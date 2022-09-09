Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике

Приглашаю вас на экскурсию по самым красивым природным достопримечательностям

Приглашаю вас на экскурсию по самым красивым природным достопримечательностям.

Увидите мыс Тобизина и мыс Вятлина, сделаете красивые фотографии, а так же насладитесь морским бризом и живописным пейзажем. Посмотрите на панораму Владивостока.

Весь маршрут мы проедем на легендарном Японском внедорожнике Toyota Land Cruiser с рулем на правильной стороне!
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике

Что вас ожидает 🤩

  • Архипелаг Императрицы Евгении
  • Остров Русский
  • Мыс Тобизина
  • Форт Поспелова
  • Новосильцевская береговая батарея
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Самые красивые природные достопримечательности острова Русский
Остров Русский – один из самых красивых и больших островов в архипелаге Императрицы Евгении. Здесь я вам покажу не только самые красивые природные достопримечательности острова, такие как мыс Тобизина и мыс Вятлина. Но также провезу на исторические споты: Форт Поспелова с лабиринтами острова Русский и Новосильцевская береговая батарея.
Весь маршрут мы проедем на подготовленном авто.

Историческая часть

Первой остановкой будет форт Поспелова, с которого можно хорошо разглядеть мост на остров Русский, соединяющий материковую часть Владивостока с ее островной частью. Посмотреть на панораму Владивостока, стоящие на рейде корабли в проливе Босфор Восточный и виднеющийся вдали маяк на острове Скрыплева (есть бинокль для лучшего обзора). Далее пройти в сам форт, где я расскажу о его истории и значимости во время русской японской и других войн.

Природная часть

После ознакомления с историей острова мы проедем на внедорожнике максимально близко к мысу Тобизина, так у вас будет больше времени для того, чтобы сделать красивые фотографии, а так же насладиться морским бризом и живописным пейзажем. Попутно расскажу о колорите Приморского края, а так же поделюсь некоторыми лайфхаками, например, где местные покупают камчатского краба или где самый вкусный гребешок в городе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсия
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля / апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Учтите
  • Что погода во Владивостоке переменчивая
  • Возьмите с собой теплую одежду. Наденьте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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