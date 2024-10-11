читать дальше

из наших:"Никогда не думал, что экскурсия может быть такой познавательный и интересной. Становиться понятно, чем город дышит!". Город расположен на сопках. То вниз, то вверх. Прогулка по городу на ногах - дело молодых и выносливых. Самостоятельно, не зная куда ехать и куда сходить, трудно добираться и дорого. А здесь провезут, покажут, расскажут не только об основном, но и о тонкостях тех или иных сооружений и построек, подождут пока сфотогрофируемся, пока полюбуемся на красоты. Наша компания осталась в полной мере довольна! Хорошее время препровождение в приятным гидом с искромётным чувством юмора и и фантастической харизмой!