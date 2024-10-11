6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивостокская крепость острова Русского+Архипелаг Императрицы Евгении
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: В любое время
30 окт в 09:00
31 окт в 09:00
от 11 200₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Форпост города Владивосток
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
29 окт в 09:00
от 10 000₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Весь Владивосток за 5 часов
Начало: По желанию клиента
Завтра в 09:00
29 окт в 09:00
13 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна11 октября 202423 сентября были на экскурсии по фортам о. Русский с Фаридом. Очень рады, что выбрали данную экскурсию. Фарид - интеллигентный,
- ННаталья30 сентября 2024Экскурсия была выбрана спонтанно, но я даже не ожидала, что останусь в полном восторге! Фарид очень внимательный и отзывчивый, пошёл
- ДДенис25 августа 2024Прошло 3 недели с даты проведения экскурсии, а эмоции и хорошие впечатления до сих пор не проходят. Что сказать… Фарид
- ММакарова23 августа 2024Мы бывали в разных городах России. Многое видели. Экскурсия огонь! Проехали по многим местам. Многое узнали о Владивостоке. Как сказал один
- ЯЯновская26 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Нас встретили, несмотря на дождь, экскурсия состоялась, посмотрели, пофоткались и даже пообедали) рекомендую! Остались очень довольны, гид подготовлен полностью, есть даже распечатки фото, на телефон некоторые видео скинул, фоткал нас, учитывает пожелания. Молодец!!!
- ООльга19 июля 2024Очень интересная и позновательная экскурсия. Гид просто супер. Его рассказ на столько интересен,что временами рот открывался. Очень рекомендую!
- ААнастасия30 апреля 2024Большое спасибо Александру за отличную экскурсию по Владивостоку! За 5 часов посмотрели все основные достопримечательности города, проехали по мостам, посетили остров Русский. Получили невероятное удовольствие и много прекрасных воспоминаний и фотографий!
- ЕЕлена9 сентября 2023Отличная поездка по острову Русский, объехать удалось практически весь, маршрут продуман, прекрасные виды, Михаил как сопровождающий и как водитель - на высоте!! Очень понравился парк Патриот, в частности Ворошиловская батарея, восторг! Огорчило заброшенное состояние фортов, но это проблема не экскурсовода)
- ООльга3 августа 2023Добрый день! Рекомендую всем данную экскурсию с Фаридом. Провели замечательный день. Было дано много информации и исторических фактов. Гид прекрасно владеет темой. Прекрасная история Дальнего Востока и шикарная природа. Фарид доброжелательный человек и знающий специалист.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Карпинского»
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