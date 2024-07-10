5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Владивосток и остров Русский за один день на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Владивостоку
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
13 янв в 09:00
14 янв в 09:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Владивосток портовый город днем и ночью
Начало: По желанию клиента
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна10 июля 20249 июля 2024 года мы заказали вечернюю индивидуальную трёх часовую экскурсию по городу Владивосток. Сразу же на телефон была обратная
- ИИрина11 июня 2024Хочется сказать большое спасибо Александру за проведённую экскурсию! Первый раз в городе, но благодаря Александру уже успели почувствовать особую атмосферу
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Километровый столб 9288»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в октябре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Километровый столб 9288" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2024 год по теме «Километровый столб 9288», 15 ⭐ отзывов, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь