Километровый столб 9288 – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Километровый столб 9288» во Владивостоке, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Владивосток и остров Русский за один день на транспорте туриста
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Владивосток и остров Русский за один день на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Владивостоку
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Владивостоку
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
13 янв в 09:00
14 янв в 09:00
от 4 900 за всё до 5 чел.
Владивосток портовый город днем и ночью
Пешая
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Владивосток портовый город днем и ночью
Начало: По желанию клиента
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
8 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    10 июля 2024
    Владивосток портовый город днем и ночью
    9 июля 2024 года мы заказали вечернюю индивидуальную трёх часовую экскурсию по городу Владивосток. Сразу же на телефон была обратная
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    связь от гида Александра. Хочу отметить одни плюсы нашей экскурсии: + комфортная машина; + гид подъехал туда, где мы проживали; + Александр очень доброжелательный как родной человек; +с чувством юмора; +очень владеет историей своего края и не только (к примеру, даты Александр как таблицу умножения знает); +быстро формирует по ходу дела маршрут (к примеру,если мы там были, то Александр перестраивается и провозит по другим достопримечательностям); +остановки с фотосессией; +посоветовал магазин, где есть много различных экзотических фруктов которые мы ни разу не пробовали и названия незнали, шоколад, птичье молоко, но это не просто шоколад, птичье молоко, а это … ….. Если вам интересно, что это за шоколад, а мы действительно не видели и не пробовали ни разу, то советую всем эту экскурсию и тогда вы узнаете с каким ингредиентом этоти вкусняшки👍👍👍 Спасибо Александр вам большое. С уважением Иркутская область Нижнеудинский район р. п Атагай🤗🤗🤗

  • И
    Ирина
    11 июня 2024
    Владивосток портовый город днем и ночью
    Хочется сказать большое спасибо Александру за проведённую экскурсию! Первый раз в городе, но благодаря Александру уже успели почувствовать особую атмосферу
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    Владивостока и проникнуться к нему симпатией! Экскурсия насыщенная, интересная, познавательная) А сам Александр очень отзывчивый и внимательный. Как опытные путешественники очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Километровый столб 9288»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Владивосток портовый город днем и ночью
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в октябре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Километровый столб 9288" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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