Золотой и Русский.

** С их высоты город, острова и бескрайнее Японское море выглядят как кадры из фантастического фильма. *Остров Русский** — это не просто остров, а целая дикая вселенная в черте города. Леса, скалы, тайные бухты и ветер, который пахнет свободой. *Гора Вятлина** — лучшая точка для фото, где дух захватывает дважды: от красоты и от высоты. Отсюда видно необитаемые острова — туда не добраться по земле, но глаз летит без препятствий. *Мыс Тобизина — треккинг на край земли.

** Всего 2,5 км. в одну сторону — и вы стоите там, где суша шепчет морю: «Дальше только ты». Здесь начинается территория настоящего приключения. *Лисы — местные знаменитости.

** Миловидные, наглые и невероятно фотогеничные. Они встречают гостей как старых друзей (и очень ждут угощений). Подкармливать, конечно, не стоит, но пара печенек в рюкзаке гарантирует вам королевскую фотосессию с пушистым гидом. *После головокружительных панорам — заглянем в любимые места владивостокских экстремалов.

** Роупджамперы и клиффдайверы прыгают здесь в неизведанность. И вы поймёте, почему. *Выходим на плато мыса** — перед нами остров Шкота и местная фауна. В разное время года здесь можно встретить нерп, орланов или просто бесконечный простор воды и неба. *Сыграем мелодию на пианино… на краю обрыва.

** Звук, ветер и Тихий океан внизу — такого рояля у вас точно не было. *Посетим самый высокий мыс острова — мыс Шмидта.

** Отсюда открывается вид, ради которого стоит бросить всё и приехать во Владивосток. *И финальный аккорд — памятное фото с настоящей 2000-рублёвой купюрой на мысе Назимова.

* Теперь у вас есть не просто сувенир, а живое подтверждение: вы были на той самой земле, которую рисуют на деньгах.

** Теперь у вас есть не просто сувенир, а живое подтверждение: вы были на той самой земле, которую рисуют на деньгах.