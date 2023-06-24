По островам Шкота и Русский за один день

Экскурсия на Остров Русский и Шкота: пешеходная индивидуальная экскурсия с гидом

Описание
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По островам Шкота и Русский за один день
По островам Шкота и Русский за один день
По островам Шкота и Русский за один день
По островам Шкота и Русский за один день
По островам Шкота и Русский за один день
По островам Шкота и Русский за один день
По островам Шкота и Русский за один день
По островам Шкота и Русский за один день
По островам Шкота и Русский за один день
Ближайшие даты:
24
июн
25
июн
26
июн
27
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28
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29
июн
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В одной поездке нам предстоит посетить два острова: Остров Русский - самый большой остров архипелага императрицы Евгении, и остров Шкота, связанный с первом косой, которую мы пройдем вброд.
У нас будет возможность увидеть японское море, обрывистые мысы островов и многочисленные птичьи базары. Кроме того, в программе будет множество пляжей и старый заброшенный маяк.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида и машины
Что не входит
  • Еда и напитки не включены в стоимость поездки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас от вашего отеля / апартаментов
Завершение: Возле вашего отеля / апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Выездные
На весь день
Остров русский
Популярные места
Маяки

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