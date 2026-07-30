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На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина

Индивидуальная экскурсия по острову Русский и мысу Тобизина на внедорожнике
Приглашаю вас на экскурсию по самым красивым природным достопримечательностям.

Увидите мыс Тобизина и мыс Вятлина, сделаете красивые фотографии, а так же насладитесь морским бризом и живописным пейзажем. Посмотрите на панораму Владивостока.
5
32 отзыва
На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина
На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина
На край земли - за полдня: Русский остров и мыс Тобизина

Описание экскурсии

Что вас ожидает на Экскурсии:

*Современные гиганты Владивостока — мосты Золотой и Русский.
** С их высоты город, острова и бескрайнее Японское море выглядят как кадры из фантастического фильма.
  • *Остров Русский** — это не просто остров, а целая дикая вселенная в черте города. Леса, скалы, тайные бухты и ветер, который пахнет свободой.
  • *Гора Вятлина** — лучшая точка для фото, где дух захватывает дважды: от красоты и от высоты. Отсюда видно необитаемые острова — туда не добраться по земле, но глаз летит без препятствий.
  • *Мыс Тобизина — треккинг на край земли.
    • ** Всего 2,5 км. в одну сторону — и вы стоите там, где суша шепчет морю: «Дальше только ты». Здесь начинается территория настоящего приключения.
  • *Лисы — местные знаменитости.
    • ** Миловидные, наглые и невероятно фотогеничные. Они встречают гостей как старых друзей (и очень ждут угощений). Подкармливать, конечно, не стоит, но пара печенек в рюкзаке гарантирует вам королевскую фотосессию с пушистым гидом.
  • *После головокружительных панорам — заглянем в любимые места владивостокских экстремалов.
    • ** Роупджамперы и клиффдайверы прыгают здесь в неизведанность. И вы поймёте, почему.
  • *Выходим на плато мыса** — перед нами остров Шкота и местная фауна. В разное время года здесь можно встретить нерп, орланов или просто бесконечный простор воды и неба.
  • *Сыграем мелодию на пианино… на краю обрыва.
    • ** Звук, ветер и Тихий океан внизу — такого рояля у вас точно не было.
  • *Посетим самый высокий мыс острова — мыс Шмидта.
    • ** Отсюда открывается вид, ради которого стоит бросить всё и приехать во Владивосток.
  • *И финальный аккорд — памятное фото с настоящей 2000-рублёвой купюрой на мысе Назимова.
    • * Теперь у вас есть не просто сувенир, а живое подтверждение: вы были на той самой земле, которую рисуют на деньгах.
    ** Теперь у вас есть не просто сувенир, а живое подтверждение: вы были на той самой земле, которую рисуют на деньгах.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Золотой мост
    • Русский
    • Кампусом ДВФУ
    • Океанариум
    • Бухта Ахлестышева
    • Бухта Чернышева
    • Мыс Шмидта
    • Мыс Тобизина
    • Знаменитое пианино на Великокняжеской батарее
    • Бухта Карпинского
    • Мыс Назимова
    Что включено
    • Трансфер
    • Экскурсия
    Что не входит в цену
    • Питание
    Место начала и завершения?
    Возле вашего отеля/апартаментов
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 4 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на последних 30 из 32 отзывов
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    32
    4
    3
    2
    1
    В
    Невозможно описать восторг и эмоции от увиденного, маршрут невероятной красоты, захватывает дух от мощи и красоты природы, стихии.
    Действительно край Земли, я до сих не верю в то, что увидела это
    читать дальшеуменьшить

    своими глазами.
    Особая благодарность Павлу, за его лёгкость и внимание к деталям, это была не экскурсия, а прогулка, наполненная яркими моментами, которые навсегда останутся в памяти.
    Этот день вкруг изменил моё мнение о месте и о городе. Благодарю ❤️

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    А
    Экскурсия оказалась даже лучше, чем я думала! Мыс Тобизина поразил своей энергетикой и пейзажами, а форты впечатлили размахом. Благодаря увлечённому гиду Артёму история ожила, и время пролетело незаметно. Обязательно приеду ещё.
    Вам был полезен этот отзыв?
    А
    Дети были в полном восторге: лазили по фортам, искали крабов у мыса, слушали увлекательные истории. Гид Алена мастерски заинтересовывает и детей, и взрослых. Поездка на внедорожнике к мысу добавила адреналина. Всё организовано отлично.
    Вам был полезен этот отзыв?
    С
    Нашли невероятно живописное место! Закатные виды с мыса Тобизина, пустынные пляжи и скалы создали особую атмосферу. Отдельное спасибо гиду за прекрасные фотосессию и тёплый приём.
    Вам был полезен этот отзыв?
    Д
    Настоящий рай для фотографа! Суровые форты и дикая, космическая красота мыса Тобизина — бесконечный источник вдохновения. Гид, сам увлекающийся фото, показал лучшие ракурсы и время для съёмок. Планирую вернуться с коллегами.
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    О
    Переживала о нагрузках, но маршрут был комфортным, транспорт удобным. Виды потрясающие, воздух чистый. Гид Владислав проявил заботу и внимание ко всем. Открыла для себя удивительный уголок природы и очень довольна.
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