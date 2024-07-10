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связь от гида Александра. Хочу отметить одни плюсы нашей экскурсии: + комфортная машина; + гид подъехал туда, где мы проживали; + Александр очень доброжелательный как родной человек; +с чувством юмора; +очень владеет историей своего края и не только (к примеру, даты Александр как таблицу умножения знает); +быстро формирует по ходу дела маршрут (к примеру,если мы там были, то Александр перестраивается и провозит по другим достопримечательностям); +остановки с фотосессией; +посоветовал магазин, где есть много различных экзотических фруктов которые мы ни разу не пробовали и названия незнали, шоколад, птичье молоко, но это не просто шоколад, птичье молоко, а это … ….. Если вам интересно, что это за шоколад, а мы действительно не видели и не пробовали ни разу, то советую всем эту экскурсию и тогда вы узнаете с каким ингредиентом этоти вкусняшки👍👍👍 Спасибо Александр вам большое. С уважением Иркутская область Нижнеудинский район р. п Атагай🤗🤗🤗