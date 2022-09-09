Самые красивые природные достопримечательности острова Русский

Остров Русский – один из самых красивых и больших островов в архипелаге Императрицы Евгении. Здесь я вам покажу не только самые красивые природные достопримечательности острова, такие как мыс Тобизина и мыс Вятлина. Но также провезу на исторические споты: Форт Поспелова с лабиринтами острова Русский и Новосильцевская береговая батарея.

Весь маршрут мы проедем на подготовленном авто.

Историческая часть

Первой остановкой будет форт Поспелова, с которого можно хорошо разглядеть мост на остров Русский, соединяющий материковую часть Владивостока с ее островной частью. Посмотреть на панораму Владивостока, стоящие на рейде корабли в проливе Босфор Восточный и виднеющийся вдали маяк на острове Скрыплева (есть бинокль для лучшего обзора). Далее пройти в сам форт, где я расскажу о его истории и значимости во время русской японской и других войн.

Природная часть

После ознакомления с историей острова мы проедем на внедорожнике максимально близко к мысу Тобизина, так у вас будет больше времени для того, чтобы сделать красивые фотографии, а так же насладиться морским бризом и живописным пейзажем. Попутно расскажу о колорите Приморского края, а так же поделюсь некоторыми лайфхаками, например, где местные покупают камчатского краба или где самый вкусный гребешок в городе.