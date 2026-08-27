Морские на катере – экскурсии во Владивостоке

Найдено 45 экскурсий в категории «Морские на катере» во Владивостоке, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Морское путешествие по островам Японского моря
На катере
6 часов
317 отзывов
Фотопрогулка
до 13 чел.
Лучший выбор
Морское путешествие по островам Японского моря
Розовые пещеры, морские котики и вкусный перекус - групповая поездка с остановкой на о. Шкота
Начало: На ул. Набережная
Расписание: ежедневно в 07:00
29 авг в 07:00
30 авг в 07:00
8900 ₽ за человека
Котики и морики - мини-приключение на катере во Владивостоке
На катере
4 часа
52 отзыва
Фотопрогулка
до 11 чел.
Лучший выбор
Котики и морики - мини-приключение на катере во Владивостоке
Увидеть острова Верховского и их обитателей, подышать морским воздухом и покупаться
Начало: На ул. Набережная 13
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Завтра в 13:30
29 авг в 13:30
5900 ₽ за человека
Море, закат, Владивосток. Вечерняя экскурсия на катере
На катере
2 часа
264 отзыва
Групповая
до 13 чел.
В тренде
Море, закат, Владивосток. Вечерняя экскурсия на катере
В небольшой группе отправиться к лучшим видам на город, бухты, мосты и маяк
Начало: На ул. Набережная 13
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
29 авг в 18:00
3900 ₽ за человека
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
На катере
3 часа
101 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Исследовать живописные локации в окрестностях города за 3 часа
Начало: О. Русский ул. Поселок канал 30
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 34 000 ₽ за всё до 8 чел.
Морское гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
На катере
SUP-прогулки
9 часов
90 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Морское гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа)
Полакомиться морепродуктами с бокалом вина и восхититься невероятной природой Дальнего Востока
Начало: Токаревский маяк
29 авг в 09:00
31 авг в 09:00
10 990 ₽ за человека
На остров Путятина, к сивучам и ларгам - из Владивостока
На автобусе
На катере
На микроавтобусе
13 часов
54 отзыва
Групповая
На остров Путятина, к сивучам и ларгам - из Владивостока
Отправиться к живописным местам Приморья: маяку посреди моря, бухтам Мраморная и Черепаха
Начало: На Трамвайной улице
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
30 авг в 08:00
1 сен в 07:00
8300 ₽ за человека
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
На катере
8 часов
104 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Морское приключение во Владивостоке: мыс Тобизина, котики и морепродукты
Групповая прогулка на катере к островам Русский и Шкота с обедом на мореферме
Начало: Маяк Токаревского
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
8950 ₽ за человека
Морская прогулка «Вечерний Владивосток»
На катере
2.5 часа
21 отзыв
Групповая
В тренде
Морская прогулка «Вечерний Владивосток»
Насладиться романтикой заката, увидеть город с воды и узнать чуть больше о нём
Начало: У станции «Моргородок»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
3500 ₽ за человека
К нерпам и дальневосточным леопардам - из Владивостока
На машине
На катере
7 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
К нерпам и дальневосточным леопардам - из Владивостока
Уникальная возможность увидеть морских львов и нерп в их среде, а также посетить сафари-парк с редкими животными
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от 45 000 ₽ за всё до 4 чел.
Морская рыбалка во Владивостоке
12 часов
23 отзыва
Билеты
Морская рыбалка во Владивостоке
Отправиться на охоту за обитателями Японского моря
Начало: В бухте Новик
Расписание: ежедневно в 07:00
30 авг в 07:00
31 авг в 07:00
7200 ₽ за билет
Из Владивостока - к местам обитания сивучей и тюленей
На автобусе
На катере
13 часов
45 отзывов
Групповая
Из Владивостока - к местам обитания сивучей и тюленей
Групповая прогулка на катере с посещением лежбищ животных и морских бухт
Начало: На площади Луговой
Расписание: во вторник и воскресенье в 07:00
30 авг в 07:00
1 сен в 07:00
8600 ₽ за человека
Морская рыбалка на камбалу
На катере
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Морская рыбалка на камбалу
Готовы к захватывающей рыбалке на камбалу? Быстроходный катер доставит вас к лучшим местам в Уссурийском заливе. Насладитесь уловом и пикником на борту
Начало: Остров Русский, бухта Новик
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
На катере
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Наслаждаться морскими видами целых 4 часа
Начало: О. Русский поселок канал 30
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от 48 000 ₽ за всё до 8 чел.
Вокруг императорских островов на катере
На катере
7.5 часов
17 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Вокруг императорских островов на катере
Погрузитесь в мир природы и приключений на катере вокруг островов Императрицы Евгении. Впечатляющие виды и уникальные локации ждут вас
Начало: Токаревский маяк
1 сен в 09:00
6 сен в 09:00
10 990 ₽ за человека
Морская рыбалка во Владивостоке
На катере
5 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Морская рыбалка во Владивостоке
Готовы к незабываемой рыбалке? Присоединяйтесь к увлекательной морской прогулке на катере и поймайте свою рыбу мечты в водах Владивостока
Начало: Бухта Труда на острове Русский
5 сен в 08:00
6 сен в 08:00
от 39 000 ₽ за всё до 4 чел.
Морская прогулка во Владивостоке: под мостами и закатными огнями с дегустацией морепродуктов
На машине
На катере
2 часа
26 отзывов
Групповая
до 22 чел.
Морская прогулка во Владивостоке: под мостами и закатными огнями с дегустацией морепродуктов
Отправиться на незабываемое свидание с морем и встретить закат на борту катера
Начало: На одном из пирсов города
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
29 авг в 19:30
6400 ₽ за человека
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
На машине
10 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственный Аскольд: остров с богатым животным миром и любопытной историей
Остров Аскольд приглашает на незабываемую водную прогулку. Вас ждут скалистые пейзажи, дикие пляжи и захватывающая история Приморья
Начало: В городе Фокино
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
от 48 000 ₽ за всё до 4 чел.
Остров Аскольд, тюлени и маяки: групповая поездка на автобусе и катере
На автобусе
На катере
На микроавтобусе
13 часов
22 отзыва
Групповая
Остров Аскольд, тюлени и маяки: групповая поездка на автобусе и катере
Погрузитесь в атмосферу приключений на острове Аскольд. Узнайте его историю, полюбуйтесь маяками и тюленями, наслаждайтесь природой и морскими пейзажами
Начало: На площади Луговой
Расписание: в среду и субботу в 07:00
29 авг в 08:00
2 сен в 07:00
8600 ₽ за человека
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
На машине
На катере
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная
Южнее только Корея: на катере - к заповедному острову Фуругельма
Добраться до самого южного острова России, посетить лежбище котиков и отдохнуть на сказочном пляже
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 06:00
29 авг в 06:00
от 51 500 ₽ за человека
По Японскому морю - на прогулочном катере
На катере
Сплавы и рафтинг
SUP-прогулки
5 часов
6 отзывов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Лучший выбор
По Японскому морю - на прогулочном катере
Проведите 5 часов в расслабляющей атмосфере на катере, любуясь видами Амурского залива и делая фото на фоне Токаревского маяка
Начало: На проспекте 100-летия Владивостока
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от 40 000 ₽ за всё до 8 чел.
На остров Фуругельма - из Владивостока
На автобусе
На катере
На микроавтобусе
13 часов
8 отзывов
Групповая
до 18 чел.
На остров Фуругельма - из Владивостока
Отправиться на катере к самому южному острову России и полюбоваться красотой Приморья
Начало: На Трамвайной улице
Расписание: в среду и воскресенье в 07:00
30 авг в 07:00
2 сен в 07:00
17 500 ₽ за человека
Вся красота полуострова Гамова, тюлени и пляж с чёрным песком
На автобусе
На катере
На микроавтобусе
13 часов
3 отзыва
Групповая
Вся красота полуострова Гамова, тюлени и пляж с чёрным песком
Сбежать из Владивостока на природу - к знаменитым кекурам, уютным бухтам и могильным соснам
Начало: На Трамвайной улице
Расписание: в воскресенье в 07:00
30 авг в 07:00
6 сен в 07:00
9700 ₽ за человека
Вся красота полуострова Гамова и Земля леопарда
На автобусе
На катере
На микроавтобусе
13 часов
4 отзыва
Групповая
Вся красота полуострова Гамова и Земля леопарда
Из Владивостока на катере - к дикой природе и потрясающим видам
Начало: Во Владивостоке
Расписание: в среду и пятницу в 07:00
2 сен в 07:00
9 сен в 07:00
10 200 ₽ за человека
Легендарные Аскольд и Путятин - из Владивостока
На автобусе
На катере
На микроавтобусе
12 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Легендарные Аскольд и Путятин - из Владивостока
Обогнуть два тайных острова Приморья в поисках зелёного мрамора и тюленьих лежбищ
Начало: На Светланской улице
Расписание: в понедельник и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
10 500 ₽ за человека
4 маяка, 3 острова, красные скалы острова Шкота и тюлени
На катере
9 часов
3 отзыва
Фотопрогулка
до 15 чел.
4 маяка, 3 острова, красные скалы острова Шкота и тюлени
Из Владивостока на катере - отправиться туда, где маяки сторожат море, а тюлени греются на солнце
Начало: В районе Токаревского маяка
Расписание: в понедельник в 08:45
31 авг в 08:45
7 сен в 08:45
9500 ₽ за человека
Таинственный Аскольд
На автобусе
На катере
На микроавтобусе
13 часов
4 отзыва
Групповая
Таинственный Аскольд
Отправиться в настоящее морское приключение к дикому острову из Владивостока
Начало: На Трамвайной улице
Расписание: в среду и субботу в 07:00
29 авг в 08:00
2 сен в 07:00
8300 ₽ за человека
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
На яхте
На катере
2 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 8 чел.
Огни Владивостока: вечерняя прогулка на катере
Насладитесь вечерними огнями Владивостока с борта катера. Увидите мосты, маяк и бухту Золотой Рог, наслаждаясь горячим чаем или кофе
Начало: В бухте «Труда» или на токаревском маяке
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:30
от 31 000 ₽ за всё до 8 чел.
Вечерний Владивосток с воды: огни и мосты
На яхте
На катере
2 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 11 чел.
Вечерний Владивосток с воды: огни и мосты
Встретить закат у Токаревского маяка, увидеть морские ворота города и пройти по бухте Золотой Рог
Начало: У Токаревского маяка
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
4100 ₽ за человека
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
Джиппинг
На лодке
На катере
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
На скоростном катере - к островам Путятина и Аскольд
Увлекательная водная прогулка на катере к островам Путятина и Аскольд. Откройте для себя удивительные виды, морских обитателей и легенды этих мест
Начало: У вашего отеля
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от 67 606 ₽ за всё до 3 чел.
Из Владивостока - на остров-призрак Аскольд (авто + катер)
На катере
На микроавтобусе
10 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Из Владивостока - на остров-призрак Аскольд (авто + катер)
Увидеть по пути Бакланий камень, острова Унковского, скальные мысы, маяки и морских котиков ларгу
Начало: От остановки «Луговая» или удобной для вас точки
2 сен в 07:00
5 сен в 07:00
8900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Морские на катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Морское путешествие по островам Японского моря;
  2. Котики и морики - мини-приключение на катере во Владивостоке;
  3. Море, закат, Владивосток. Вечерняя экскурсия на катере;
  4. К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере;
  5. Морское гастропутешествие из Владивостока на остров Шкота (группа).
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мосты;
  2. Набережная;
  3. Остров русский;
  4. Мыс Тобизина;
  5. Бухта Стеклянная;
  6. Токаревский маяк;
  7. Босфор;
  8. Океанариум;
  9. Остров Шкота;
  10. Морской порт.
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "Морские на катере" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 3500 до 67 606. Туристы уже оставили гидам 1276 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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