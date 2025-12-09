Проведите день в сердце тайги и покорите один из живописных тысячников Сихотэ-Алиня — гору Фалаза (1279 м)! Вас ждёт пешее восхождение по хвойным тропам, редкие растения, чистый воздух и головокружительные виды на лес и Японское море. Подходит для начинающих треккеров: маршрут несложный, но подарит настоящее чувство преодоления.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из города
11:30 — прибытие на место. Пьём чай и начинаем восхождение, которое занимает около трёх часов. На вершине нам откроется вид на акваторию Японского моря и лесную тайгу. В хорошую погоду видно Владивосток и Находку. Мы полюбуемся панорамами и устроим привал примерно на 30-40 минут
15:00 — начинаем спуск. По пути я расскажу о флоре и фауне Приморского края, покажу редкие растения-эндемики
18:00 — возвращение к автомобилю
20:00 — прибытие в город
Организационные детали
- Протяжённость тропы — 10 км
- Восхождение на вершину требует наличие крепкого здоровья и физической формы. Дети старше 12 лет могут принять участие при условии хорошей спортивной формы
- Поедем на Toyota Noah, Toyota Surf, Mazda cx
- Возьмите с собой воду и питание на весь день
- С вами пойду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Светланской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 928 туристов
Родился и вырос во Владивостоке, очень люблю свой край. Я и команда гидов с удовольствием покажем самые интересные места и поделимся нескучными историями.
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
до 3 чел.
Романтика ночного города - по Владивостоку на машине
Проехать по ключевым локациям и насладиться атмосферой приморского центра
Завтра в 19:30
10 дек в 19:30
6980 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фалаза: восхождение на вершину
Фалаза предлагает уникальное восхождение с видами на море и горы. Подходит для новичков и опытных туристов, доступно круглый год
Начало: У места вашего проживания
10 дек в 21:00
11 дек в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Юг Приморского края за один день
Приморская Исландия, Кравцовские водопады и многое другое - на экскурсии из Владивостока
10 дек в 06:00
11 дек в 06:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.