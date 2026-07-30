Приглашаю вас на экскурсию по самым красивым природным достопримечательностям.
Увидите мыс Тобизина и мыс Вятлина, сделаете красивые фотографии, а так же насладитесь морским бризом и живописным пейзажем. Посмотрите на панораму Владивостока.
Увидите мыс Тобизина и мыс Вятлина, сделаете красивые фотографии, а так же насладитесь морским бризом и живописным пейзажем. Посмотрите на панораму Владивостока.
Описание экскурсии
Что вас ожидает на Экскурсии:
*Современные гиганты Владивостока — мосты Золотой и Русский.
** С их высоты город, острова и бескрайнее Японское море выглядят как кадры из фантастического фильма.
*Остров Русский** — это не просто остров, а целая дикая вселенная в черте города. Леса, скалы, тайные бухты и ветер, который пахнет свободой. *Гора Вятлина** — лучшая точка для фото, где дух захватывает дважды: от красоты и от высоты. Отсюда видно необитаемые острова — туда не добраться по земле, но глаз летит без препятствий. *Мыс Тобизина — треккинг на край земли.
** Всего 2,5 км. в одну сторону — и вы стоите там, где суша шепчет морю: «Дальше только ты». Здесь начинается территория настоящего приключения.
*Лисы — местные знаменитости.
** Миловидные, наглые и невероятно фотогеничные. Они встречают гостей как старых друзей (и очень ждут угощений). Подкармливать, конечно, не стоит, но пара печенек в рюкзаке гарантирует вам королевскую фотосессию с пушистым гидом.
*После головокружительных панорам — заглянем в любимые места владивостокских экстремалов.
** Роупджамперы и клиффдайверы прыгают здесь в неизведанность. И вы поймёте, почему.
*Выходим на плато мыса** — перед нами остров Шкота и местная фауна. В разное время года здесь можно встретить нерп, орланов или просто бесконечный простор воды и неба. *Сыграем мелодию на пианино… на краю обрыва.
** Звук, ветер и Тихий океан внизу — такого рояля у вас точно не было.
*Посетим самый высокий мыс острова — мыс Шмидта.
** Отсюда открывается вид, ради которого стоит бросить всё и приехать во Владивосток.
*И финальный аккорд — памятное фото с настоящей 2000-рублёвой купюрой на мысе Назимова.
* Теперь у вас есть не просто сувенир, а живое подтверждение: вы были на той самой земле, которую рисуют на деньгах.
** Теперь у вас есть не просто сувенир, а живое подтверждение: вы были на той самой земле, которую рисуют на деньгах.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотой мост
- Русский
- Кампусом ДВФУ
- Океанариум
- Бухта Ахлестышева
- Бухта Чернышева
- Мыс Шмидта
- Мыс Тобизина
- Знаменитое пианино на Великокняжеской батарее
- Бухта Карпинского
- Мыс Назимова
Что включено
- Трансфер
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля/апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Невозможно описать восторг и эмоции от увиденного, маршрут невероятной красоты, захватывает дух от мощи и красоты природы, стихии.
Действительно край Земли, я до сих не верю в то, что увидела это
Действительно край Земли, я до сих не верю в то, что увидела это
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А
Экскурсия оказалась даже лучше, чем я думала! Мыс Тобизина поразил своей энергетикой и пейзажами, а форты впечатлили размахом. Благодаря увлечённому гиду Артёму история ожила, и время пролетело незаметно. Обязательно приеду ещё.
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А
Дети были в полном восторге: лазили по фортам, искали крабов у мыса, слушали увлекательные истории. Гид Алена мастерски заинтересовывает и детей, и взрослых. Поездка на внедорожнике к мысу добавила адреналина. Всё организовано отлично.
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С
Нашли невероятно живописное место! Закатные виды с мыса Тобизина, пустынные пляжи и скалы создали особую атмосферу. Отдельное спасибо гиду за прекрасные фотосессию и тёплый приём.
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Д
Настоящий рай для фотографа! Суровые форты и дикая, космическая красота мыса Тобизина — бесконечный источник вдохновения. Гид, сам увлекающийся фото, показал лучшие ракурсы и время для съёмок. Планирую вернуться с коллегами.
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О
Переживала о нагрузках, но маршрут был комфортным, транспорт удобным. Виды потрясающие, воздух чистый. Гид Владислав проявил заботу и внимание ко всем. Открыла для себя удивительный уголок природы и очень довольна.
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