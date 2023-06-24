Экскурсия на Остров Русский и Шкота: пешеходная индивидуальная экскурсия с гидом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В одной поездке нам предстоит посетить два острова: Остров Русский - самый большой остров архипелага императрицы Евгении, и остров Шкота, связанный с первом косой, которую мы пройдем вброд.
У нас будет возможность увидеть японское море, обрывистые мысы островов и многочисленные птичьи базары. Кроме того, в программе будет множество пляжей и старый заброшенный маяк.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа гида и машины
- Что не входит
- Еда и напитки не включены в стоимость поездки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Я заберу вас от вашего отеля / апартаментовЗавершение: Возле вашего отеля / апартаментов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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