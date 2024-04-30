Весь Владивосток за 5 часов

Приглашаю на автомобильно-пешеходную экскурсию по основным достопримечательностям города Владивосток и острова Русский.

В путешествии вы побываете в знаковых местах, пройдетесь по главным улицам и набережным, поднимитесь на видовые площадкам и мостам.

Полюбуетесь разнообразными архитектурными стилями, узнаете историю города и его самые необычные факты.
5
2 отзыва
Весь Владивосток за 5 часов
Весь Владивосток за 5 часов
Весь Владивосток за 5 часов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что вас ожидает:

  • Спортивная набережная
  • Маяк Токаревского
  • Ж/д вокзал
  • Морской вокзал
  • Бухта Золотой Рог
  • Корабельная набережная
  • Набережная Цесаревича
  • Светланская
  • Пушкинская
  • Видовая площадка
  • Мост Золотой
  • Бухта Улисс
  • Бухта Патрокл
  • Бухта Соболь
  • Бухта Стеклянная
  • Мост на остров Русский
  • Батарея Новосильцевская
  • Университетский проспект
  • Батарея Ворошиловская
  • Видовая гора Вятлина

Описание экскурсии

Что вас ожидает:• Побываете на берегах Амурского и Уссурийского залива, пройдетесь по песчано-галечной косе маяка Токаревского и бухты Стеклянной.
  • Проедем по замечательным мостам на остров Русский, где увидим Новосильцевскую и Ворошиловскую батареи, на вершине горы Вятлина рассмотрим архипелаг императрицы Евгении, бухты Карпинского и Халуай.
  • На обратном пути по желанию клиента могу завести в Океанариум.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Спортивная набережная
  • Маяк Токаревского
  • Ж/д вокзал
  • Морской вокзал
  • Бухта Золотой Рог
  • Корабельная набережная
  • Набережная Цесаревича
  • Светланская
  • Пушкинская
  • Видовая площадка
  • Мост Золотой
  • Бухта Улисс
  • Бухта Патрокл
  • Бухта Соболь
  • Бухта Стеклянная
  • Мост на остров Русский
  • Батарея Новосильцевская
  • Университетский проспект
  • Батарея Ворошиловская
  • Видовая гора Вятлина
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты в музей
  • Питание
Место начала и завершения?
По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
30 апр 2024
Большое спасибо Александру за отличную экскурсию по Владивостоку! За 5 часов посмотрели все основные достопримечательности города, проехали по мостам, посетили остров Русский. Получили невероятное удовольствие и много прекрасных воспоминаний и фотографий!
Л
25 мар 2024
Были на экскурсии 22 марта 2024г. Очень понравилось! Гид Александр интересную провел экскурсию. За 5 часов и во Владивостоке достопримечательности посмотрели, и остров Русский посетили. Александр, кроме экскурсии, много чего полезного рассказал о Владивостоке: где побывать, что и где купить и др. Даже в магазины завёз и подсказал что попробовать местного производства. Спасибо ему огромное за такое внимание к клиентам!

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