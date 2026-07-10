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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие на острова

В этой увлекательной поездке вы посетите два замечательных острова: Остров Русский и остров Шкота. Остров Русский — самый крупный в архипелаге императрицы Евгении, а остров Шкота станет первой остановкой в нашем приключении.

Что вас ожидает?

Во время путешествия вы проедете по живописным мостам города и сможете насладиться великолепными видами бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный. Гид расскажет о том, как мосты значительно улучшили жизнь местных жителей и поделится интересными фактами о регионе.

Первое знакомство с островом Шкота

Первая остановка — остров Шкота. Мы обойдем его по кругу, наслаждаясь видами на его мысах, красивых обрывах и пляжах с красной галькой. Вы увидите единственную невоенную постройку на острове — чаны для засолки рыбы, которые помнят более 70-летнюю историю. У вас будет возможность узнать о кекурах и сделать фото на фоне старинного маяка.

Следующая остановка — мыс Шмидта

Далее мы отправимся на мыс Шмидта. С высоты обрывов, превышающих 100 метров над уровнем моря, откроются захватывающие виды на мыс Тобизина и Вятлина. Мы обсудим историю этих мест и их значение во время Русско-японской и последующих войн.

Мыс Назимова — завершающий аккорд

Завершит нашу экскурсию остановка на мысе Назимова. Здесь было сделано знаменитое фото 2000-ой купюры, а также вы сможете увидеть развалины одноимённой батареи и узнать о влиятельной истории Владивостокской крепости.