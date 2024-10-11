Бухта Карпинского – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Бухта Карпинского» во Владивостоке, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Владивостокская крепость острова Русского+Архипелаг Императрицы Евгении
Пешая
4 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивостокская крепость острова Русского+Архипелаг Императрицы Евгении
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Расписание: В любое время
30 окт в 09:00
31 окт в 09:00
от 11 200 за всё до 2 чел.
Форпост города Владивосток
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Форпост города Владивосток
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
29 окт в 09:00
от 10 000 за всё до 3 чел.
Весь Владивосток за 5 часов
На машине
4 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Весь Владивосток за 5 часов
Начало: По желанию клиента
Завтра в 09:00
29 окт в 09:00
13 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    11 октября 2024
    Владивостокская крепость острова Русского+Архипелаг Императрицы Евгении
    23 сентября были на экскурсии по фортам о. Русский с Фаридом. Очень рады, что выбрали данную экскурсию. Фарид - интеллигентный,
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    образованный, увлеченный своим делом человек. Получили большое количество интересной и структурированной информации. Фарид рассказывает легко и непринужденно для восприятия. Посетили батареи и форты. Где было можно, все обошли снаружи и внутри, не замечая времени. Отдельное спасибо за ответы на все наши многочисленные вопросы! И еще мы купили после экскурсии книгу о истории о. Русский по рекомендации Фарида. Всем любителям истории и природы искренне рекомендую эту экскурсию с Фаридом!

  • Н
    Наталья
    30 сентября 2024
    Форпост города Владивосток
    Экскурсия была выбрана спонтанно, но я даже не ожидала, что останусь в полном восторге! Фарид очень внимательный и отзывчивый, пошёл
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    на встречу и мы немного скорректировали план экскурсии. Очень интересно рассказывает, много деталей, исторические фотографии, ответы на дополнительные вопросы. Монументальные постройки завораживают, а виды не оставят вас равнодушными. Однозначно рекомендую к посещению.

  • Д
    Денис
    25 августа 2024
    Форпост города Владивосток
    Прошло 3 недели с даты проведения экскурсии, а эмоции и хорошие впечатления до сих пор не проходят. Что сказать… Фарид
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    молодец! Крайне интересно и познавательно. Провёл по всем знаковым местам острова Русский. Осведомлённость экскурсовода приятно удивляет! Замечательно знает историю мест. Очень открытый, эрудированный и с прекрасным чувством юмора молодой человек. Было крайне интересно. Комфортное и просторное авто. Однозначно рекомендую!

  • М
    Макарова
    23 августа 2024
    Весь Владивосток за 5 часов
    Мы бывали в разных городах России. Многое видели. Экскурсия огонь! Проехали по многим местам. Многое узнали о Владивостоке. Как сказал один
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    из наших:"Никогда не думал, что экскурсия может быть такой познавательный и интересной. Становиться понятно, чем город дышит!". Город расположен на сопках. То вниз, то вверх. Прогулка по городу на ногах - дело молодых и выносливых. Самостоятельно, не зная куда ехать и куда сходить, трудно добираться и дорого. А здесь провезут, покажут, расскажут не только об основном, но и о тонкостях тех или иных сооружений и построек, подождут пока сфотогрофируемся, пока полюбуемся на красоты. Наша компания осталась в полной мере довольна! Хорошее время препровождение в приятным гидом с искромётным чувством юмора и и фантастической харизмой!

  • Я
    Яновская
    26 июля 2024
    Весь Владивосток за 5 часов
    Очень понравилась экскурсия. Нас встретили, несмотря на дождь, экскурсия состоялась, посмотрели, пофоткались и даже пообедали) рекомендую! Остались очень довольны, гид подготовлен полностью, есть даже распечатки фото, на телефон некоторые видео скинул, фоткал нас, учитывает пожелания. Молодец!!!
  • О
    Ольга
    19 июля 2024
    Форпост города Владивосток
    Очень интересная и позновательная экскурсия. Гид просто супер. Его рассказ на столько интересен,что временами рот открывался. Очень рекомендую!
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Весь Владивосток за 5 часов
    Большое спасибо Александру за отличную экскурсию по Владивостоку! За 5 часов посмотрели все основные достопримечательности города, проехали по мостам, посетили остров Русский. Получили невероятное удовольствие и много прекрасных воспоминаний и фотографий!
  • Е
    Елена
    9 сентября 2023
    Владивостокская крепость острова Русского+Архипелаг Императрицы Евгении
    Отличная поездка по острову Русский, объехать удалось практически весь, маршрут продуман, прекрасные виды, Михаил как сопровождающий и как водитель - на высоте!! Очень понравился парк Патриот, в частности Ворошиловская батарея, восторг! Огорчило заброшенное состояние фортов, но это проблема не экскурсовода)
  • О
    Ольга
    3 августа 2023
    Владивостокская крепость острова Русского+Архипелаг Императрицы Евгении
    Добрый день! Рекомендую всем данную экскурсию с Фаридом. Провели замечательный день. Было дано много информации и исторических фактов. Гид прекрасно владеет темой. Прекрасная история Дальнего Востока и шикарная природа. Фарид доброжелательный человек и знающий специалист.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Карпинского»

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  5. Кравцовские водопады
  6. Набережная
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  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в октябре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Бухта Карпинского" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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