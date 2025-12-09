Проведите день в сердце тайги и покорите один из живописных тысячников Сихотэ-Алиня — гору Фалаза (1279 м)! Вас ждёт пешее восхождение по хвойным тропам, редкие растения, чистый воздух и головокружительные виды на лес и Японское море. Подходит для начинающих треккеров: маршрут несложный, но подарит настоящее чувство преодоления.

за 1–4 человек или 5000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

9:00 — выезд из города

11:30 — прибытие на место. Пьём чай и начинаем восхождение, которое занимает около трёх часов. На вершине нам откроется вид на акваторию Японского моря и лесную тайгу. В хорошую погоду видно Владивосток и Находку. Мы полюбуемся панорамами и устроим привал примерно на 30-40 минут

15:00 — начинаем спуск. По пути я расскажу о флоре и фауне Приморского края, покажу редкие растения-эндемики

18:00 — возвращение к автомобилю

20:00 — прибытие в город

Организационные детали