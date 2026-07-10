В этой увлекательной поездке вы посетите два замечательных острова: Остров Русский и остров Шкота. Остров Русский — самый крупный в архипелаге императрицы Евгении, а остров Шкота станет первой остановкой в нашем приключении.
Что вас ожидает?
Во время путешествия вы проедете по живописным мостам города и сможете насладиться великолепными видами бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный. Гид расскажет о том, как мосты значительно улучшили жизнь местных жителей и поделится интересными фактами о регионе.
Первое знакомство с островом Шкота
Первая остановка — остров Шкота. Мы обойдем его по кругу, наслаждаясь видами на его мысах, красивых обрывах и пляжах с красной галькой. Вы увидите единственную невоенную постройку на острове — чаны для засолки рыбы, которые помнят более 70-летнюю историю. У вас будет возможность узнать о кекурах и сделать фото на фоне старинного маяка.
Следующая остановка — мыс Шмидта
Далее мы отправимся на мыс Шмидта. С высоты обрывов, превышающих 100 метров над уровнем моря, откроются захватывающие виды на мыс Тобизина и Вятлина. Мы обсудим историю этих мест и их значение во время Русско-японской и последующих войн.
Мыс Назимова — завершающий аккорд
Завершит нашу экскурсию остановка на мысе Назимова. Здесь было сделано знаменитое фото 2000-ой купюры, а также вы сможете увидеть развалины одноимённой батареи и узнать о влиятельной истории Владивостокской крепости.
В любой день и в любое удобное время по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас от вашего отеля/апартаментов
Завершение: Возле вашего отеля/апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое удобное время по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Евгения
07.07.2026 мы взяли экскурсию по острова Шкота и Русский. Наш гид Богдан рассказывал много интересного во время всей поездки. И про историю островов,город Владивосток,флору и фауну. На остров Шкота нужно читать дальшеуменьшить
было переходить в брод по косе,экскурсовод подготовлен. Нам дали высокие резиновые сапоги,как у рыбаков,поэтому после перехода все остались сухими. Острова впечатляют своей природой и красотой. Особенно Шкота,потому что на нем нет людей. Ещё нас завезли в старинный военный форт. Было очень интересно ходить внутри и даже залезть на его крышу,с которой открылся замечательный вид на остров. Спасибо Богдану и команде Спутника за грамотную организацию и интересные экскурсии. Уже не в первый раз обращаюсь к ним за впечатлениями. (Брали экскурсию в Териберку👍)
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Ю
Юлия
Экскурсия была отличная. Хоть и с погодой не повезло, стоял туман, была своя атмосфера в видах. Сергей классный экскурсовод, он подробно обо всем рассказывал. Чувствуется, что он любит и знает свой родной край.
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С
С
Мне всё очень понравилось, гид Андрей бодрый, активный, открытый человек, прекрасно умеет водить в условиях полного бездорожья, много рассказывал о достопримечательностях и в целом про жизнь города и острова. Маршрут интересный, гибкий, по просьбе включили купание в Японском море, приятный пляж на переходе с Русского на Шкота.
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