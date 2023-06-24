В одной поездке нам предстоит посетить два острова: Остров Русский - самый большой остров архипелага императрицы Евгении, и остров Шкота, связанный с первом косой, которую мы пройдем вброд.

У нас будет возможность увидеть японское море, обрывистые мысы островов и многочисленные птичьи базары. Кроме того, в программе будет множество пляжей и старый заброшенный маяк.